Sốc: Chồng đánh thuốc mê vợ, tự lạm dụng và quay clip giường chiếu tung lên mạng

Thế giới 17/06/2021 15:21

Sau khi phát hiện tài khoản khiêu dâm của chồng, người vợ phát hiện ra loạt video cô bị lạm dụng được đăng tải, thu hút 40.000 lượt xem và lan truyền trên nhiều trang khác với tổng view là 200.000 lần.

Một người phụ nữ Canada tên Rachel 38 tuổi đã bàng hoàng khi phát hiện chồng mình đánh thuốc mê, lạm dụng và còn quay clip nóng của mình phát tán lên mạng. Cô chia sẻ: "Tôi thấy tuyệt vọng tột độ. Chỉ cần những đoạn clip này được đăng lên Internet, chúng sẽ được lưu giữ vĩnh viễn".

Ngay sau khi phát hiện ra sự việc Rachel đã báo cảnh sát và yêu cầu xóa hết những video nhạy cảm trên. Rachel chia sẻ thêm: “Sau khi xem đoạn clip, tôi cảm thấy buồn nôn kinh khủng. Gần một năm qua, cảm giác ấy vẫn cứ đeo bám tôi".

Một năm sau sự việc trên, đoạn clip cô bị chồng lạm dụng vẫn phát tán trên mạng. Chia sẻ với AFP, Rachel cho biết đã ly hôn chồng sau khi phát hiện các đoạn clip trên.

Ngay sau khi phát hiện tài khoản khiêu dâm của chồng, cô lần theo lịch sử tìm kiếm và phát hiện ra loạt video cô bị lạm dụng được đăng tải với từ khóa thuốc ngủ. Tại thời điểm đó video thu hút 40.000 lượt xem và lan truyền trên nhiều trang khác với tổng view là 200.000 lần.

Vài ngày sau khi cô tố cáo với cảnh sát, các đoạn clip đã biến mất. Tuy nhiên, nhiều người dùng vẫn có thể tìm kiếm nó sau đó bằng những từ khóa quen thuộc. Tháng 12/2020 tờ New York Times đã tố cáo trang web khiêu dâm này. 

clip nong
Quay lén các hình ảnh riêng tư tung lên mạng là vấn nạn toàn cầu - Ảnh: Internet

Rachel không phải là nạn nhân duy nhất của tình trạng quay lén và đăng lên các trang web khiêu dâm. Nhà lập pháp Canada từng chỉ trích giám đốc điều hành nền tảng web khiêu dâm về tình trạng lạm dụng, xâm phạm quyền cá nhân. Hiện nay tội phạm tình dục kỹ thuật số là vấn nạn toàn cầu. Hình thức này tồn tại dưới dạng camera ẩn tại nhiều điểm công cộng, các clip quay lén trở thành nỗi ám ảnh cho phụ nữ và trẻ em ở một số quốc gia trên thế giới trong đó có Hàn Quốc.

Vào tháng 5 vừa rồi, Ủy viên Quyền riêng tư Canada thông báo sẽ mở cuộc điều tra trang web này sau loạt cáo buộc về các video được đăng tải mà không có sự đồng ý từ những người xuất hiện trong clip. Thực tế, tội phạm tình dục kỹ thuật số là vấn đề khá nhức nhối. Báo cáo do Tổ chức Theo dõi Nhân quyền (HRW) có trụ sở tại Mỹ công bố chỉ ra tình trạng này đang lan rộng ở Hàn Quốc.

Qua 38 cuộc phỏng vấn trực tuyến, Viện Tội phạm học Hàn Quốc đưa ra kết luận các vụ truy tố tội phạm tình dục liên quan đến lan truyền ảnh, clip nóng đã tăng 11 lần trong giai đoạn 2008-2017.

Dân mạng thi nhau xin link, inbox clip nóng của 'soái ca' Người ấy là ai

Dân mạng thi nhau xin link, inbox clip nóng của 'soái ca' Người ấy là ai

Chiều ngày 12/6, trên mạng xã hội rầm rộ truyền nhau thông tin một clip nóng của thí sinh Người ấy là ai bị lộ. Sau khi sự việc nổ ra, dân mạng đang nóng lòng xin link clip rầm rộ trên các diễn đàn.

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Từ khóa:   clip nóng quay lén quay lén cô gái bị quay lén

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