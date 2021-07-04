Mới: Thêm 1 bệnh viện lớn ở TP.HCM có nhân viên y tế dương tính Covid-19, phải tạm ngưng hoạt động

Đời sống 04/07/2021 11:57

3 nhân viên y tế và 1 nhân viên cung cấp dịch vụ tại Bệnh viện Đại học Y dược TPHCM có kết quả nghi dương tính SARS-CoV-2. Hiện, bệnh viện này phải tạm ngưng hoạt động.

Theo thông tin từ Báo Tuổi Trẻ Online, ngày 4/7, Bệnh viện Đại học Y dược TPHCM (cơ sở 1) hiện đã ngừng tiếp nhận bệnh nhân vì phát hiện có 4 ca mắc COVID-19.

Cụ thể, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM cơ sở 1 trong thời gian qua đã phát hiện các ca mắc COVID – 19 qua khám sàng lọc và nhân viên y tế. Theo định kỳ hằng tuần xét nghiệm RT-PCR SARS-CoV-2 cho tất cả nhân viên y tế và người làm việc tại bệnh viện.

Vào ngày 2/7, Bệnh viện này đã phát hiện có 3 nhân viên y tế và 1 nhân viên cung cấp dịch vụ có kết quả nghi dương tính.

Mới: Thêm 1 bệnh viện lớn ở TP.HCM có nhân viên y tế dương tính Covid-19, phải tạm ngưng hoạt động - Ảnh 1

Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM (cơ sở 1) có 4 ca dương tính SARS-CoV-2 - Ảnh: TTO

Để tránh lây lan và đảm bảo an toàn cho người đến khám và làm việc, bệnh viện đã quyết định tạm ngưng khám chữa bệnh từ ngày 3-7 để khoanh vùng, sàng lọc tìm nguồn lây, phân loại người tiếp xúc với các ca bệnh. 

Cho đến nay, kết quả điều tra dịch tễ cho thấy chưa có bằng chứng các nhân viên y tế lây chéo khi các nhân viên này không  tiếp xúc với nhau. Các nhân viên y tế của bệnh viện đều đã được chích ngừa vắc xin phòng COVID-19.

Ngoài các trường hợp trên, tất cả các nhân viên còn lại có kết quả xét nghiệm âm tính trong cùng lần xét nghiệm.

Với mục tiêu không để lây lan, an toàn cho người đến và làm việc tại Bệnh viện, Bệnh viện đã quyết định tạm ngưng tiếp nhận khám bệnh, chữa bệnh từ ngày 3/7 để khoanh vùng, sàng lọc tìm nguồn lây, phân loại người tiếp xúc với các ca bệnh. Cho đến lúc này, kết quả điều tra dịch tễ cho thấy chưa có bằng chứng các nhân viên y tế lây chéo khi các nhân viên này không có tiếp xúc với nhau. Các nhân viên y tế đã được chích ngừa vắc – xin phòng COVID – 19. Ngoài các trường hợp trên, tất cả các nhân viên còn lại có kết quả xét nghiệm âm tính trong cùng lần làm xét nghiệm” - Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM thông tin trên Báo Tiền Phong. 

Hiện bệnh viện đang tiếp tục truy vết, khử khuẩn, cách ly tuyệt đối khu vực liên quan, bên cạnh đó vẫn đảm bảo công tác điều trị, chăm sóc cho người bệnh đang nội trú tại bệnh viện.

Mới: Thêm 1 bệnh viện lớn ở TP.HCM có nhân viên y tế dương tính Covid-19, phải tạm ngưng hoạt động - Ảnh 2

Ảnh: Dân trí

Do tính chất lây nhanh của chủng Delta, bệnh viện sẽ tiếp tục tổ chức xét nghiệm lại trong hôm nay và ngày mai 5-7 cho toàn bộ nhân viên y tế và người làm việc để đảm bảo không bỏ sót trường hợp nào mắc COVID-19. Cho đến khi đảm bảo an toàn, bệnh viện sẽ thông báo hoạt động trở lại. 

Trước tình hình diễn biến dịch bệnh phức tạp, hy vọng tất cả người dân đều tuân thủ các quy tắc phòng dịch theo khuyến cáo của Bộ Y tế, đeo khẩu trang đầy đủ, tuyệt đối không tụ tập nơi đông người và tự giác chủ động khai báo y tế để đảm bảo an toàn sức khỏe cho bản thân và cộng đồng. 

Khó lường: TP.HCM phát hiện 91 người nghi nhiễm Covid-19 trong 1 công ty Khu công nghệ cao

Khó lường: TP.HCM phát hiện 91 người nghi nhiễm Covid-19 trong 1 công ty Khu công nghệ cao

91 người thuộc Công ty Nidec Sankyo trong Khu công nghệ cao ở Thành phố Thủ Đức test nhanh có kết quả dương tính với nCoV, sẽ chờ xét nghiệm RT-PCR để khẳng định kết quả.

Xem thêm
Từ khóa:   Covid-19 ở Tp.HCM biểu hiện nhiễm covid-19 Bệnh viện Đại học Y dược TPHCM

TIN MỚI NHẤT

Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Tâm sự gia đình 14 phút trước
Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Sao quốc tế 33 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tâm sự gia đình 44 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Tâm sự Eva 1 giờ 14 phút trước
Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Tâm sự 1 giờ 44 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 56 phút trước
Tử vi thứ Bảy 10/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

Tử vi thứ Bảy 10/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 57 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi phát hiện toàn bộ tiền tiết kiệm rơi vào tay kẻ thứ ba

Nỗi lòng người vợ khi phát hiện toàn bộ tiền tiết kiệm rơi vào tay kẻ thứ ba

Tâm sự gia đình 2 giờ 14 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi đối mặt với nhân tình mang thai đòi tiền và cách xử lý bất ngờ

Nỗi lòng người vợ khi đối mặt với nhân tình mang thai đòi tiền và cách xử lý bất ngờ

Tâm sự gia đình 2 giờ 44 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ và mẹ chồng trước phản ứng bất ngờ từ người con trai

Nỗi bàng hoàng của người vợ và mẹ chồng trước phản ứng bất ngờ từ người con trai

Tâm sự gia đình 3 giờ 14 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lửa cháy dữ dội tại cửa hàng xe máy ở Hà Nội, nhiều phương tiện bị thiêu rụi

Lửa cháy dữ dội tại cửa hàng xe máy ở Hà Nội, nhiều phương tiện bị thiêu rụi

Danh tính 2 đối tượng bị khởi tố do dùng 'chất cấm' vỗ béo cho hơn 2.300 con heo

Danh tính 2 đối tượng bị khởi tố do dùng 'chất cấm' vỗ béo cho hơn 2.300 con heo

Giá vàng hôm nay, ngày 9/10/2026: Bật tăng thêm gần 1 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 9/10/2026: Bật tăng thêm gần 1 triệu đồng/lượng

Chiều nay, ngày 8/10: Giá xăng tiếp tục tăng, xăng E10 RON95-III lên hơn 28.000 đồng/lít

Chiều nay, ngày 8/10: Giá xăng tiếp tục tăng, xăng E10 RON95-III lên hơn 28.000 đồng/lít

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng chém 3 mẹ con cô giáo ở Cà Mau

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng chém 3 mẹ con cô giáo ở Cà Mau

Cháy nhà ở Hà Nội, 2 người tử vong: Lửa bùng lên sau tiếng nổ lớn

Cháy nhà ở Hà Nội, 2 người tử vong: Lửa bùng lên sau tiếng nổ lớn