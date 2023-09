Nhiều gia đình dựa trên ý muốn để sinh con, cụ thể như xem tháng, ngày, giờ sinh,… Với hy vọng con mình khi sinh ra sẽ được khỏe mạnh, thông minh, mang đến nhiều may mắn, phú quý và tài lộc cho cả gia đình.

Mệnh Thổ (Bích thượng thổ).

Cung: Càn – con nhà Huỳnh đế.

Xương con trâu - tướng tinh đười ươi.

Ông Quan Đế độ mạng.

Đứa trẻ sinh năm 2021 cầm tinh tuổi con trâu - Ảnh minh họa: Internet

Tính cách của đứa trẻ cầm tinh tuổi con trâu

Con trâu là con giáp đứng ở vị trí thứ 2 trong tất cả 12 con giáp. Đây là con vật tượng trưng cho sức mạnh khỏe khoắn, làm việc chăm chỉ. Vì vậy, nhìn chung những người tuổi con trâu sẽ có tính tình chịu thương chịu khó, cần cù, hiền lành, nhận được sự yêu mến từ mọi người.

Những người sinh năm con trâu cực kỳ lương thiện, chăm chỉ, thích sự ổn định, là người thông minh, có hiểu biết rộng, khả năng ngoại giao tốt. Tuổi trâu có tính cách vui vẻ, hòa đồng, sống vô tư và hiếu thuận với cha mẹ, ông bà. Nếu đứa bé là con trai, chắc hẳn sẽ là người có chí tiến thủ, làm gì cũng xem xét chu toàn, thích làm chuyện lớn.

Con trâu tượng trưng cho sự khỏe khoắn, làm việc chăm chỉ - Ảnh minh họa: Internet

Bố mẹ tuổi Kỷ Tỵ sinh con năm 2021 có tốt không?

Bố mẹ tuổi Kỷ Tỵ có năm sinh dương lịch là 1989. Cụ thể tuổi Kỷ Tỵ mang:

Mệnh Mộc (Đại lâm mộc).

Con nhà Thanh Đế.

Xương con rắn - tướng tinh con khỉ.

Nam mạng thuộc cung Khôn.

Niên mệnh năm sinh thuộc Thổ.

Nữ mạng thuộc cung Tốn.

Niên mệnh năm sinh thuộc Mộc.

Để biết được người tuổi Kỷ Tỵ sinh con năm 2021 có tốt không, bạn cần dựa trên các yếu tố như thiên can, bản mệnh, địa chi, niên mệnh năm sinh của bố mẹ và tuổi của con. Cụ thể như sau:

Bản mệnh

Bố mẹ Kỷ Tỵ thuộc mệnh Mộc. Con tuổi Tân Sửu thuộc mệnh Thổ. Như vậy, mệnh của bố mẹ sẽ tương khắc với mệnh của con.

Mệnh của bố mẹ sẽ tương khắc với mệnh của con - Ảnh minh họa: Internet

Thiên can

Bố mẹ Kỷ Tỵ có thiên can là Kỷ. Con tuổi Tân Sửu có thiên can là Tân. Như vậy, thiên can của bố mẹ tương sinh với của con.

Địa chi

Bố mẹ Kỷ Tỵ có địa chi là Tỵ. Con tuổi Tân Sửu có địa chi là Sửu. Như vậy, địa chi của bố mẹ và con thuộc Tam Hợp.

Niên mệnh năm sinh

Bố Kỷ Tỵ có niên mệnh năm sinh là Thổ, còn niên mệnh năm sinh của mẹ là Mộc. Trong khi, niên mệnh năm sinh của con là Kim. Như vậy, niên mệnh năm sinh của bố tương sinh với của con, nhưng của mẹ thì lại khắc với con.

Dựa vào các yếu tố trên, bố mẹ tuổi Kỷ Tỵ cực kỳ hợp tuổi với con sinh năm Tân Sửu. Đặc biệt là bố có niên mệnh tương sinh với con.

Bố mẹ tuổi Kỷ Tỵ cực kỳ hợp tuổi với con sinh năm Tân Sửu - Ảnh minh họa: Internet

Năm 2021 sinh con gái hay con trai thì tốt hơn?

Những em bé sinh năm Tân Sửu có mệnh Thổ, trong Thổ có tính Thủy. Do đó, em bé sinh vào năm này sẽ có bề ngoài mạnh mẽ, cứng rắn, bên trong mềm mỏng.

Nếu là sinh con trai thì tốt cho đường công danh, sự nghiệp, nhất là về trung vận. Đặc biệt, những em bé sinh năm 2021 còn có thể chạm đến đỉnh cao của sự nghiệp, cuộc sống đầy đủ, sung túc.

Nếu sinh con gái, thuận lợi về đường tình duyên, cuộc sống hôn nhân gia đình vô cùng viên mãn. Tuy nhiên, phương diện tài chính lại có chút khó khăn, buồn phiền. Từ trung vận trở đi, con sẽ có tiền và hưởng thụ cuộc sống an nhàn. Nếu tu nhân tích đức nhiều thì cuộc sống sẽ trở nên tốt đẹp, thuận lợi.

Những em bé Tân Sửu đều có bề ngoài mạnh mẽ, cứng rắn, bên trong mềm mỏng - Ảnh minh họa: Internet

Những tháng tốt để sinh con năm 2021

Các tháng tốt lành nhất để sinh con năm Tân Sửu là các tháng mùa thu, gồm có tháng 7, 8, 9. Đây là những tháng cực tốt để sinh con. Các bé sinh vào các tháng này trong năm 2021 sẽ có cuộc sống thuận lợi, suôn sẻ, ít khó khăn, thông minh, khỏe mạnh, vạn sự như ý, cả đời hạnh phúc, ấm no.

Ngoài ra, tháng 3 và tháng 10 cũng là những tháng tương đối tốt để sinh con. Con sẽ thông minh, đôi lúc gặp chút sóng gió nhưng vẫn luôn vui vẻ, về sau sẽ có cuộc sống dư giả, thăng tiến trong sự nghiệp.

Trên đây là những thông tin giúp các bạn trả lời câu hỏi Bố mẹ tuổi Kỷ Tỵ sinh con năm 2021 có tốt không. Tóm lại, bố mẹ tuổi Kỷ Tỵ sinh con năm 2021 sẽ mang lại may mắn, vượng khí cho cả gia đình.

