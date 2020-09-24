Tử vi thứ Sáu ngày 25/9/2020 của 12 con giáp: Tuổi Dần tiền bạc phủ phê, tuổi Thìn thiếu thốn đủ đường

Tâm linh - Tử vi 24/09/2020 03:00

Dưới đây là tử vi thứ Sáu ngày 25/9/2020 của 12 con giáp tuổi Dần tiền bạc phủ phê, tiêu xài không hết. Tuổi Thìn thiếu thốn đủ đường, làm bao nhiêu cũng không đủ tiêu.

Tử vi thứ Sáu ngày 25/9/2020 của 12 con giáp lúc thăng lúc trầm giúp bản mệnh lường trước được một ngày của mình xảy ra những gì để tìm cách đề phòng.

Tử vi thứ Sáu ngày 25/9/2020 của tuổi Tý

Theo tử vi 12 con giáp, Tý gặp nhiều trục trặc trong chuyện tình cảm. Ngày hôm nay, mối quan hệ của bạn sẽ vướng phải kẻ thứ ba khiến cả hai xảy ra nhiều trục trặc. Trong công việc, bạn không được công nhận, thậm chí còn bị cấp trên đánh giá thấp, không có chuyên môn.

Tử vi thứ Sáu ngày 25/9/2020 của tuổi Sửu

tu vi thu sau ngay 25/9/2020 cua 12 con giap 1
Tử vi thứ Sáu ngày 25/9/2020 của 12 con giáp tuổi Sửu vận mệnh vượng sắc - Ảnh minh họa: Internet

Được sao may mắn chiếu mệnh nên Sửu có vận trình suôn sẻ, hanh thông hơn. Đường tiền tài của bạn vượng sắc, đỏ rực hơn những gì bản thân mong đợi. Bạn làm một được mười, tha hồ tiêu xài không lo nghĩ. Những kế hoạch bạn đề ra được đánh giá cao, ý tưởng được nhiều người nể phục.

Tử vi thứ Sáu ngày 25/9/2020 của tuổi Dần

Vận tiền tài của Dần được Thần Tài chiếu cố nên vô cùng vượng sắc. Công danh thăng tiến không ngừng, điều này giúp vận trình của bạn vô cùng thuận lợi. Bạn được cấp trên giao cho nhiều dự án và bản lĩnh hoàn thành tốt hơn mong đợi khiến ai cũng nể phục sát đất.

Tử vi thứ Sáu ngày 25/9/2020 của tuổi Mão

Tuổi Mão nhận được khá nhiều lời chê bai vì lơ là trong công việc, không chú ý đến kế hoạch được giao. Vì vậy bạn bị nói xấu sau lưng, thậm chí còn bị giảm lương thưởng trong thời điểm này. Lời khuyên cho bạn tuyệt đối đừng tin tưởng ai quá nhiều. Hoặc ngồi lê đôi mách chuyện của người khác mà thiệt thân. Hãy cẩn thận lời ăn tiếng nói, đừng để ai nắm được khuyết điểm.

Tử vi thứ Sáu ngày 25/9/2020 của tuổi Thìn

tu vi thu sau ngay 25/9/2020 cua 12 con giap 2
Tử vi thứ Sáu ngày 25/9/2020 của 12 con giáp tuổi Thìn thiếu tiền - Ảnh minh họa: Internet

Thìn thiếu tiền trong ngày, bạn làm không đủ tiêu. Những dự án bạn ấp ủ bao lâu nay không thực hiện được vì bạn không có đủ khả năng. Bên cạnh đó nếu thực hiện, bạn sẽ bị nhiều người hãm hại, chơi xấu. Thế nên hãy sáng suốt, gác lại dự định riêng để không chuốc thêm nhiều buồn phiền cho mình.

Tử vi thứ Sáu ngày 25/9/2020 của tuổi Tỵ

Tỵ không gặp được chuyện vui trong ngày. Công việc của bạn trì trệ, không có tinh thần để giải quyết công việc tồn đọng. Điều này ảnh hưởng đến tâm trạng của bạn khá nhiều. Thậm chí còn khiến vận tiền tài gặp nhiều chuyện buồn, thiếu trước hụt sau không biết vay mượn ai.

Tử vi thứ Sáu ngày 25/9/2020 của tuổi Ngọ

Theo tử vi mới nhất, vận trình của Ngọ có nhiều diễn biến tốt đẹp hơn thời gian trước. Những mối quan hệ bất hòa cũng được hóa giải, không còn nhiều hiềm khích như trước đây. Bên cạnh đó chuyện tình cảm của bạn cũng gặp nhiều chuyện vui. Người đang yêu nhau có thể tiến tới mối quan hệ lâu năm. Cả hai về chung một nhà vô cùng hạnh phúc.

Tử vi thứ Sáu ngày 25/9/2020 của tuổi Mùi

tu vi thu sau ngay 25/9/2020 cua 12 con giap 3
Tử vi thứ Sáu ngày 25/9/2020 của 12 con giáp tuổi Mùi thăng tiến vượt bậc - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi ngày của 12 con giáp, Mùi có cơ hội gặp gỡ nhiều người bạn mới, cơ hội thăng tiến vượng sắc hơn bản thân mong đợi. Trong công việc, bạn được cấp trên ưu ái nên giao cho nhiều chức vụ lớn, tha hồ chứng tỏ khả năng của bản thân. Trong chuyện tình cảm, bạn cũng gặp nhiều chuyện vui, cả hai tâm đầu ý hợp.

Tử vi thứ Sáu ngày 25/9/2020 của tuổi Thân

Thân nên chú trọng lời ăn tiếng nói trong ngày. Bạn có cơ hội gặp gỡ nhiều người nhưng vì tính cách thẳng thắn mà không ai hài lòng với bạn. Trong chuyện tình cảm, bạn cũng không có tiếng nói chung với đối phương. Cả hai ở bên nhau nhưng tình cảm đã dần nguội lạnh.

Tử vi thứ Sáu ngày 25/9/2020 của tuổi Dậu

Ngày thứ Sáu, Dậu chuẩn bị tinh thần để đối mặt với nhiều khó khăn trước mắt. Nhất là trong công việc, bạn phải gánh nhiều họa thị phi, tiền bạc đều không đủ tiêu. Về công việc, những việc bạn làm đều không được công nhận, thậm chí còn bị giảm lương thưởng.

Tử vi thứ Sáu ngày 25/9/2020 của tuổi Tuất

tu vi thu sau ngay 25/9/2020 cua 12 con giap 4
Tử vi thứ Sáu ngày 25/9/2020 của 12 con giáp tuổi Tuất giỏi giang - Ảnh minh họa: Internet

Tuất là con giáp giỏi giang, xử lý tình huống vô cùng nhạy bén giúp vận trình của bạn hanh thông. Bên cạnh đó còn nhận được nhiều lời khen có cánh của cấp trên, đồng nghiệp. Điều này giúp tinh thần của bạn vô cùng vui vẻ, phấn chấn.

Tử vi thứ Sáu ngày 25/9/2020 của tuổi Hợi

Có nhiều điềm báo xấu trong thời điểm này. Bạn không nhận được nhiều cơ hội tốt thăng tiến trong công việc. Trong chuyện tình cảm, bạn không có nhiều cơ hội gặp gỡ bạn mới. Thế nên người độc thân vẫn ế, người có gia đình, người yêu thường xuyên cãi vã.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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