Mách bạn 5 cách chữa mụn nhọt ở mông siêu đơn giản và hiệu quả tại nhà!

Mụn nhọt sưng to ở mông khiến bạn cảm thấy đau đớn, khó chịu và thực sự mệt mỏi. Mụn nhọt cần phải xử lý đúng cách nếu không sẽ dễ gây nhiễm trùng, áp xe và nhiều biến chứng khác. Sau đây, chúng tôi sẽ mách bạn 5 cách chữa mụn nhọt sưng to ở mông đơn giản tại nhà.

Mụn nhọt ở mông: Nỗi đau khó nói thành lời Mụn nhọt ở mông khiến bạn đau nhức, khó chịu, bất tiện khi nằm, ngồi, cả khi đi đứng. Bị mụn ở tay, chân còn có thể dễ dàng chia sẻ với mọi người chứ bị mụn ở mông thì đa số mọi người thường rất ngại ngùng. Đó chính là lý do mà người ta nói bị mụn nhọt ở mông là nỗi đau khó nói thành lời. Nguyên nhân gây nên tình trạng mụn nhọt ở mông có thể là do lỗ chân lông bị tắc do ngồi nhiều, quần áo quá bó sát hoặc mặc quần áo ướt, dính nhiều mồ hôi. Cũng có thể là do bị viêm nang lông ở mông, dày sừng nang lông hoặc áp xe da gây nhiễm trùng lỗ chân lông.

Mụn nhọt ở mông gây ra sự đau đớn và cực kỳ khó chịu! Những nốt mụn nhọt ở mông có thể có nhiều kích cỡ nhưng đa số nhiều người gặp phải thì hầu hết là mụn nhọt ở mông thường sưng rất to. Vùng sưng của chiếc mụn nhọt có thể to như lòng bàn tay, chậm chí bán kính rộng và sưng to như chiếc bát con úp ngược. Điều này khiến người bị mụn vô cùng khổ sở và mong muốn tìm mọi cách chữa mụn nhọt sưng to ở mông một cách nhanh chóng nhất. Mụn nhọt ở mông có nguy hiểm không? Thông thường thì nó không nguy hiểm, sẽ chín và vỡ mủ, sau đó nặn hết mủ đi là sẽ liền sẹo và không có vấn đề gì. Tuy nhiên, trường hợp vệ sinh sai cách, nặn mụn sai cách có thể khiến nhiễm trùng, áp xe, tràn mủ màng tim, màng phổi thì sẽ gây nguy hiểm.

Có nên tự nặn mụn ở mông không? Nói về cách chữa mụn nhọt sưng to ở mông nhiều người nghĩ ngay đến việc nặn mụn, chích mụn. Tuy nhiên, không phải trường hợp nào bạn cũng có thể tự ý nặn mụn, chích mụn nhọt ở mông tại nhà vì nó có thể gây nguy hiểm. Mụn nhọt thường gây nóng, đỏ, sưng, đau! Vì vậy, nếu chẳng may bạn có mụn nhọt mọc ở mông thì tuyệt đối không được tự ý nặn, nhất là các mụn sưng to, đang mưng mủ. Đã có những trường hợp mụn nhọt rất nhỏ nên người bệnh chủ quan, khi thấy có đầu trắng nên đã tự ý nặn. Tuy nhiên sau khi nặn mụn mủ không xẹp xuống, khô đi mà vẫn tiếp tục mưng mủ và lan to hơn, dẫn đến sốt cao, mệt mỏi, nôn trớ, nhiễm trùng. Sau khi thăm khám thì có người đã bị tràn mủ màng phổi và màng tim do vi khuẩn xâm nhập ngược vào máu gây bệnh. Trường hợp có thể được phép nặn mụn nhọt ở mông là khi thấy mụn nhọt đã chín tức là mụn đã hóa mủ hoàn toàn, không còn sưng tấy và thấy còi nhọt ở giữa. Lúc này, hàng rào bảo vệ cơ thể của chúng ta đã bao quanh vững chắc chiếc nhọt nên việc chọc tháo mủ và còi nhọt được cho là an toàn. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn và phòng tránh rủi ro thì tốt nhất nên để nhọt tự vỡ ra hoặc đến cơ sở y tế để chích nhể mụn và được xử lý đúng cách và đảm bảo vệ sinh. Tuy nhiên, nếu sợ các phương pháp châm chích, nặn quá trực tiếp, thì bạn hoàn toàn có thể tham khảo ngay 5 cách chữa mụn nhọt ở mông đơn giản, hiệu quả với những loại nguyên liệu từ tự nhiên dưới đây nhé! 5 cách chữa mụn nhọt tại mông đơn giản, an toàn tại nhà Thông thường, mụn nhọt sưng to ở mông không cần điều trị gì và nó sẽ tự vỡ khi đã chín. Tuy nhiên nếu áp dụng một số cách chữa mụn nhọt sưng to ở mông tại nhà khá đơn giản sau đây, mụn nhọt sẽ giảm sưng đau, nhanh chín và chóng khỏi hơn. 1. Dùng lá mồng tơi Lá mồng tơi có nhiều viatmin, khoáng chất và đặc biệt là chứa chất saponin giúp kháng viêm, chữa lành vết thương. Việc đắp lá mồng tơi sẽ giúp hút các độc tố trong mụn nhọt ở mông, làm giảm sưng và viêm nhanh chóng. Lá mồng tơi sát khuẩn, hút độc tố từ mụn nhọt! Các bước thực hiện: - Trước tiên, bạn lấy lá mồng tơi rửa sạch, để ráo rồi giã nhuyễn ra. - Tiếp đó, thêm vài hạt muối trắng vào giã cùng, nhớ không cho nhiều mà chỉ cho một vài hạt. - Sau đó đắp hỗn hợp này lên vùng mụn nhọt ở mông, ở công đoạn này, bạn cũng có thể lấy một miếng vải sạch bọc lại rồi mới đắp vào. - Tiến hành để khoảng 30-45 phút thì lấy ra rồi thay bằng đợt lá mới. Ngày đắp 3-4 lần như vậy để nhọt giảm sưng đau và nhanh chóng lành nhé. 2. Dùng lá trầu không Lá trầu không có tính sát khuẩn, trị bệnh ngoài da hiệu quả. Trong lá trầu không có chứa chavicol giúp sát khuẩn, chống viêm, khử trùng, làm lành vết thương rất tốt. Các bước thực hiện: - Lấy 3-4 lá trầu không tươi, rửa sạch, giã nát. - Sau đó đắp lá trầu không giã nát này vào xung quanh vùng da bị nhọt đang sưng đỏ. - Để 15 phút rồi rửa lại bằng nước sạch. Thực hiện 2 lần mỗi ngày để giảm sưng đau do mụn nhọt ở mông gây nên. Lá trầu không có tính sát khuẩn tuyệt vời! 3. Dùng đậu xanh Theo Đông y, đậu xanh mang tính hàn, có tác dụng giải độc, giúp tiêu viêm, làm se các nốt mụn nhọt. Cách chữa mụn nhọt sưng to ở mông bằng đậu xanh từ lâu đã được lưu truyền trong dân gian đem lại hiệu quả khá tốt. Các bước thực hiện: - Lấy 100gr đậu xanh đã cán vỏ, xay thành bột mịn. - Sau đó dùng 2-3 thìa canh trộn với nước ấm thành hỗn hợp sền sệt. - Kế đến, đắp hỗn hợp vừa taoh thành lên vùng mụn nhọt ở mông và để yên trong khoảng 30 phút thì đem lau sạch bằng khăn và nước sạch. Mỗi ngày thực hiện 1 lần trước khi đi ngủ cho đến khi nhọt xẹp xuống là được. 4. Dùng tinh bột nghệ và dầu dừa Tinh bột nghệ có chứa chất curcumin có tác dụng kháng viêm, giảm đau, giảm sưng nhanh chóng và an toàn. Bằng cách kết hợp với dầu dừa đem lại hiệu quả tốt hơn. Các bước tiến hành thực hiện: - Trước hết, bạn lấy 1 thìa tinh bột nghệ, 1 thìa dầu dừa trộn đều với nhau thành hỗn hợp sền sệt. - Sau khi vệ sinh sạch sẽ vùng bị nhọt ở mông thì đắp hỗn hợp lên. - Sau đó dùng bông gạc y tế hoặc băng cá nhân băng lại. Để khoảng 1-2 tiếng thì bỏ ra rồi vệ sinh sạch sẽ. - Thực hiện cách 1 ngày 1 lần cho đến khi mụn nhọt xẹp hẳn. Cách chữa mụn nhọt sưng to ở mông bằng tinh bột nghệ và dầu dừa cũng rất được ưa chuộng! 5. Dùng tỏi Tỏi có tính sát khuẩn rất tốt và cũng thường được sử dụng để chữa mụn nhọt đơn giản tại nhà. Các bước thực hiện: - Lấy 2 củ tỏi, bóc vỏ, tán nhuyễn rồi trộn với 1 thìa cà phê dầu vừng. - Sau đó đắp hỗn hợp này lên vùng da đang bị sưng đỏ do nhọt. Khi hỗn hợp khô thì lại thay hỗn hợp mới cho đến khi hết nhọt. Tỏi là kháng sinh tự nhiên giúp mụn nhọt giảm sưng viêm! Một số lưu ý khi bị nhọt sưng to ở mông 5 cách làm trên chỉ được áp dụng nếu như mụn nhọt đang ở giai đoạn sưng, đỏ ở thời kỳ đầu, chưa vỡ mủ. Nếu đang ở giai đoạn sưng to và sắp vỡ mủ thì không nên đắp nữa. Đồng thời, để tình trạng mụn nhọt sưng to ở mong thuyên giảm, nhanh khỏi và giảm nhẹ các triệu chứng thì bạn nên lưu ý một số vấn đề sau đây: - Không dùng tay chạm, sờ vào vùng mông bị mụn nhọt khi chưa được vệ sinh sạch sẽ bằng xà phòng vì tay có thể chứa rất nhiều vi khuẩn, vi trùng dễ gây ra hiện tượng viêm, nhiễm trùng. - Cần khử trùng, vệ sinh sạch sẽ tay hay các dụng cụ đã tiếp xúc với mụn nhọt - Tuyệt đối không dùng kim, kim băng hay bất kỳ dụng cụ nào để khêu, cậy, chích mụn. Điều này sẽ tăng nguy cơ bị nhiễm trùng máu, từ đó dẫn đến các biến chứng nguy hiểm. - Khi mụn nhọt có dấu hiệu vỡ ra thì nên nhanh chóng đến cơ sở y tế gần nhất để được chích, nhể, sát trùng và được kê đơn thuốc kháng sinh. - Không áp dụng các phương pháp dân gian như tỏi, đậu xanh, trầu không…. khi mụn nhọt sưng to và đang có xu hướng vỡ vì lúc đó rất dễ gây ra nhiễm trùng. - Có chế độ ăn uống hợp lý, tránh ăn uống các thực phẩm nhiều đường, nhiều dầu mỡ, cay nóng, rượu bia và các chất kích thích để tình trạng sưng viêm không nghiêm trọng hơn. Tóm lại, cách chữa mụn nhọt sưng to ở mông không khó và có thể áp dụng 5 phương pháp được Phụ nữ và Gia đình chia sẻ ở trên, nếu như tình trạng nhọt còn nhỏ, đơn giản. Khi các mụn nhọt quá to, nhiều, đặc biệt là khi thấy các dấu hiệu nghiêm trọng như sưng to, phát sốt, mụn chai cứng không vỡ thì bạn nên tới ngay cơ sở y tế để được bác sĩ khám và thực hiện thủ thuật chích nhể mụn kịp thời nhé.

