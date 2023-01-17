Mẹo vặt gia đình: Quần áo luôn thơm tho với cách khử mùi thuốc lá trên quần áo tiện vô cùng

Việc khử mùi thuốc lá trên quần áo là mong muốn của rất nhiều người. Bạn đang mắc kẹt với một đồng nghiệp mà lúc nào cũng bốc mùi thuốc lá, và đáng buồn là bạn phải liên tục phải tiếp xúc với đồng nghiệp đó? Hay chồng bạn, người lúc nào cũng rít thuốc như bễ, nhưng lại luôn muốn có một bộ quần áo thơm tho sạch sẽ để đi làm? Hay chính bạn cũng thường xuyên hút thuốc và mùi thuốc bị ám lên quần áo của bạn hôi rình. Và người thân thì hoàn toàn không thích điều này tí nào. Mà mùi thuốc lá thì bám dai, bám lâu, không dễ làm sạch chút nào phải không?

Giờ đây không cần phải lo lắng, đau đầu nữa rồi, bạn hãy nhanh tay áp dụng, thực hành luôn các phương pháp khử mùi thuốc lá trên quần áo dưới đây để giải quyết vấn đề rất khó chịu kia nhé, đảm bảo hiệu quả vô cùng. Và nếu các cách này mà còn không hữu dụng thì bạn chỉ còn 2 cách. Hoặc là bạn phải bỏ thuốc. Hoặc là ném bộ quần áo ám mùi ấy vào thùng rác. Hi vọng, các bạn không chọn cách thứ 2. Còn giờ thì hãy cùng đi vào khám phá chi tiết ngay thôi nào!

Khử mùi thuốc lá trên quần áo với máy giặt

Với những bộ đồ nặng mùi thuốc lá, cách tốt nhất là đem giặt sạch sẽ. Nhưng xà phòng/nước giặt thông thường còn lâu mới tẩy được hết mùi thuốc lá. Nước xả vải thông thường cũng chỉ giúp quần áo thơm hơn chút chứ không tẩy được hết mùi thuốc lá. Vậy phải làm sao đây?

Bí quyết khử mùi thuốc lá trên quần áo với máy giặt đơn giản lắm nhé:

- Trước khi giặt, hãy ngâm quần áo trong ít nhất 10 phút với giấm táo. Giấm táo có tác dụng kì diệu trong việc hút và khử mùi thuốc lá. Nó cũng rất dễ bay mùi nên không để lại mùi trên quần áo.

Ngâm quần áo với giấm trắng giúp khử mùi thuốc lá nhanh chóng!

- Bạn có thể thay thế giấm táo bằng bột baking soda. Nhưng nhớ pha vừa đủ thôi nhé vì baking soda nhiều quá có thể gây hại cho lồng giặt.

- Sau đó tiến hành giặt quần áo với nước ấm. Nước ấm sẽ có tác dụng tốt hơn trong việc đánh tan mùi thuốc lá.

- Sử dụng chế độ giặt hơi nước (chỉ áp dụng cho máy giặt lồng ngang). Phương pháp giặt này sẽ phun hơi sương nước nóng vào quấn áo và đánh tan mùi thuốc lá trong chốc lát.

- Sử dụng sấy khô nếu có thể: Đây cũng là cách khử mùi thuốc lá trên quần áo khá hiệu quả. Hơi nóng sẽ tiêu diệt các vi khuẩn gây mùi, cũng như đánh tan các tàn thuốc li ti còn dính lại trên quần áo.

Khử mùi thuốc lá trên quần áo bằng ánh nắng mặt trời

Phơi quần áo dưới nắng là cách giúp khử mùi thuốc lá trên quần áo đơn giản!

Ánh nắng mặt trời có chứa tia UV. Đây chính là tác nhân tiêu diệt các vi khuẩn gây mùi. Sau khi giặt quần áo bị ám mùi thuốc lá xong, bạn chỉ cần phơi quần áo ra chỗ nắng trong vòng vài tiếng. Mùi thuốc lá chắc chắn sẽ biến mất. Để yên tâm, bạn có thể phơi quần áo lâu thêm cho thật sạch mùi. Đảm bảo quần áo của bạn sẽ không còn mùi thuốc lá khó chịu cũng như mùi ẩm, mốc khác nữa.

Trong trường hợp vào mùa đông, bạn không có điều kiện phơi quần áo ngoài nắng thì đèn chiếu tia UV công suất cao cũng là một cách khử mùi thuốc lá trên quần áo. Chỉ cần chiếu đèn UV vào quần áo cần khử mùi trong chốc lát. Đảm bảo toàn bộ mùi thuốc lá sẽ biến mất nhanh chóng.

Nước hoa xịt quần áo che lấp đi mùi thuốc lá

Dùng xịt khử mùi quần áo để xử lý mùi thuốc lá bám trên người nhanh chóng!

Cách khử mùi thuốc lá trên quần áo này chỉ áp dụng khi quần áo bạn chỉ bị ám mùi thuốc lá nhẹ. Nước hoa sẽ che lấp đi mùi thuốc lá bám trên quần áo. Nếu bạn không muốn quá điệu đà thì bình xịt khử mùi cũng là một lựa chọn không tồi. Các loại bình xịt này khá sẵn có trên thị trường và sử dụng được lâu dài. Nhưng nhớ kể cả nước hoa hay bình xịt khử mùi cũng nên tránh xa các khu vực da đang bị tổn thương hoặc vùng mắt nhé.

Tóm lại, cách khử mùi thuốc lá trên quần áo cũng không quá khó khăn để làm sạch mùi phải không? Giờ bạn đã biết cách làm rồi đấy, còn chần chừ gì mà chưa thử luôn các cách khử mùi thuốc lá trên quần áo cực hay ho này thôi nhỉ? Chúc các độc giả sớm thành công và không còn phải đau đầu, khó chịu với mùi thuốc lá hôi rình nữa nhé. Chúc bạn áp dụng thành công!