Khi sửa nhà hay làm nhà mới, theo phong thủy thì gia chủ cần xem tuổi có hợp với năm thi công hay không để quá trình xây dựng diễn ra thuận lợi. Việc chọn thời điểm làm nhà phù hợp nhằm mục đích cho quá trình thi công được thuận buồm xuôi gió, cuộc sống gia chủ được ôn hòa, tài lộc thịnh vượng về sau. Nhiều người thắc mắc tuổi Đinh Mão xây nhà năm 2021 được không? Vậy thì mời bạn tham khảo trong bài viết này xem tuổi Đinh Mão xây nhà năm 2021 có tốt không và cần lưu ý những gì để có sự chuẩn bị tốt hơn.

Gia chủ tuổi Đinh Mão 1987 cần tránh xây nhà các năm tam tai như là: Năm Tỵ, Năm Ngọ, Năm Mùi.

Theo phong thủy thì năm làm nhà nên tránh không phạm vào 3 yếu tố Tam tai, Kim lâu và Hoang ốc. Do đó, để biết được năm 2021 tuổi Đinh Mão làm nhà được không hãy cùng tìm hiểu xem có phạm 3 yếu trên không ngay sau đây.

Nếu gia chủ dự kiến năm khởi công làm nhà là 2021 (Tân Sửu) sẽ không phạm vào Tam tai.

Tam tai là gặp tai họa trong ba năm liên tiếp. Hiểu nôm na thì nó là sự xung khắc trong 3 năm liên tiếp, và như các cụ đã nói là “có kiêng có lành” nên không cần phải tìm hiểu sâu xa xem nguyên nhân vì sao. Chỉ cần biết đây là đúc kết kinh nghiệm của các cụ từ xưa truyền lại và chúng ta nên tránh.

Nếu gia chủ dự kiến năm khởi công làm nhà là 2021(Tân Sửu) sẽ không phạm vào Tam tai - Ảnh minh họa: Internet

Năm Tam Tai mà xây nhà thì sẽ dễ gặp điều không may hoặc gặp các tai họa không lường trước được. Cách tính tam tai như sau:

Sinh năm Mùi, Mão, Hợi sẽ phạm Tam Tai vào năm: Ngọ, Tỵ, Mùi.

Sinh năm Thân, Thìn, Tý sẽ phạm Tam Tai vào năm: Mão, Dần, Thìn.

Sinh năm Dậu, Tỵ, Sửu sẽ phạm Tam Tai vào năm: Tý, Hợi, Sửu.

Sinh năm Tuất, Ngọ, Dần sẽ phạm Tam Tai vào năm: Dậu, Thân, Tuất.

Khi phạm Tam Tai thì nhất không nên xây nhà hay sửa nhà, nếu muốn làm nhà nên mượn tuổi người khác là tốt nhất.

Năm Tam Tai mà xây nhà thì sẽ dễ gặp điều không may hoặc gặp các tai họa không lường trước được - Ảnh minh họa: Internet

Trong 12 con giáp thì tuổi nào cũng phải trải qua Tam Tai. Hạn nặng có, nhẹ có, nhưng nếu siêng năng làm việc thiện thì mọi khó khăn sẽ được hóa giải từ nặng xuống nhẹ, từ nhẹ hóa thành không. Tuy nhiên, chúng ta chỉ nên đọc để ta hiểu Tam Tai Là gì, không nên quá áp đặt mọi chuyện trong hạn Tam Tai.

Kim Lâu

Theo như cách tính Kim Lâu, nếu gia chủ tuổi Đinh Mão khởi công xây nhà hay sửa nhà trong năm 2021 thì sẽ phạm vào Kim lâu 8( Kim Lâu Lục Súc).

Kim Lâu có các dạng sau đây:

Tuổi Kim Lâu 1 (Kim Lâu Thân): Làm nhà vào tuổi này thì gia chủ sẽ bị hại (tai nạn, ốm đau, bệnh tật,...có thể ảnh hưởng đến tính mạng) nên rất kỵ nếu phạm phải Kim Lâu 1.

Tuổi Kim Lâu 3 (Kim Lâu Thê): Mang tai họa đến cho vợ.

Tuổi Kim Lâu 6 (Kim Lâu Tử): Mang tai hại cho con cái.

Tuổi Kim Lâu 8 (Kim Lâu Lục Súc): Hại cho vật nuôi, công việc làm ăn không thuận lợi.

Gia chủ tuổi Đinh Mão khởi công xây nhà hay sửa nhà trong năm 2021 thì sẽ phạm vào Kim lâu - Ảnh minh họa: Internet

Cách tính Kim Lâu cụ thể như sau:

Nếu sinh năm 1985 thì tuổi âm của bạn sẽ là 2017-1985+1=33 (tuổi). 3+3 = 6: → Phạm Kim Lâu tử, mang tai hại cho con cái.

Nếu sinh năm 1981 thì tuổi âm của bạn là 2017-1981+1=37 (tuổi). 3+7 = 10 (nếu tổng vượt quá số 9 thì đem trừ cho 9, sẽ được số 1: → Kim Lâu Thân.

Hoang Ốc

Theo cách tính Hoang Ốc, nếu gia chủ tuổi Đinh Mão khởi công xây dựng hoặc sửa nhà vào năm 2021 (Tân Sửu) thì sẽ không phạm phải Hoang Ốc (Nhì Nghi).

Hoang Ốc có nghĩa là ngôi nhà hoang, nơi trú ngụ của ma quỷ, do đó gia chủ nên tránh làm nhà vào năm phạm phải Hoang Ốc.

Gia chủ tuổi Đinh Mão khởi công xây nhà vào năm 2021 (Tân Sửu) thì sẽ không phạm phải Hoang Ốc - Ảnh minh họa: Internet

Theo các tài liệu dân gian, vòng tính tuổi Hoang Ốc được chia ra làm 6 cung gồm: nhất Cát (Kiết), nhì Nghi, tam Địa Sát, tứ Tấn Tài, ngũ Thọ Tử, lục Hoang Ốc.

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Cách tính tuổi khởi đầu như sau: tuổi 10 bắt đầu ở nhất Cát, tuổi 20 bắt đầu ở nhì Nghi, tuổi 30 bắt đầu ở tam Đại Sát, tuổi 40 bắt đầu ở tứ Tấn Tài, tuổi 50 bắt đầu ở ngũ Thọ Tử, tuổi 60 bắt đầu ở lục Hoang Ốc, tuổi 70 bắt đầu từ nhất Cát (giống tuổi 10).

Nhất Cát: Nếu khởi công xây nhà ở tuổi này sẽ có chốn an cư tốt, công việc hanh thông, thuận lợi (Nhất kiết an cư, thông vạn sự).

Nhì Nghi: Xây nhà tuổi này sẽ có lợi, nhà cửa giàu có, hưng vượng (Nhì nghi tấn thất địa sinh tài).

Tam Địa Sát: Tuổi này nếu xây nhà sẽ phạm, gia chủ có thể mắc bệnh tật (Tam sát nhơn do giai đắc mệnh).

Tứ Tấn Tài: Tuổi này làm nhà thì phúc lộc sẽ tới (Tứ tấn tài chi phước lộc lai).

Ngũ Thọ Tử: Nếu xây nhà tuổi này sẽ phạm, gia đình bị chia rẽ và rơi vào cảnh tử biệt sinh ly (Ngũ tử ly thân phòng tử biệt).

Lục Hoàng Ốc: Tuổi này nếu làm nhà cũng sẽ bị phạm, khó mà thành đạt (Lục ốc tạo gia bất khả thành).

Gia chủ nên tránh làm nhà vào năm phạm phải Hoang Ốc - Ảnh minh họa: Internet

Vậy tuổi Đinh Mão xây nhà năm 2021 có được không? Có thể thấy năm 2021 (Năm Tân Sửu), gia chủ tuổi Đinh Mão 35 tuổi không phạm vào yếu tố Tam tai và Hoang Ốc, nhưng lại phạm vào Kim lâu. Do đó, gia chủ không nên sửa chữa hay xây nhà tuổi này vì phạm Kim Lâu. Nếu khởi công xây nhà sẽ hại cho vật nuôi, làm ăn thất bát không tốt cho gia chủ.

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