Ngày 21/7, Bộ Y tế vừa thông tin về 36 ca tử vong do Covid-19 từ ngày 17 đến 20/7 tại 3 địa phương.

Chiều 21/7, báo Sức khỏe và Đời sống dẫn tin từ Tiểu ban Điều trị, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 cho biết, Việt Nam có thêm 36 ca tử vong do Covid-19 số 335-370. Đây là các bệnh nhân tử vong từ ngày 17 đến 20/7 tại TP.HCM, Đồng Tháp và Long An.

Cụ thể:

- Tại TP.HCM ngày 17-20/7: 32 ca.

- Tại Long An ngày 18-19/7: 2 ca.

- Tại Đồng Tháp ngày 19/7: 2 ca.

Như vậy, với 36 trường hợp tử vong này đã nâng tổng số ca tử vong do Covid-19 trong đợt dịch thứ 4 này lên 335 trường hợp, trong đó đa phần là các ca bệnh có tuổi cao, có bệnh lý nền lâu năm như ung thư, ung thư di căn, cong vẹo cột sống, thận nhân tạo, viêm gan, bệnh lý về máu, tăng huyết áp, đái tháo đường... Trước tình hình số ca mắc Covid-19 tăng nhanh, Bộ Y tế đang tích cực chuẩn bị các phương án về cơ sở vật chất, nhân lực và trang thiết bị, đảm bảo không để xảy ra tình trạng khan hiếm vật tư, thiết bị y tế, đặc biệt là oxy.

Ảnh minh họa: Internet

Theo báo Giao thông, tính đến sáng ngày 21/7, Việt Nam có tổng cộng 65.607 ca mắc, trong đó có 63.510 ca mắc trong nước và 2.097 ca nhập cảnh. Số ca mắc mới ghi nhận trong nước của đợt dịch kể từ 27/4 đến nay là 61.940 ca, trong đó có 8.669 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Đặc biệt, có 11/59 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới: Yên Bái, Quảng Trị, Tuyên Quang, Sơn La, Thái Nguyên, Điện Biên, Hải Dương, Phú Thọ, Quảng Ninh, Hoà Bình, Bắc Kạn.

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