Con gái duy nhất bị mất tích, gia đình cô bé đã không ngừng đăng tìm kiếm thông tin nhưng vô ích. Sau nhiều ngày, ai cũng bàng hoàng khi tìm thấy thi thể đẫm máu của bé gái dưới gầm giường nhà tên hàng xóm "thánh thiện".

Chuyện xảy ra vào cuối tháng 4/2017, tuy nhiên đến gần đây truyền thông Ấn Độ mới hé lộ nhưng cũng không đưa tin về mức án dành cho kẻ thủ ác. Tại thời điểm đó, cô bé Harshitha, 6 tuổi, sống ở Bengaluru, Karnataka, phía Nam Ấn Độ, đột ngột mất tích. Bố mẹ em cùng với một vài người sống gần nhà, bao gồm thanh niên Anil (30 tuổi) đã cùng nhau tập hợp lại để truy tìm tung tích của đứa trẻ. Chẳng ai ngờ một vài ngày sau, thi thể của bé Harshitha lại được tìm thấy ngay trong nhà của gã hàng xóm Anil.

Được biết, Harshitha là đứa con độc nhất của cặp vợ chồng anh Shiv Kumar, 32 tuổi, và chị Saraswathi Kumar, 25 tuổi. Theo lời anh Shiv kể lại, vào khoảng 6h chiều ngày hôm đó, con gái anh đang chơi một mình ngoài sân nhà thì đột ngột biến mất. Do cả 2 vợ chồng anh đều ở trong nhà nên không để ý đến con. Khi trời bắt đầu đổ mưa và nhà cúp điện, cặp đôi ra ngoài để gọi con gái trở vào nhà nhưng không thấy đứa trẻ đâu. Hốt hoảng hỏi hàng xóm nhưng chẳng một ai sống gần đó nhìn thấy Harshitha. Sau đó, những người hàng xóm đã tụ họp lại cùng với vợ chồng anh Shiv để tìm kiếm bé Harshitha. Anil, người đã kết hôn và có 2 con, lần lượt 6 tuổi và 3 tuổi, cũng đề nghị được tham gia tìm kiếm bé gái 6 tuổi. Được biết, gia đình anh Shiv và Anil khá thân thiết với nhau kể từ sau khi vợ chồng người đàn ông trẻ tuổi này chuyển đến đây thuê nhà sinh sống vào khoảng 8 năm về trước.

Vào ngày bé Harshitha mất tích, vợ con của Anil đang ở xa thăm họ hàng nên gã ở nhà một mình. Anh Shiv kể rằng khi biết chuyện, Anil đã giả vờ bị sốc và lo lắng cho sự an toàn của con gái anh trước khi xin được cùng gia đình lên đường tìm kiếm tung tích đứa trẻ mất tích. Sau 24 giờ đồng hồ tìm kiếm nhưng không thu được bất kỳ manh mối nào, gia đình anh Shiv quyết định báo cáo vụ mất tích của con gái lên Sở Cảnh sát Giri Nagar. Gia đình phát đi thông tin tìm kiếm con gái - Ảnh: Internet Chân dung bé gái xấu số - Ảnh: Internet 4 ngày sau đó, những người dân địa phương đã báo chính quyền về mùi hôi thối bốc ra từ ngôi nhà của Anil. Sau khi nhận được tin báo, cảnh sát lập tức ập vào nhà gã đàn ông 30 tuổi và tìm thấy thi thể của bé Harshitha ngay dưới giường ngủ của hắn. Thời điểm được tìm thấy, trên mặt, cổ và cơ thể của nạn nhân 6 tuổi có nhiều vết thương, tay bị quấn chặt bằng băng keo. Nhân viên điều tra Raghavendra Swamy thuộc Sở Cảnh sát Giri Nagar cho biết: "Anil đã nói với những người hàng xóm rằng hồi cuối tuần qua, hắn đã đến ngôi làng thuộc thành phố Kalaburagi để thăm gia đình và đoàn tụ cùng vợ con. Trong lúc đó, Anil đã gọi điện thoại cho một người hàng xóm và nhờ người này tắt giúp điện đóm trong nhà. 2 tiếng sau đó, những người sống gần nhà Anil bắt đầu ngửi thấy mùi hôi thối bốc ra từ nhà của hắn nên đã báo cảnh sát. Khi mở cửa nhà nghi phạm, chúng tôi nhìn thấy vết máu vương vãi ở khắp mọi nơi. Thi thể của bé Harshitha được tìm thấy đựng trong một chiếc hộp đặt bên dưới giường của nghi phạm. Chúng tôi tin rằng nạn nhân đã bị cưỡng hiếp trước khi chết. Anil đã tắt điện thoại sau khi biết việc làm tàn ác của mình bị cảnh sát phát giác". Cơ quan cảnh sát tiến hành khám xét căn nhà của kẻ thủ ác - Ảnh: Internet Cái chết của con gái khiến chị Saraswathi bị sốc và đau đớn tột cùng. Chị không ngờ hung thủ vẫn tỏ thái độ bình thản đến rợn người sau khi đã giết chết con gái chị. Tuy nhiên sau đó, vụ việc rúng động này lại bị giữ kín, mọi thông tin liên quan đến hung thủ cũng như mức án của hành vi mất nhân tính này đều "rơi vào im lặng".

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