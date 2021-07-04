Cụ thể, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM cơ sở 1 trong thời gian qua đã phát hiện các ca mắc COVID – 19 qua khám sàng lọc và nhân viên y tế. Theo định kỳ hằng tuần xét nghiệm RT-PCR SARS-CoV-2 cho tất cả nhân viên y tế và người làm việc tại bệnh viện.

Theo thông tin từ Báo Tuổi Trẻ Online, ngày 4/7, Bệnh viện Đại học Y dược TPHCM (cơ sở 1) hiện đã ngừng tiếp nhận bệnh nhân vì phát hiện có 4 ca mắc COVID-19.

Vào ngày 2/7, Bệnh viện này đã phát hiện có 3 nhân viên y tế và 1 nhân viên cung cấp dịch vụ có kết quả nghi dương tính.

Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM (cơ sở 1) có 4 ca dương tính SARS-CoV-2 - Ảnh: TTO

Để tránh lây lan và đảm bảo an toàn cho người đến khám và làm việc, bệnh viện đã quyết định tạm ngưng khám chữa bệnh từ ngày 3-7 để khoanh vùng, sàng lọc tìm nguồn lây, phân loại người tiếp xúc với các ca bệnh.

Cho đến nay, kết quả điều tra dịch tễ cho thấy chưa có bằng chứng các nhân viên y tế lây chéo khi các nhân viên này không tiếp xúc với nhau. Các nhân viên y tế của bệnh viện đều đã được chích ngừa vắc xin phòng COVID-19.

Ngoài các trường hợp trên, tất cả các nhân viên còn lại có kết quả xét nghiệm âm tính trong cùng lần xét nghiệm.

“Với mục tiêu không để lây lan, an toàn cho người đến và làm việc tại Bệnh viện, Bệnh viện đã quyết định tạm ngưng tiếp nhận khám bệnh, chữa bệnh từ ngày 3/7 để khoanh vùng, sàng lọc tìm nguồn lây, phân loại người tiếp xúc với các ca bệnh. Cho đến lúc này, kết quả điều tra dịch tễ cho thấy chưa có bằng chứng các nhân viên y tế lây chéo khi các nhân viên này không có tiếp xúc với nhau. Các nhân viên y tế đã được chích ngừa vắc – xin phòng COVID – 19. Ngoài các trường hợp trên, tất cả các nhân viên còn lại có kết quả xét nghiệm âm tính trong cùng lần làm xét nghiệm” - Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM thông tin trên Báo Tiền Phong.

Hiện bệnh viện đang tiếp tục truy vết, khử khuẩn, cách ly tuyệt đối khu vực liên quan, bên cạnh đó vẫn đảm bảo công tác điều trị, chăm sóc cho người bệnh đang nội trú tại bệnh viện.

Ảnh: Dân trí

Do tính chất lây nhanh của chủng Delta, bệnh viện sẽ tiếp tục tổ chức xét nghiệm lại trong hôm nay và ngày mai 5-7 cho toàn bộ nhân viên y tế và người làm việc để đảm bảo không bỏ sót trường hợp nào mắc COVID-19. Cho đến khi đảm bảo an toàn, bệnh viện sẽ thông báo hoạt động trở lại.

Trước tình hình diễn biến dịch bệnh phức tạp, hy vọng tất cả người dân đều tuân thủ các quy tắc phòng dịch theo khuyến cáo của Bộ Y tế, đeo khẩu trang đầy đủ, tuyệt đối không tụ tập nơi đông người và tự giác chủ động khai báo y tế để đảm bảo an toàn sức khỏe cho bản thân và cộng đồng.