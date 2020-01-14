Lông mày phong thủy như thế nào là mang lại tài lộc dồi dào?

Tâm linh - Tử vi 14/01/2020 16:15

Dáng lông mày quyết định lớn đến tài lộc, vận mệnh của con người. Lông mày phong thủy như thế nào là mang lại tài lộc dồi dào, dáng nào kìm hãm tài lộc?

Lông mày là một trong những điểm quyết định sự sắc nét, hài hòa của gương mặt. Một đôi lông mày đẹp sẽ giúp đôi mắt và khuôn mặt sáng và nổi bật hơn. Quan trọng nhất, trong tướng số, dáng lông mày quyết định lớn đến tài lộc, vận mệnh của con người. Lông mày phong thủy như thế nào là mang lại tài lộc dồi dào? Ngược lại dáng mày nào kìm hãm đường tài lộc?

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Lông mày phong thủy như thế nào là mang lại tài lộc dồi dào? - Ảnh minh họa: Internet.

Lông mày phong thủy là gì?

Theo quan niệm nhân tướng học của người phương Đông, hình dáng bên ngoài có liên quan mật thiết đến tính cách, số mệnh , cuộc đời của chủ nhân. Vì vậy, thông qua hình dáng lông mày có thể dự đoán được nhiều đặc điểm liên quan như vận số, tài lộc.

Trong sách nhân tướng học, lông mày còn được coi là Bảo thọ quan vì nó liên trực tiếp đến đôi mắt - cửa sổ của tâm hồn. Vì vậy, nhìn dáng mày phong thủy có thể xác định được về thần thái, trí tuệ, tài lộc.

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Dáng mày phong thủy có thể xác định được về thần thái, trí tuệ, tài lộc - Ảnh minh họa: Internet.

Lông mày phong thủy là nói về hình dáng, kích thước, màu sắc,... của lông mày phải phù hợp với tướng của chủ nhân và hợp phong thủy. Nếu hợp phong thủy, lông mày sẽ mang lại nhiều tài lộc. 

Người có đôi lông mày hài hòa với gương mặt, màu mắt, màu da,... cũng mang lại thiện cảm với người đối diện. Nói cách khác, lông mày phong thủy là phần quan trọng thể hiện sự cân đối của gương mặt và quan trọng nhất là thể hiện hài hòa về phong thủy.

Các dáng lông mày phong thủy tốt mang lại tài lộc, phú quý

Một số dáng lông mày sau đây sẽ giúp tương hỗ cho con đường tài lộc của bạn.

Dáng lông mày cánh cung dài qua đuôi mắt

Lông mày cánh cung dài qua đuôi mắt là sự thể hiện con đường công danh, tài lộc của chủ nhân luôn được rộng mở, các bước tiến suôn sẻ. Vận mệnh tốt, gặp nhiều may mắn và ít trắc trở. 

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Lông mày cánh cung dài qua đuôi mắt thể hiện tài lộc rộng mở - Ảnh minh họa: Internet.

Dáng lông mày này đặc biệt phù hợp với mặt trái xoan, mặt vuông. Lông mày cánh cung dài qua đuôi mắt khiến cho khuôn mặt vuông trở nên thanh thoát, nhỏ gọn và mềm mại hơn.

Dáng lông mày vòm dài qua đuôi mắt

Lông mày phong thủy dáng vòm thể hiện sự suôn sẻ, trôi chảy trong mọi việc. Chủ nhân sở hữu dáng lông mày này sẽ ít gặp trắc trở hơn, điềm dữ hóa lành. 

Lông mày vòm dài qua đuôi mắt rất hợp với mặt dài và mặt nhỏ. Dáng lông mày này giúp khuôn mặt trở nên đầy đặn, tròn trịa hơn.

Dáng lông mày tam giác mềm đuôi hất lên cao

Dáng lông mày đuôi hất lên cao là dáng mày phong thủy rất tốt và được chị em ưa chuộng. Đuôi mày hất lên cao trong nhân tướng học có nghĩa là con đường hậu vận sau này phát triển, phất lên mạnh mẽ. Khuôn mặt để dáng lông mày tam giác mềm hất lên cao nhìn sẽ có thần thái sáng hơn, nổi bật hơn.

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Dáng mày tam giác mềm đuôi hướng lên cao tượng trưng cho hậu vận rộng mở - Ảnh minh họa: Internet.

Dáng lông mày tam giác mềm đuôi chếch lên cao rất phù hợp với mặt tròn. Đây là kiểu lông mày giúp mặt tròn trở nên nhẹ nhàng, nhỏ gọn, thanh thoát hơn.

Dáng lông mày ngang dài qua mắt

Nhiều người quan điểm rằng lông mày ngang là không hợp tướng số, hay còn cho rằng đây là dáng mày “phá tướng”. Theo quan niệm nhân tướng học thì không phải như vậy. Dáng lông mày này đại diện cho cuộc đời ổn định, suôn sẻ và ít sóng gió hay trắc trở. Những người sở hữu dáng mày ngang luôn gặp may mắn và được nhiều người yêu quý.

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Lông mày ngang dài qua mắt thể hiện sự ổn định, suôn sẻ - Ảnh minh họa: Internet.

Hơn nữa, đây lại là dáng mày được nhiều chị em phụ nữ, đặc biệt là các bạn trẻ yêu thích vì theo phong cách của Hàn Quốc. Tuy nhiên, bạn cũng cần xem hình dáng khuôn mặt để xem có phù hợp dáng mày này hay không.

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Những dáng lông mày không tốt trong phong thủy

Bên cạnh những dáng mày phong thủy tốt thì những dáng lông mày dưới đây được cho là không mang lại may mắn:

  • Lông mày quá ngắn, không dài đến đuôi mắt: tướng nghèo khổ, tài lộc đứt đoạn, khó phát triển hậu vận.
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Lông mày quá ngắn tượng trưng cho tướng số nghèo khổ - Ảnh minh họa: internet.
  • Lông mày đậm nhưng chân mày rất mờ nhạt: là dáng lông mày phá tài, phá tướng, dễ bị lụi bại, nghèo khó.
  • Lông mày ngắn xoăn: đại diện cho những người đau khổ, đường đời trắc trở.
  • Hai đầu lông mày sát nhau: những người không dư giả về tiền bạc, tài lộc ngắn ngủi.
  • Lông mày mọc ngược hoặc mọc lung tung: cuộc sống vất vả, nghèo khổ và gặp nhiều trắc trở, khó khăn.
  • Lông mày quá nhạt và thưa: số phận lận đận, vất vả, cố gắng nhiều nhưng vẫn không dư giả vật chất.
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Lông mày quá nhạt và thưa thì số phận hay nghèo khó - Ảnh minh họa: internet.
  • Lông mày gần mắt, đuôi cụp: đại diện cho những người luôn bị buồn đau, khổ trong con đường tình cảm, tinh thần không được tốt.
  • Lông mày quá đậm và thô (lông mày La Hán): vận mệnh xấu, cuộc đời trì trệ và nghèo khổ, khó cải thiện. Đặc biệt phụ nữ có lông mày La Hán thường trắc trở cả tình duyên và công danh.

Trên đây là một số thông tin về lông mày phong thủy, các dáng lông mày phong thủy mang lại tài lộc và các dáng lông mày xấu. Bạn có thể dựa vào đây để lựa chọn dáng mày phù hợp. Công nghệ thẩm mỹ phát triển nên bạn có thể khắc phục dáng lông mày tự nhiên không được tốt, thay thế bằng dáng lông mày đẹp hơn.

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