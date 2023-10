Theo báo Doanh nghiệp hội nhập, người đàn ông có hoàn cảnh khó khăn ấy tên N.T.D. quê ở Bình Phước. Vì công việc bị mất, không có nhà và không thể về quê, ông D. đã lang thang khắp nơi để xin ăn. Khi gặp đoàn thiện nguyện của anh Phương đang phát cơm, ông vội ra xin và được cho một suất, ông đã đứng lại xin thêm nhưng không được nên đã đã lấy gạch ném vỡ kính ô tô của đoàn thiện nguyện. Sau khi được công an phường 7, quận Bình Tân mời lên làm việc, ông N.T.D đã khai bản thân nhận thức kém, lại do bức xúc kéo dài do không có công việc ở thời điểm dịch bệnh, do đó đã có hành động nông nổi. Bản thân ông N.T.D cũng đã nhận thức được sai phạm của mình.

Hình dáng gầy gò cùng chiếc áo rách nát của người đàn ông vô gia cư khiến nhiều người nghẹn lòng - Ảnh: Pháp luật và Bạn đọc

Sau đó, đôi bên dường như đã hiểu và thông cảm với nhau hơn. Vì thấy hoàn cảnh của người đàn ông rất khó khăn, nhóm quyết định xóa bỏ khiếu nại và tặng thêm chút quà nhỏ để phần nào giúp ông vượt qua mùa dịch này. Câu chuyện sau khi được chia sẻ đã lập tức nhận được sự hưởng ứng của cộng đồng mạng. Nhiều người rất nể phục, hết lời khen ngợi trước hành động cao đẹp của nhóm làm từ thiện.