Môi hồng tươi tắn với cách trị khô môi vào mùa đông chuẩn nhất

Môi khô, nứt nẻ cũng sẽ ảnh hưởng đến nụ cười của bạn và ảnh hưởng phần nào đến hình ảnh của bạn trong cuộc sống và làm việc, đặc biệt là giao tiếp hàng ngày. Không ít chị em cảm thấy tự ti, đau đầu vì vấn đề môi khô này. Vì vậy, đừng bỏ lỡ các bí quyết cách trị khô môi vào mùa đông trong bài, chúng sẽ giúp bạn khắc phục các vấn đề trên nhanh chóng. Hãy cùng tham khảo ngay thôi nào!

Có một đôi môi khỏe mạnh vào mùa đông là ước mơ đối với nhiều người. Gió, nhiệt độ xuống thấp, ánh nắng, bụi bẩn sẽ làm cho môi bạn bị khô, thậm chí là nứt nẻ. Ngay cả loại son môi đắt nhất sẽ không chữa được tình trạng khô môi của bạn. Cách trị khô môi vào mùa đông không chỉ quan trọng cho sự xuất hiện, mà còn cho sức khỏe . Bạn có thể sẽ bị nhiễm vi khuẩn, loét lạnh và các vấn đề khác nếu môi bạn bị khô, nứt nẻ và tổn thương.

Để có được những cách trị môi khô vào mùa lạnh hiệu quả thì chúng ta cần biết những nguyên nhân tại sao môi lại khô như vậy. Có nhiều lý do khác nhau cho đôi môi bị khô và nứt nẻ, nhưng dưới đây là một vài lý do rất phổ biến:

Môi thường trở nên khô ráp, tróc nẻ khi vào mùa đông!

- Thay đổi thời tiết - nhiệt độ hạ xuống lạnh quá hoặc tăng lên nhanh quá.

- Cắn môi sẽ dẫn đến chảy máu và nứt nẻ môi.

- Liếm môi - Đây là thói quen tồi tệ nhất!

Liếm môi - thói quen tưởng vô hại nhưng lại là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến khô môi!

- Giữ đôi môi bằng ngón tay sẽ truyền vi khuẩn trên tay bạn tới môi và gây nhiễm trùng (cũng làm cho đôi môi bị nứt).

- Cơ thể mất nước, và da môi là phần da mỏng manh nhất.

- Sử dụng hóa chất quá mức (son môi).

- Các đồ uống có cồn khiến cơ thể bị mất nước, nhất là những ai hay uống rượu bia nhiều, thực phẩm có chất bảo quản hóa học,...

- Quên không tẩy son môi trước khi đi ngủ.

- Sử dụng các mĩ phẩm bôi môi có chứa rượu, retinol và menthol, khiến da bị mất nước, kích ứng mạnh.

Trên đây là tất cả những điều này có vẻ phổ biến nhưng chúng ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ của đôi môi bạn. Nghe có vẻ không liên quan nhưng để ý mà xem, trong cuộc sống thường ngày chúng ta mắc phải khá nhiều đấy các bạn ạ! Đặc biệt, trong các nguyên nhân gây ra khô môi ở trên có một nguyên nhân mà hầu như ai cũng gặp phải là thói quen liếm môi trong vô thức, ngoài ra còn có chị em thích liếm môi với son, càng khiến môi khô hơn nhiều nữa đấy.

Vậy đâu là cách trị khô môi vào mùa đông hiệu quả mà đơn giản cho các chị em?!

Cách trị khô môi vào mùa đông hiệu quả và tác dụng nhất

Bật mí cách trị khô môi vào mùa đông nhanh chóng, cho môi mềm dài lâu!

Để giữ được môi mềm, ẩm ướt, có được cách trị môi khô mùa đông chuẩn nhất, bạn cần phải xử lý cả bên ngoài lẫn bên trong, bên cạnh khắc phục từ bỏ hay tránh xa những nguyên nhân khiến môi bị khô ở trên đấy nhé.

Với tác động từ bên trong, bạn điều chỉnh bằng cách uống nhiều nước hơn bình thường. Điều này càng cần thiết vào mùa đông và đây cũng là cách trị khô môi tại nhà đơn giản nhất.

Thường xuyên bổ sung nước đầy đủ cho cơ thể bạn!

Bên cạnh đó, cần kết hợp tăng cường các thực phẩm có chứa vitamin B, thịt đỏ, ngũ cốc, sữa và trứng. Những thực phẩm này bổ sung dinh dưỡng, sắt, giúp môi khỏe mạnh, hồng nhuận tươi tắn, đây cũng là cách trị khô môi tại nhà khá đơn giản mà bạn có thể dễ dàng thực hiện.

Nhưng, điều quan trọng nhất để bảo vệ đôi môi, trị môi khô nứt nẻ vào mùa đông là tránh khỏi các tác động tiêu cực từ môi trường bên ngoài:

- Ngừng hút thuốc lá. Thuốc lá không chỉ làm hỏng đôi môi của bạn, gây ra thâm, xuất hiện nếp nhăn và tăng khô môi mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của bạn. Hãy bỏ thuốc là ngay khi có thể nhé!

Không hút thuốc là cách trị môi khô quan trọng và bảo vệ sức khỏe của bạn!

- Sử dụng chất dưỡng ẩm tự nhiên như mật ong, nha đam giúp trị khô môi vào mùa đông cấp tốc.

- Dùng son dưỡng môi trước khi đi ngủ.

- Từ bỏ thói quen liếm môi. Liếm môi sẽ giúp làm ẩm môi tức thì, nhưng sau đó sẽ làm môi bị khô hơn. Hơn nữa, các vi khuẩn trên lưỡi, miệng sẽ dễ dàng lây lan sang da môi, vùng da mỏng và yếu nhất trên cơ thể.

- Trong mùa đông, bạn cần chọn môi son dưỡng với các chất làm ẩm nhiều hơn một chút. Các sản phẩm bạn chọn cần có tác dụng lâu dài. Chúng sẽ giữ cho đôi môi của bạn giữ ẩm trong một khoảng thời gian dài. Ngoài ra, nếu son dưỡng có SPF chống nắng thì càng tốt.

- Nếu bạn có thói quen sử dụng son môi hàng ngày, hãy chọn loại son có dưỡng và bôi sau son dưỡng môi nhưng tốt nhất là tránh son môi, đặc biệt là vào mùa đông. Thay vào đó, bạn có thể sử dụng dưỡng môi dưỡng ẩm có màu. Và đặc biệt, bạn cần phải tẩy lớp son môi trước khi đi ngủ để tránh làm tổn thương da môi.

Hãy sử dụng son dưỡng có màu thay vì son môi thông thường vào mùa đông!

Trên đây là tổng hợp những mẹo nhỏ nhưng cần, giúp các chị em trị chứng khô môi vào mùa đông một cách hiệu quả và siêu đơn giản tại nhà. Hãy kiên trì áp dụng những mẹo nhỏ trên và bạn sẽ có đôi môi căng mọng, tươi tắn trong suốt mùa lạnh này đấy nhé! Chúc các chị em áp dụng thành công, sớm ngày loại bỏ được tình trạng khô môi, nứt nẻ môi khó chịu và mất thẩm mỹ này nhé!