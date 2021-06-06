Hé lộ nguyên nhân ban đầu của vụ cháy kinh hoàng khiến 4 người chết ở Quảng Ngãi

Xã hội 06/06/2021 10:28

Công an tỉnh Quảng Ngãi đã có nhận định ban đầu về nguyên nhân vụ cháy khiến cả gia đình 4 người trong đó có 1 phụ nữ mang thai tử vong.

Rạng sáng 5/6, tại đường Quang Trung, phường Chánh Lộ, TP.Quảng Ngãi đã xảy ra vụ cháy thương tâm khiến 4 người trong một gia đình tử vong gồm vợ, chồng và 2 người con, trong đó người vợ còn đang mang thai 6 tháng tuổi.

Theo thông tin từ Doanh nghiệp và tiếp thị, ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, đã yêu cầu cơ quan công an điều tra cụ thể nguyên nhân dẫn đến vụ cháy thương tâm trên.

Hé lộ nguyên nhân ban đầu của vụ cháy kinh hoàng khiến 4 người chết ở Quảng Ngãi - Ảnh 1
Hiện trường nơi xảy ra vụ cháy - Ảnh: Lao Động

Ông Minh đặc biệt yêu cầu Phòng Cảnh sát PCCC – Công an tỉnh Quảng Ngãi có báo cáo cụ thể về quá trình tham gia chữa cháy, cứu nạn cứu hộ: “Đây là vụ cháy gây thiệt hại về người rất nghiêm trọng, có đến 4 người tử vong. Sự việc rất đau xót. Công an tỉnh phải giữ nguyên hiện trường để xác định rõ nguyên nhân vụ cháy”.

Hé lộ nguyên nhân ban đầu của vụ cháy kinh hoàng khiến 4 người chết ở Quảng Ngãi - Ảnh 2
Lực lượng PCCC dập tắt đám cháy - Ảnh: Thanh Niên

Cũng theo thông tin từ Doanh nghiệp và Tiếp thị, Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi, Đại tá Trần Văn Mạnh cho biết hiện trường vụ cháy vẫn đang được phong toả để thu thập các chi tiết phục vụ điều tra. Đại tá Mạnh nói: "Sơ bộ ban đầu có thể nói là nghi do chập điện. Chúng tôi vẫn đang khám nghiệm hiện trường để xác định rõ nguyên nhân".

Hé lộ nguyên nhân ban đầu của vụ cháy kinh hoàng khiến 4 người chết ở Quảng Ngãi - Ảnh 3
Hiện trường kinh hoàng nơi đám cháy xảy ra khiến 4 người tử vong - Ảnh: Thanh Niên

Các nạn nhân được xác định gồm anh Bùi Phước Tiến (SN 1986), chị Bùi Thị Thu Thủy (SN 1987), cháu Bùi Phước Tài (SN 2015), cháu Bùi Phước Đức (SN 2018).

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