Chuyên gia chỉ ra 3 nguyên nhân khiến dịch Covid-19 tại TP.HCM nguy hiểm, khó đoán hơn đợt dịch ở Bắc Giang

Xã hội 06/06/2021 18:47

Chỉ sau 10 ngày, số ca mắc Covid-19 tại TPHCM đã ghi nhận con số 355 cùng với 1 trường hợp tử vong. Các chuyên gia nhận định đợt dịch này tại thành phố đáng lo hơn tại Bắc Giang rất nhiều.

Tính đến thời điểm hiện tại, TPHCM vừa xác định được 3 chuỗi lây nhiễm tại một công ty ở Quận 3, ổ dịch ở Hội thánh Phục Hưng và chuỗi lây nhiễm tại quán bánh canh thuộc Quận 3. Trong đó, các chuỗi lây nhiễm có tốc độ lây lan chóng mặt cùng với diện tiếp xúc rộng khiến việc khoanh vùng trở nên khá khó khăn.

Theo thông tin từ Doanh nghiệp và Tiếp thị, Trưởng khoa Nhiễm, BV Nhi đồng 1 TPHCM Trương Hữu Khanh nhận xét, tình hình dịch Covid-19 tại đây có nhiều điểm đáng lo hơn Bắc Giang. Theo ông, có 3 nguyên nhân chính dẫn đến việc tình hình dịch bệnh tại thành phố trở nên vô cùng quan ngại.

Chuyên gia chỉ ra 3 nguyên nhân khiến dịch Covid-19 tại TP.HCM nguy hiểm, khó đoán hơn đợt dịch ở Bắc Giang - Ảnh 1
Xét nghiệm Covid-19 tại TPHCM - Ảnh: Pháp Luật

Thứ nhất, số ca mắc Bắc Giang cao nhưng đã khoanh vùng và tiến hành xét nghiệm rộng, còn ở TP.HCM thì có nhiều ca xuất hiện ngoài cộng đồng thậm chí xa khu phong toả, chỉ phát hiện dương tính Covid-19 khi đi khám ở bệnh viện. Theo ông, đây là điều nguy hiểm bậc nhất khi không thể cách ly kịp thời các nguồn lây và để lọt các trường hợp nghi nhiễm ra ngoài.

Thứ hai, tại TPHCM có nhiều trường hợp rõ ràng dương tính với Covid-19 khi truy tìm các cá nhân từng tiếp xúc thì hầu như không có ai nhưng lại có F3 dương tính, theo ông chu kỳ lây này là khá xa và không thể lường trước được.

Chuyên gia chỉ ra 3 nguyên nhân khiến dịch Covid-19 tại TP.HCM nguy hiểm, khó đoán hơn đợt dịch ở Bắc Giang - Ảnh 2
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp tiếp xúc gần ca dương tính SARS-CoV-2 ở quận 3 - Ảnh: Sài Gòn Giải Phóng

Thứ ba, do chủng mới tại Ấn Độ xuất hiện tại TPHCM. Ông cho biết khi quan sát các chuỗi lây nhiễm tại đây, các nhóm F1, F2 dù đã truy vết xong thì vẫn tiếp tục lây nhiễm với tốc độ chóng mặt.

Theo BS Khanh, trong thời gian tới, TPHCM sẽ tiếp tục ghi nhận thêm nhiều trường hợp nhiễm bệnh không rõ nguồn lây trong cộng đồng vì dịch bệnh đã âm thầm lây lan. Dù đã áp dụng các chỉ thị 15 và 16 thì tình hình nhiễm bệnh của thành phố sẽ không có dấu hiệu hạ nhiệt.

Ngoài ra, ông còn nêu ra tầm quan trọng của người dân trong việc chặn đứng nguồn lây trong cộng đồng. Nhiều cá nhân dù rất lo ngại việc nhiễm Covid nhưng lại chưa có ý thức phòng bệnh cao, tự ý di chuyển và cũng không thực hiện nghiêm túc nguyên tắc 5K.

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Từ khóa:   bệnh dịch Covid-19 biến chủng COVID-19

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