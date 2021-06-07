Trung Quốc: Phòng thí nghiệm 'kinh dị' lai tạo khỉ đột biến chứa virus biến đổi gene giống SARS-CoV-2?

Thế giới 07/06/2021 18:32

Một phóng viên 20 năm tuổi nghề đã cáo buộc giới khoa học Bắc Kinh (Trung Quốc) thí nghiệm trên những con khỉ với các gene đột biến, trong đó có những virus bị biến đổi gene giống với SARS-CoV-2.

Một phóng viên chuyên phụ trách mảng tin tức về Trung Quốc trong suốt 20 năm - Jasper Becker đã chỉ ra rằng, vấn đề an ninh sinh học vô cùng thiếu chặt chẽ tại các phòng thí nghiệm chính là tiền đề cho sự xuất hiện của virus. Cụ thể, phóng viên này đã phát hiện ra ở Vũ Hán - nơi khởi nguồn của đại dịch Covid-19, các nhà khoa học đã tạo ra hơn 1.000 động vật biến đổi gen. Trong đó, họ tiêm chủng virus bị biến đổi gene, một số giống với SARS-CoV-2 vào cơ thể khỉ, thỏ. 

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Trung Quốc hiện có một phòng thí nghiệm tạo ra khỉ đột biến - Ảnh: The Sun

Thực tế, Trung Quốc luôn nổi tiếng bởi các "vấn nạn" như thực hiện những hình thức nghiên cứu liều lĩnh, hay "dung túng" cho tất cả các loại thí nghiệm, cho dù nó không được phép thực hiện ở những nơi khác trên thế giới. Với công trình nghiên cứu như trên, các nhà nghiên cứu Trung Quốc dường như đã chấp nhận những rủi ro và không màng đến những điều được xem là phi đạo đức để tiến hành các thí nghiệm này trên cơ thể động vật.

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Ngoài thí nghiệm trên khỉ và thỏ, các nhà nghiên cứu Trung Quốc còn tiêm cả tế bào gốc của con người vào phôi lợn - Ảnh: The Sun

Theo thuyết Covid-19, phòng thí nghiệm của viện Virus học Vũ Hán chính là nơi tìm ra "những con bọ" gây chết người hiện chưa có thuốc chữa. Và cũng chính nơi đây đã từng tạo ra một loại "siêu virus" mới có thể lây lan từ dơi sang người. Với cơ sở nghiên cứu thứ hai, Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh Vũ Hán (WCDC) - nơi Trung Quốc tuyên bố tìm thấy virus lần đầu tiên chỉ nằm cách chợ ẩm thực chưa đầy 300m.

Một bài nghiên cứu khẳng định rằng phòng thí nghiệm đã giữ tới 605 con dơi để nghiên cứu. Trong một sự cố, các nhà khoa học bị dính phải máu và nước tiểu của đàn dơi, khiến họ phải cách ly. 

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Phòng thí nghiệm nhằm tìm ra với virus corona xuất phát từ dơi - Ảnh: EcoHealth Alliance

Năm 2015, Shi Zhengli, nhà nghiên cứu hàng đầu về virus corona ở Viện Virus học Vũ Hán, là một trong số các nhà khoa học đã chứng minh rằng protein đột biến của một loại virus corona mới có thể lây nhiễm cho tế bào của con người. Cụ thể, họ đã kết hợp protein từ một con dơi móng ngựa với virus SARS từ năm 2002, tạo ra một chủng virus corona mới có thể lây nhiễm sang người.

Và cho tới nay, nguồn gốc phát sinh thực sự virus SARS-CoV-2 gây Covid-19 vẫn còn là dấu hỏi lớn cho toàn thế giới.

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Từ khóa:   phòng thí nghiệm động vật dịch Covid-19 nguồn gốc Covid-19

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