5 cách dưỡng tóc mềm mượt siêu tiết kiệm tại nhà!

Cách dưỡng tóc mềm mượt cho nữ từ các loại tinh dầu tự nhiên rất đơn giản. Bạn chỉ cần chuẩn bị những loại tinh dầu như: dầu oliu, dầu hạnh nhân, dầu dừa, tinh chất vỏ bưởi,... Đây đều là những loại tinh dầu tự nhiên rất tốt cho việc nuôi dưỡng và phục hồi tóc hư tổn, giúp tóc mềm mượt hơn, đồng thời kích thích tóc mọc nhanh hơn.

Khi sử dụng tinh dầu để cho tóc mềm mượt, bạn có thể sử dụng từng loại riêng biệt hoặc kết hợp 2 - 3 loại cùng với nhau để dưỡng tóc trong 1-2 lần mỗi tuần. Trước đó, bạn cần chuẩn bị một loại tinh dầu phù hợp, có thể sẵn có trong gia đình của mình như dầu dừa, dầu oliu, tinh dầu vỏ bưởi, dầu hạnh nhân… Số lượng khoảng 5-10ml tùy theo độ dày của tóc. Bạn cũng cần 1 chiếc mũ trùm đầu loại thường được dùng để tắm vòi hoa sen hoặc để ủ tóc và một chiếc chổi phết nhỏ dùng để phết tinh dầu lên đầu.

Ví dụ, tinh dầu vỏ bưởi chứa rất nhiều Pectin, Naringin, men tiêu hoá Peroxydaza và amylaza,... từ đó giúp kháng khuẩn, chống viêm, điều trị gàu hiệu quả, cũng như giúp tóc chắc khỏe hơn, chống lại tình trạng khô tóc và trị rụng tóc hiệu quả.

Tiếp theo đó cách bước thực hiện vô cùng đơn giản:

- Bạn cho tinh dầu ra một chiếc chén nhỏ, chia tóc thành từng lọn nhỏ rồi lấy chiếc chổi phết nhúng vào bát tinh dầu, rồi bôi đều lên bề mặt tóc.

- Chủ yếu bôi ở phần thân tóc, hạn chế bôi nhiều vào chân tóc. Sau đó cuộn tóc lại và trùm mũ lại, để yên 20-30 phút.

- Cuối cùng, bạn chỉ cần gội lại đầu với nước sạch và dầu gội đầu như bình thường là được nhé.

Thực hiện cách dưỡng tóc mềm mượt bằng tinh dầu tự nhiên là một giải pháp chẳng hề tốn kém mà lại giúp bạn sở hữu một mái tóc ngày càng bóng mượt hơn nữa, các chị em nhất định phải thử nhé!

2. Cách dưỡng tóc mềm mượt bằng giấm táo

Giấm táo không chỉ là gia vị chế biến nhiều món ăn, giúp tăng cường sức khỏe mà còn mang đến rất nhiều lợi ích cho việc làm đẹp, trong đó nổi bật là công dụng giúp bạn sở hữu được một mái tóc mềm mượt như ý muốn.

Vì sao lại như vậy? Vì Axit axetic từ giấm táo sẽ giúp làm sạch những bụi bẩn trên tóc, loại bỏ gàu, làm giảm tình trạng tóc bết dính, từ đó giúp các chân nang tóc được thông thoáng, giúp tóc phát triển khỏe mạnh hơn. Đồng thời dưỡng tóc bằng giấm táo cũng giúp cân bằng độ pH trên da đầu của bạn, làm giảm tóc gãy rụng rất tốt.

Giấm táo giúp tóc sạch, mềm mượt và bóng khỏe hơn!

Cách dưỡng tóc mềm mượt bằng giấm táo như sau:

- Sau khi gội đầu sạch với nước và dầu gội đầu thì khi tóc còn ẩm, bạn chuẩn bị một cốc nước nhỏ (khoảng 50-100ml) và 2 thìa giấm táo.

- Sau đó, pha 2 thìa giấm táo nước, rồi nhẹ nhàng cho hỗn hợp giấm táo lên tóc. Cho giấm lên tóc và xoa một cách từ từ, nhẹ nhàng, dùng tay massage nhẹ nhàng để dưỡng chất từ giấm táo thấm vào trong nang tóc.

- Sau khi massage khoảng 5 phút thì bạn gội sạch đầu bằng nước mát rồi lau khô tóc.

3. Dưỡng tóc mềm mượt tự nhiên bằng bơ và chuối

Trong các cách làm tóc mềm mượt tự nhiên thì cách sử dụng bơ và chuối nghe thật hấp dẫn phải không nào các bạn? Đây là hai loại quả rất thơm ngon, chứa rất nhiều vitamin và các chất khoáng có lợi cho sức khỏe. Ngoài ra, nó cũng là một “thực phẩm tuyệt vời cho tóc” của bạn. Hỗn hợp bơ và chuối là một mặt nạ dưỡng tóc hoàn hảo cho những ai có tóc bị xơ rối và gãy rụng.

Để thực hiện bạn cần chuẩn bị 1 quả chuối, 1 quả bơ, 1 muỗng dầu oliu và 2 muỗng mật ong.

Hỗn hợp bơ, chuối, dầu oliu và mật ong - sự kết hợp hoàn hảo cho một mái tóc khỏe!

Các bước tiến hành thực hiện:

- Đầu tiên, bạn lấy phần thịt của quả chuối và bơ, trộn đều với dầu oliu và mật ong rồi nghiền thật nhỏ, tạo được một hỗn hợp sền sệt.

- Tiếp theo, bạn thoa đều hỗn hợp này lên tóc (chú ý là tóc khô) bắt đầu từ ngôi giữa ở đỉnh đầu rồi thoa dần từ chân tóc đến ngọn tóc. Có thể tập trung hơn ở phần ngọn tóc bị xơ và khô.

- Sau đó, bạn có thể lấy lược chải đều và massage nhẹ nhàng để dưỡng chất từ hỗn hợp dưỡng tóc ngấm vào trong tóc. Bạn dùng mũ trùm đầu ủ tóc trong khoảng 30 phút rồi đem xả sạch.

- Sau đó gội đầu với dầu gội và nước sạch. Tuy nhiên chú ý nên chọn loại dầu gội dầu trung tính, dịu nhẹ với da đầu của bạn.

4. Chanh, sữa chua và mật ong: Công thức vàng cho tóc hết xơ rối, chẻ ngọn

Thêm một cách dưỡng tóc mềm mượt tự nhiên nữa mà bạn cũng có thể dễ dàng thực hiện tại nhà với những nguyên liệu có sẵn ngay trong bếp đó là sử dụng chanh, sữa chua và mật ong.

Sữa chua vốn có đặc tính chống nấm, giúp làm dịu da đầu, giúp tóc mềm mượt, kiểm soát tình trạng rụng tóc bằng cách cải thiện sức khỏe của phần da đầu và giảm bớt sự bí tắc ở nang tóc. Trong khi đó mật ong giúp làm sáng tóc, giảm thiểu tình trạng khô tóc, ngăn ngừa rụng tóc và giúp tóc mọc nhanh hơn nhờ hàm lượng dinh dưỡng tuyệt vời. Chanh thì giúp làm sạch da đầu, tăng cường độ ẩm, cung cấp thêm vitamin giúp tóc chắc khỏe hơn. Vì vậy, khi kết hợp 3 nguyên liệu này lại với nhau, bạn đã có một công thức hoàn hảo để giúp mái tóc của mình trở nên mềm mượt.

Chanh, sữa chua khi kết hợp với mật ong sẽ tạo ra một dưỡng chất tuyệt vời cho tóc!

Cách làm như sau:

- Bạn chuẩn bị một hũ sữa chua không đường, 2 muỗng nước cốt chanh và 1 muỗng mật ong nguyên chất. Đem trộn đều tất cả các nguyên liệu lại với nhau được một hỗn hợp sệt.

- Thoa đều hỗn hợp lên da đầu và tóc, sau đó trùm mũ lên và ủ trong khoảng 15-20 phút. Sau đó xả sạch tóc bằng nước mát và gội đầu lại bằng dầu gội và nước sạch như thông thường.

- Bạn nên thực hiện cách này 1 lần/tuần. Thực hiện liên tục trong khoảng 1-2 tháng bạn sẽ thấy mái tóc của mình thay đổi một cách rõ rệt.

5. Phục hồi tóc hư tổn với mật ong và dầu dừa và chanh

Khi kết hợp với chanh và mật ong, dầu dừa sẽ giúp mái tóc của bạn trở lại trạng thái tốt nhất mà trước kia bạn từng có. Để sở hữu điều đó, ta cần thực hiện theo công thức sau:

Nguyên liệu: Bạn cần chuẩn bị 1/2 muỗng canh dầu dừa nguyên chất, 1 thìa cà phê mật ong và 1 thìa nước cốt chanh. Nguyên liệu có thể tăng lên gấp đôi nếu tóc bạn dày và dài.

Dầu dừa và chanh tạo nên cơ chế phục hồi tóc xơ yếu, giúp tóc mọc nhanh và mềm mượt hơn!

Các bước thực hiện:

- Cho tất cả nguyên liệu vào bát nhỏ, trộn đều hỗn hợp, rồi thoa lên chân tóc, thân tóc.

- Bạn nên massage da đầu nhẹ nhàng và sau đó ủ tóc khoảng 10-20 phút, rồi gội đầu thật sạch lại với nước.

- Lưu ý nếu gội xong vẫn thấy tóc bị bết và hơi bết vì dầu dừa, thì bạn có thể gội sạch lại bằng một ít dầu gội.

- Sử dụng hỗn hợp thường xuyên khoảng 2 lần/tuần để đạt được kết quả tốt nhất.

Một số lưu ý để luôn có mái tóc mềm mượt

Để sở hữu một mái tóc khỏe, đẹp, bóng mượt thì các bạn cần nhớ một số lưu ý sau đây:

- Không nên gội đầu hàng ngày. Việc gội đầu hàng ngày khiến da đầu phải tiếp xúc nhiều với hóa chất, khiến tóc dần trở nên khô, xơ và mau bết, bẩn hơn. Nên gội đầu cách ngày hoặc cách 2 ngày một lần là tốt nhất.

- Nên chọn các loại dầu gội dịu nhẹ, phù hợp với đặc điểm da đầu và loại tóc của bạn. Nếu bạn uốn, nhuộm tóc thì cần có chế độ chăm sóc phù hợp với loại tóc mình đang sở hữu.

- Khi sấy tóc nên để nhiệt ở chế độ vừa phải, không để quá nóng, tốt nhất là nên để chế độ mát để tránh làm khô, nóng tóc khiến tóc gãy và bị xơ.

Sử dụng các loại dầu gội đầu từ thảo dược cũng rất tốt cho mái tóc của bạn!

Trên đây là những cách dưỡng tóc mềm mượt bằng những nguyên liệu tự nhiên tại nhà. Với những quen liệu quen thuộc cùng các công đoạn đơn giản, là bạn đã có ngay hợp chất dưỡng tóc tự nhiên và hiệu quả tại nhà rồi! Các chị em nhất định đừng bỏ qua nhé! Chúc các chị em sẽ nhanh chóng đanh bay tình trạng xơ gãy, trả lại vẻ đẹp mềm mượt cho tóc nhé!