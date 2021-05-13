Ông Misheck Nyandoro là người đàn ông có nhiều con khiến cả thế giới kinh ngạc. Không phải đi làm, chỉ cần ở nhà ăn uống tẩm bổ, tập trung mở rộng gia tộc với 16 bà vợ là công việc toàn thời gian của người đàn ông này.

Ông Misheck Nyandoro, sống tại Zimbabwe (châu Phi) được mệnh danh là "người đàn ông có nhiều con" mới chỉ 66 tuổi nhưng đã có trong tay 151 con, 16 vợ. Nhưng Misheck Nyandoro vẫn cho rằng đây mới chỉ là sự khởi đầu. Trước khi chết, ông hy vọng sẽ có 100 người vợ và 1.000 đứa con. Người đàn ông có dàn hậu cung và con cái cực khủng - Ảnh: Internet Được biết, Misheck Nyandoro đã bắt đầu tìm kiếm vợ cho mình từ năm 1983 và vẫn chưa có ý định dừng lại. Người đàn ông này cho biết tất cả các cô dâu của ông đều vô cùng hạnh phúc với cuộc sống của họ và hiện tại có ít nhất hai người đang mang thai.

16 cô vợ và 151 người con của Nyandoro chung sống hạnh phúc - Ảnh: Internet Để có được "đại gia đình" đông đúc như hiện tại, ông phải tuân thủ một lịch trình quan hệ tình dục 4 lần/đêm nghiêm ngặt. Nyandoro đã thiết kế một lịch trình cho phép ông có thể "thỏa mãn" ít nhất 4 người vợ của mình mỗi đêm. Vì không đi làm, nên toàn bộ thời gian của người đàn ông này chỉ để "làm hài lòng vợ trên giường". Nyandoro chia sẻ: "Tôi đến phòng ngủ mà tôi có trong lịch trình của mình. Sau đó tôi thỏa mãn vợ và chuyển sang phòng bên cạnh. Đây là công việc cả đời của tôi. Tôi thay đổi hành vi của mình trong phòng ngủ cho phù hợp với độ tuổi của từng người vợ. Già kiểu khác, trẻ phải kiểu khác"

Mặc dù có nhiều vợ, nhưng gia đình ông được tổ chức theo quy củ và rất khoa học. Ông nói: "Mỗi một bà vợ sẽ nấu ăn theo lịch riêng, cơ mà tính tôi đơn giản, nấu ngon thì cho nấu tiếp, không ngon thì cho ra giặt đồ với quét nhà. Các bà ấy mà bị chê nấu ăn cũng không giận đâu, đấy là bài học để tiến bộ trong khoản bếp núc đấy". Được biết, lần kết hôn cuối của Misheck Nyandoro vào năm 2015, nhưng do tình hình kinh tế phức tạp tại quê nhà Zimbabwe đã khiến màn ăn hỏi không thể trọn vẹn. Hiện tại, người đàn ông này dự định đến mùa đông năm nay sẽ cưới thêm cô vợ thứ 17. Được vợ và các con đỡ đần, nên Nyandoro tự tin sẽ có được cuộc sống xa hoa, giàu có mà không ai sánh bằng.

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