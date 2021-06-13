Ý kiến nóng từ một nhà báo: Dùng ‘bằng chứng ngây thơ’ lên án người khác, bà Phương Hằng có thể gặp rắc rối to

Thời gian qua bà Nguyễn Phương Hằng liên tục livestream với những màn bóc phốt khiến mạng xã hội điên đảo. Bên cạnh đó nhiều nhân vật showbiz cũng dính hạn khi bị bà "réo gọi" nhiệt tình. Mới đây một nhà báo đã không chịu ngồi im, lên tiếng đanh thép về hiện tượng trên.

Bà Nguyễn Phương Hằng có lẽ là cái tên không còn xa lạ gì với cư dân mạng. Những livestream đấu tố, vạch mặt, bốc phốt hàng loạt người nổi tiếng luôn thu hút hàng trăm ngàn lượt theo dõi mỗi khi lên sóng. Bà còn vô tình được thiên hạ tung hô như nữ hoàng livestream, dám đứng ra tố mọi thói hư tật xấu của giới showbiz. Tuy nhiên, nhìn nhận kỹ lại vấn đề, vị doanh nhân Đại Nam "chửi" vanh vách trên mạng xã hội nhưng dường như chẳng có bằng chức xác thực nào khi đứng ra công kích giới nghệ sĩ. Nhiều người tò mò việc này có đúng chuẩn mực đạo đức thuần phong mỹ tục của người Việt Nam? Liệu bà có đang có hành động "ngó lơ" dù đã nhận văn bản của Sở TT&TT TP.HCM?...

Nhà báo Nguyễn Đức Hiển - Ảnh: Internet Nêu ý kiến về vấn đề của bà Phương Hằng, ông Nguyễn Đức Hiển, Phó Tổng biên tập báo Pháp luật TP.HCM chia sẻ trên VOV rằng: “Tôi hơi bất ngờ trước sự quay trở lại của bà Nguyễn Phương Hằng trong việc khẩu chiến, chủ yếu là từ phía bà Hằng, đối với các nghệ sĩ. Tôi nghĩ rằng, câu chuyện như vậy đã làm bận lòng rất nhiều người trong nhiều tháng qua, đã đến lúc nên dừng lại. Ít nhất về mặt hành xử, nếu thêm nữa thành quá lố. Tôi nghĩ là bà ấy đã dừng lại và cũng từng nghe bà Hằng nói cuộc chiến đến đây là chấm dứt. Nên, khi bà Hằng quay trở lại với màn khẩu chiến này, thú thực tôi hơi bất ngờ”. Tối ngày 10/6 bà Hằng đã tiếp tục livestream với chủ đề Đại hội vạch mặt và dùng những ngôn từ bị đánh giá là nặng nề như “sát thủ không tầm thường”... Điều này cũng khiến nhà báo Nguyễn Đức Hiển cảm thấy vị doanh nhân đã không tôn trọng cơ quan chức năng và bên ngoài xã hội.

Ông Hiển còn chia sẻ thêm: “Những ngôn từ bà Hằng sử dụng như đã nói ở trên, dù có căn cứ tới đâu nếu những đối tượng bị bà này phê phán là sai thì đối tượng đó phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, chứ bà Hằng không thể nhân danh cái gì để mà lên án, ví von người này, người kia với những ngôn từ mang tính miệt thị, nhục mạ như vậy”. Mặc thiên hạ dèm pha bà Nguyễn Phương Hằng vẫn chăm chỉ livestream trên mạng xã hội - Ảnh: Chụp màn hình Theo như nhận định của ông Hiển thì bà Nguyễn Phương Hằng đã xâm phạm đến hai đối tượng. Trong đó bao gồm những nhân vật được bà gọi tên miệt thị và cơ quan, tổ chức nếu những nhân vật này tham gia công tác hoặc là thành viên. Ông còn nói thêm bằng chứng bà chủ Đại Nam đưa ra là “có vẻ ngây thơ hay cố tình ngây thơ quá”. “Giả sử những đối tượng bị bà Hằng vu khống không tố cáo và khởi kiện thì cơ quan chức năng, cụ thể là công an và sở Thông tin-Truyền thông 2 địa phương là TP.HCM và Bình Dương vẫn có thể đề nghị xử lý hình sự bà Hằng theo Điều 331 BLHS về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, của cá nhân, tổ chức”. Nhà báo chia sẻ thêm. Để giải quyết vấn đề trên, nhà báo Nguyễn Đức Hiển cho biết: “Ở đây có các chủ thể khác nhau nên cần có các phản ứng khác nhau. Thứ nhất, cá nhân hoặc tổ chức nào cảm thấy mình bị xâm hại thì phải tố cáo hoặc khởi kiện tại tòa án, khi bạn không dùng pháp luật để bảo vệ các quyền và lợi ích của mình thì bạn đã tự để cho người xâm hại bạn mặc nhiên tung hoành. Thứ hai, các cơ quan quản lý nhà nước phải thấy rằng những hành vi vượt ra ranh giới đã xâm hại, đã rơi vào những quy phạm bị cấm thì phải xử lý. Thứ ba, về mặt lập pháp, việc quản lý thông tin truyền thông hiện nay không còn như thời cũ khi người ta đã có thể tiếp cận công chúng rộng rãi, tức thì, khó kiểm soát thì pháp luật cũng phải đi theo để điều chỉnh cho phù hợp”.

Sau tin đồn bị ‘sờ gáy’, Nhâm Hoàng Khang tung clip ‘khoe’ đã chuyển 500 triệu cho bà Phương Hằng dằn mặt antifan Khi được bà Nguyễn Phương Hằng thưởng nóng 1 tỷ nhờ tìm ra kẻ nói xấu bà trên mạng xã hội, Nhâm Hoàng Khang đã khiến nhiều người bán tín bán nghi. Tuy nhiên, khi anh công bố clip quay trực tiếp giao dịch tài khoản, khán giả lại được một phen trầm trồ.

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