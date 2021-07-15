Người đàn ông vô gia cư được tặng suất cơm từ thiện, sau đó nán lại xin thêm suất nữa nhưng bị từ chối liền trút giận lên chiếc xe của đoàn thiện nguyện. Diễn biến tiếp sau đó khiến nhiều người bất ngờ.
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Mới đây, anh Nguyễn Việt Phương (TP.HCM) đã chia sẻ trên VTC News một trường hợp đáng nhớ trong hành trình cùng nhóm của mình đi phát cơm từ thiện cho bà con Sài Gòn khó khăn ở đợt dịch Covid-19 này. Theo đó, vào ngày 14/7, một người đàn ông ốm yếu sau khi nhận một suất cơm đã xin thêm suất nữa. Nhóm từ thiện không đồng ý và giải thích rằng mỗi người chỉ nên lấy một phần để nhiều người khó khăn có cơ hội nhận cơm, nhưng người này không nghe, dùng gạch ném vỡ kính xe ô tô của nhóm từ thiện.
Sự việc này ngay sau khi xuất hiện trên MXH lập tức nhận được sự quan tâm của CĐM. Nhiều người gay gắt lên tiếng chỉ trích hành động của người đàn ông kia, dù bất kỳ lý do gì đi nữa nhưng hành động ném gạch vào xe nhóm người vừa tặng cơm từ thiện, quả thật không thể bênh vực. Tuy nhiên, ít ai biết, đằng sau đó là số phận bi thương của người đàn ông đói khổ.
Theo báo Doanh nghiệp hội nhập, người đàn ông có hoàn cảnh khó khăn ấy tên N.T.D. quê ở Bình Phước. Vì công việc bị mất, không có nhà và không thể về quê, ông D. đã lang thang khắp nơi để xin ăn. Khi gặp đoàn thiện nguyện của anh Phương đang phát cơm, ông vội ra xin và được cho một suất, ông đã đứng lại xin thêm nhưng không được nên đã đã lấy gạch ném vỡ kính ô tô của đoàn thiện nguyện. Sau khi được công an phường 7, quận Bình Tân mời lên làm việc, ông N.T.D đã khai bản thân nhận thức kém, lại do bức xúc kéo dài do không có công việc ở thời điểm dịch bệnh, do đó đã có hành động nông nổi. Bản thân ông N.T.D cũng đã nhận thức được sai phạm của mình.
Sau đó, đôi bên dường như đã hiểu và thông cảm với nhau hơn. Vì thấy hoàn cảnh của người đàn ông rất khó khăn, nhóm quyết định xóa bỏ khiếu nại và tặng thêm chút quà nhỏ để phần nào giúp ông vượt qua mùa dịch này. Câu chuyện sau khi được chia sẻ đã lập tức nhận được sự hưởng ứng của cộng đồng mạng. Nhiều người rất nể phục, hết lời khen ngợi trước hành động cao đẹp của nhóm làm từ thiện.