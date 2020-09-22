Xem tử vi tuổi Đinh Mão năm 2021 nữ mạng chi tiết 

Tâm linh - Tử vi 22/09/2020 11:45

Xem tử vi tuổi Đinh Mão năm 2021 nữ mạng có thể giúp bạn chiêm nghiệm về ngoại giao, tài chính, tình duyên, sức khỏe...Cùng tìm hiểu ngay sau đây.

Nội dung bài viết

Việc xem trước vận mệnh tương lai được xem là một nhu cầu tự nhiên của người Việt qua nhiều năm nay. Đối với những ai tuổi Đinh Mão mạng nữ cũng đang quan tâm về vận mệnh tương lai trong năm 2021 thì đừng bỏ qua bài viết này. Hãy cùng tìm hiểu chi tiết về tử vi tuổi Đinh Mão năm 2021 mạng nữ ngay sau đây.

Thông tin chung về tuổi Đinh Mão nữ mạng năm 2021

Nữ tuổi Đinh Mão sinh năm 1987, tức tuổi con mèo. Thường được gọi là Vọng Nguyệt Chi Mão, tức mèo ngắm trăng. 

  • Mệnh: Lư Trung Hỏa gặp năm 2021 mệnh Bích Thượng Thổ: Hỏa sinh Thổ: Không tốt
  • Địa chi: Mão gặp Sửu bình thường
  • Thiên can: Đinh gặp Tân bình thường
  • Sao chiếu mệnh: Sao Thái Bạch
  • Vận hạn: Hạn Thiên La
  • Vận niên: Thố Lộng Nguyệt
  • Thái Tuế năm 2021: Không phạm Thái Tuế
  • Tam Tai năm 2021: Không phạm Tam Tai
  • Tuổi Kim Lâu năm 2021: Phạm Kim Lâu (Kim Lâu Lục Súc)
  • Hạn Hoang Ốc năm 2021: Không phạm Hoang Ốc
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Xem tử vi tuổi Đinh Mão năm 2021 nữ mạng chi tiết - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi tuổi Đinh Mão năm 2021 nữ mạng

Sao chiếu mệnh nữ mạng tuổi Đinh Mão năm 2021

Sao Thái Bạch hay Kim Tinh, là một trong những hung tinh mạnh nhất trong hệ thống cửu diệu niên hạn. Người bị sao Thái Bạch chiếu mạng sẽ hao tốn nhiều tiền của, công việc làm ăn lận đận, ốm đau thậm chí còn ảnh hưởng đến cả tính mạng.

Những người ăn ở mất âm đức khi gặp sao Thái Bạch chiếu còn bị họa lớn hơn. Bởi Kim Tinh là hung chủ về hung vận. Kim Tinh còn được gọi là Triều Dương tinh, nghĩa là ánh trăng bị che mờ thì mưu sự sẽ khó thành, thêm nhân khẩu, quý nhân kiến hỉ, hôn nhân cưới gả đều có hạn, sử dụng tiền tài cần chú ý đến tiểu nhân.

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Sao chiếu mệnh nữ mạng tuổi Đinh Mão năm 2021 -  Ảnh minh họa: Internet

Khi gặp sao Thái Bạch coi như như ánh trăng xuyên qua đám mây vậy, nghĩa là vận trình rất tốt nhưng hay gặp ưu phiền vì bị mây mù che phủ. Ngay cả ánh trăng cũng bị che mờ nên cuộc sống sẽ u tối, thường xuyên gặp trở ngại nên không phát huy được hết năng lực của bản thân. Bên cạnh đó, người này lại có xu hướng sống khép kín nên mọi người xung quanh cảm thấy khó lại gần.

Tuy nhiên, nếu vượt qua được những rào cản trên thì vận trình sẽ thăng tiến rất nhanh, gặp việc gì cũng cần chú ý, cẩn trọng cho vay tiền vì dễ phát sinh cãi vã. Khi xử lý những việc này thì phải thật nhún nhường, khiêm tốn sẽ có lợi hơn.

Dân gian thường quan niệm rằng để giảm bớt các vận hạn do sao Thái Bạch chiếu mạng thì phải cúng giải hạn hàng tháng. Sao Thái Bạch thường kỵ nhất là vào tháng 2, 5, 8 âm lịch và quanh năm kỵ màu trắng.

Vận hạn năm 2021 của nữ mạng tuổi Đinh Mão - Hạn Thiên La

Hạn Thiên La khi gặp phải tâm lý sẽ bất an, bị ma quỷ quấy phá, bệnh… Hiểu cụ thể thì bệnh này chủ yếu về góc độ trí não, tinh thần, tâm lý. Có thể gặp các chứng như trầm cảm, lo âu thái quá, cảm giác không yên tâm, thường nóng ruột, tinh thần thiếu tập trung, bồn chồn lo lắng. Nhiều người có thể bị mất ngủ về đêm, thường hay mơ thấy ác mộng.

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Vận hạn năm 2021 của nữ mạng tuổi Đinh Mão - Ảnh minh họa: Internet

Một số sách khác còn ghi chép thêm, khi gặp hạn Thiên La thì vợ chồng thường mâu thuẫn, bất hòa, cãi vã, gia đạo trắc trở, ghen tuông, lời qua tiếng lại… khiến cho chuyện nhỏ hóa to. Điều này dẫn tới cảnh vợ chồng xa cách, ly dị. Thế nên khi gặp hạn Thiên La cả 2 cần nhẫn nhịn, hiểu nhau hơn, như vậy với được hạnh phúc.

Hạn Thiên La là hệ thống tám hạn luân phiên theo năm đối với các tuổi. Nếu gặp năm hạn Thiên La, tâm lý và sức khỏe sẽ không được ổn định.

Vận niên năm 2021 của nữ mạng tuổi Đinh Mão 1987

Vận niên: Thố Lộng Nguyệt

Thố Lộng Nguyệt báo hiệu bản mệnh có một năm đầy vui vẻ và hạnh phúc, công danh thành đạt, tiền bạc dồi dào. Nhiều công việc trước đây bị bế tắc sẽ tự nhiên gặp may mắn được giải quyết nhanh chóng suôn sẻ.

Thi cử dễ đạt khoa bảng, xin việc hoặc thay đổi việc thì đều có kết quả tốt. Trong năm này, bản mệnh sẽ gặp được bạn tốt, bên cạnh đó còn có tin vui hỷ tín trong gia đình.

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Vận niên năm 2021 của nữ mạng tuổi Đinh Mão 1987 - Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, về mặt tài chính thì trong năm nay bản mệnh sẽ tốn kém khá nhiều tiền bạc, nếu cho vay mượn khó đòi lại được. Hơn nữa, trong năm gặp vận niên Thố Lộng Nguyệt thì bản mệnh nên hạn chế đến nơi tiệc tùng, ăn uống.

Xem tử vi tuổi Đinh Mão 2021 nữ mạng về sao chiếu theo năm

Tử vi Đinh Mão 2021 nữ mạng - Cung tiểu vận

Có các sao cố định như: Quốc Ấn, Long Trì, Thiên Phúc, Quan Phủ, Triệt, Tuần, Tràng sinh, Thiên Khốc. Bộ sao này có ý nghĩa là công việc làm ăn không được như ý, bên cạnh đó chú ý có thể gặp phải cửa quan. 

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Tử vi tuổi Đinh Mão nữ mạng 2021 - Cung tiểu vận - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi nữ tuổi Đinh Mão năm 2021 - Cung xung chiếu

Có các sao như: Thiên Mã, Điếu Khách, Thanh Long, Bệnh. Bộ sao này cho thấy các nữ mạng cần đề phòng về tay chân, đi lại xe cộ.

Tử vi năm 2021 tuổi Đinh Mão nữ mạng - Cung nhị hợp

Có các sao cố định như: Long Đức, Đà La, Thiên Hỷ, Lâm Quan. Bộ sao này cho thấy sức khỏe sẽ gặp vấn đề hoặc có chuyện buồn trong công việc, cuộc sống.

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Tử vi năm 2021 tuổi Đinh Mão nữ mạng - Cung nhị hợp - Ảnh minh họa: Internet

Xem tử vi tuổi Đinh Mão 2021 nữ mạng - Cung tam hợp

Các sao gồm:Thiên Quan, Giải Thần, Lộc Tồn,  Phượng Các, Bác Sĩ, Đế Vượng, Tướng Quân, Mộ, Bạch Hổ, Thái Tuế. Trong năm sẽ gặp nhiều chuyện buồn, có thể có tang sự.

Hy vọng qua chia sẻ chi tiết về tử vi tuổi Đinh Mão năm 2021 nữ mạng, bạn đọc đã nắm được vận trình trong năm và chuẩn bị những định hướng hành động phù hợp cho riêng mình

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo*

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