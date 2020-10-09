Tuổi Canh Ngọ làm nhà năm 2021 có được không?

Xem tuổi làm nhà cực kỳ quan trọng, giúp tránh phạm tuổi hạn, sao hạn vào năm làm nhà. Cần lấy tuổi âm để xem xét các yếu tố liên quan với tuổi làm nhà của gia chủ. Việc xem tuổi giúp cho quá trình xây nhà được tiến hành một cách thuận lợi, tránh gặp phải những điều xui xẻo. Trong bài viết sau, Phunuvagiadinh sẽ giúp bạn biết được tuổi Canh Ngọ làm nhà năm 2021 được không?

Trước khi làm nhà, cải tạo, động thổ hay xây cất sửa sang nhà cửa, gia chủ tuổi Canh Ngọ sinh năm 1990 cần xem tuổi mình có phạm tuổi đại kỵ hay không, tức là có phạm vào Tam Tai, Hoang Ốc và Kim Lâu? Đối với 3 tuổi đại kỵ này, nếu gia chủ làm nhà thì có thể gặp phải các hạn sau:

Hạn Tam Tai

Nếu gia chủ đang phân vân tuổi canh ngọ xây nhà năm 2021 được không hay người sinh năm 1990 nên làm nhà năm nào và chọn đúng năm trùng với năm trùng với tuổi hạn Tam Tai thì gia đình có thể gặp nhiều điều xấu, không may. Vận xui đen đủi sẽ đeo bám tất cả mọi người, các biến cố và các tai họa khôn lường có thể xảy đến.

Gia đình sẽ gặp điều không may nếu phạm phải Tam Tai - Ảnh minh họa: Internet

Hạn Kim Lâu

Nếu gia chủ sinh năm 1990 tuổi Canh Ngọ thi công làm nhà, xây cất, sửa sang nhà cửa vào năm hạn tuổi Kim Lâu thì có thể bị ốm đau bệnh tật quanh năm, sức khỏe suy yếu, giảm sút sinh khí, kể cả người thân trong gia đình cũng bị vạ lây.

Hạn Hoang Ốc

Nếu gia chủ sinh năm 1990 tuổi Canh Ngọ mà làm nhà, sửa nhà vào năm hạn tuổi Hoang Ốc thì sẽ mang đến điều không tốt cho ngôi nhà. Ngôi nhà của bạn sẽ trở nên lạnh lẽo hoang vắng, sinh khí giảm mạnh, ma quỷ dễ vào sống chung 1 nhà.

Ngôi nhà của bạn sẽ trở nên lạnh lẽo hoang vắng nếu phạm phải Hoang Ốc - Ảnh minh họa: Internet

Để biết được người tuổi Canh Ngọ 1990 xây nhà năm 2021 được không, mời các bạn xem phần đánh giá chi tiết dưới đây:

Phạm Tam Tai: Nếu bạn sinh năm 1990 - tuổi Canh Ngọ thì nên tránh các năm Tam Tai Thân, Dậu và Tuất để làm nhà, sửa nhà. Như vậy, năm 2021 là năm Tân Sửu, tức là người tuổi Canh Ngọ không phạm vào Tam Tai.

Phạm Kim Lâu: Nếu bạn sinh năm 1990 tuổi Canh Ngọ tức là sang năm 2021, bạn sẽ bước sang tuổi 32 (tuổi Âm lịch). Căn cứ vào phương pháp tính tuổi Kim Lâu, năm 2021 không phải là năm phạm tuổi Kim Lâu của gia chủ Canh Ngọ.

Phạm Hoang Ốc: Năm Tân Sửu 2021, bạn sẽ bước sang tuổi 32. Căn cứ vào phương pháp tính Hoang Ốc, nếu bạn tiến hành xây nhà, sửa nhà vào năm 2021 thì sẽ phạm vào hạn Hoang Ốc.

Phân tích xung khắc giữa năm sinh của gia chủ với năm xây nhà - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Canh Ngọ làm nhà năm 2021 được không?

Theo như phân tích trong phần luận giải mối tương quan xung khắc giữa gia chủ tuổi Canh Ngọ sinh năm 1990 với năm xây nhà 2021 thì người tuổi Canh Ngọ 1990 nếu làm nhà, sửa nhà vào năm Tân Sửu sẽ phạm vào Hoang Ốc. Vì vậy, tuyệt đối không nên xây nhà mới.

Lưu ý:

Vì năm 2021 là năm không tốt để người tuổi Canh Ngọ 1990 làm nhà nên gia chủ có thể tham khảo một số năm gần nhất và phù hợp nhất trong việc làm nhà của mình, gợi ý đưa ra là năm Quý Mão 2023.

Nếu người tuổi Canh Ngọ 1990 nhất quyết vẫn muốn làm nhà càng sớm càng tốt vào năm 2021 thì cần mượn tuổi mới khởi sự hanh thông được.

Người tuổi Canh Ngọ không nên làm nhà vào năm 2021 - Ảnh minh họa: Internet

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Mượn tuổi làm nhà năm 2021 cho người tuổi Canh Ngọ 1990

Khi năm 2021 là một năm không được tuổi làm nhà đối với gia chủ tuổi Canh Ngọ 1990 hoặc do đi xa không thể làm được nhà, bạn cần phải mượn tuổi thì mới tiến hành làm nhà thuận lợi được. Dưới đây là các tuổi mà gia chủ tuổi Canh Ngọ nên mượn để làm nhà vào năm 2021:

Tuổi Nhâm Thìn: năm sinh 1952.

Tuổi Giáp Ngọ: năm sinh 1954.

Tuổi Ất Mùi: năm sinh 1955.

Tuổi Quý Mão: năm sinh 1963.

Tuổi Giáp Thìn: năm sinh 1964.

Tuổi Canh Tuất: năm sinh 1970.

Tuổi Kỷ Mùi: năm sinh 1979.

Tuổi Nhâm Tuất: năm sinh 1982.

Mượn tuổi làm nhà năm 2021 cho người tuổi Canh Ngọ 1990 - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mậu Thìn: năm sinh 1988.

Tuổi Tân Mùi: năm sinh 1991.

Tuổi Canh Thìn: năm sinh 2000.

Tuổi Nhâm Ngọ: năm sinh 2002.

Tuổi Bính Tuất: năm sinh 2006.

Thông qua bài viết trên, hy vọng những người sinh năm 1990 tuổi Canh Ngọ đã nắm rõ được tuổi Canh Ngọ làm nhà năm 2021 có tốt không? Mong rằng những kiến thức mà chúng tôi cung cấp sẽ hữu ích cho cuộc sống của bạn. Chúc bạn luôn bình an và hạnh phúc!

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