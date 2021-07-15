Mới đây, anh Nguyễn Việt Phương (TP.HCM) đã chia sẻ trên VTC News một trường hợp đáng nhớ trong hành trình cùng nhóm của mình đi phát cơm từ thiện cho bà con Sài Gòn khó khăn ở đợt dịch Covid-19 này. Theo đó, vào ngày 14/7, một người đàn ông ốm yếu sau khi nhận một suất cơm đã xin thêm suất nữa. Nhóm từ thiện không đồng ý và giải thích rằng mỗi người chỉ nên lấy một phần để nhiều người khó khăn có cơ hội nhận cơm, nhưng người này không nghe, dùng gạch ném vỡ kính xe ô tô của nhóm từ thiện.

Người đàn ông chọi gạch vỡ kính xe của nhóm từ thiện chỉ vì xin thêm phần cơm không được - Ảnh: Internet

Sự việc này ngay sau khi xuất hiện trên MXH lập tức nhận được sự quan tâm của CĐM. Nhiều người gay gắt lên tiếng chỉ trích hành động của người đàn ông kia, dù bất kỳ lý do gì đi nữa nhưng hành động ném gạch vào xe nhóm người vừa tặng cơm từ thiện, quả thật không thể bênh vực. Tuy nhiên, ít ai biết, đằng sau đó là số phận bi thương của người đàn ông đói khổ.