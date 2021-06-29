Sốc: ‘Bo’ gần 370 triệu khi gọi suất đồ ăn có giá chỉ 800 ngàn, đại gia nhầm lẫn tai hại hay vì nguyên do nào khác?

Văn hóa tiền tip luôn khiến nhân viên tại các quán ăn nhà hàng nhận thêm một khoản thu nhỏ nhỏ nhưng với số tiền tip lên đến gần 370 triệu thì quả là chuyện có một không hai.

Thường sau khi ăn uống xong những vị khách hào phóng sẽ chi ra một khoản tiền nhỏ để ‘bo’ cho nhân viên phục vụ. Đôi khi là 50-100 ngàn đồng, tuy nhiên mới đây cõi mạng được dịp choáng váng khi một thực khách để lại số tiền tip lên đến gần 370 triệu. Cụ thể theo CNN, ông chủ nhà hàng Stumble Inn Bar and Grill ở Londonderry, hạt New Hampshire, Anh có tên Mike Zarella đã đăng một bài chia sẻ lên Facebbook và gây nhiều sự chú ý từ truyền thông. Một vị khách nào đó sau khi “no bụng” đã để lại 16.000 USD (khoảng 370 triệu) để “bo” cho nhân viên tại đây.

Hóa đơn với tiền tip là 16.000USD khiến cõi mạng xôn xao - Ảnh: Internet Điều bất ngờ theo lời ông chủ nhà hàng kể thì vị khách chỉ gọi vài thứ đồ uống không cồn và câu xúc xích với hóa đơn 37 USD (khoảng hơn 800 ngàn đồng). Ông Mike từng nghĩ rằng khách đã nhầm lẫn nhưng hoàn toàn khổng phải như thế. Chủ nhà hàng chia sẻ lại khoảnh khắc có một không hai khi được khách để lại số tiền tip quá lớn - Ảnh: Internet "Số tiền đó được ghi trong bản sao kê thẻ tín dụng đặt cạnh bàn đăng ký. Ông khách ấy nói ba lần rằng ‘Đừng tiêu toàn bộ nó vào một chỗ’. Vì thế mà người phục vụ của tôi đã lật ra và xem". Ông chủ hào hứng kể. Ngoài ra khi thấy số tiền trên, cô nhân viên chạy bàn đã thốt lên: "Ôi trời ơi, ông nghiêm túc đấy chứ?". Vị khách đã khẳng định là thật trong sự ngỡ ngàng của mọi người: "Tôi muốn các bạn nhận nó, các bạn đã làm việc vất vả rồi".

Ngay sau đó vì sợ khách nhầm lẫn nên phía nhà hàng đã hỏi lại lần nữa xem tiền tip là 160USD hay 16.000USD và bất ngờ thay khi khách hàng cho rằng đây là con số chính xác. Chủ nhà hàng và các nhân viên khá vui mừng khi thấy khoản tiền 'bo' hào phóng của khách - Ảnh: Internet Ông chủ nhà hàng quyết định không nhận món tiền trên mà chia đều cho 4 nhân viên làm việc trong bếp. Một số cư dân mạng không đồng tình với việc trên tuy nhiên ông Zarella nói: "Có người chê trách chúng tôi nhưng chia tiền tip là hành động phổ biến tại nhiều nhà hàng và điều này phù hợp với chúng tôi. Dù số tiền lớn hay nhỏ, mọi người sẵn sàng chia sẻ với những người làm việc cùng ca. Dù thế nào đây cũng là một câu chuyện vui và chúng tôi rất biết ơn sự hào phóng của vị khách đó".

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