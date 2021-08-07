Đắk Lắk vừa thông tin trường hợp bệnh nhân mắc Covid-19 đầu tiên tử vong ở địa phương này.

Thông tin trên báo Tiền Phong trưa 7/8, bác sỹ Châu Đương, Giám đốc Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh Đắk Lắk cho biết, bệnh nhân mắc Covid-19 đầu tiên ở Đắk Lắk tử vong: "Đây là trường hợp mắc bệnh nền đau cột sống nặng, lớn tuổi. Bệnh nhân này trú ở huyện Cư Kuin và trong thời gian điều trị có nhiều triệu chứng nặng. Hiện ngành y tế tỉnh đã đưa bệnh nhân này về nhà để làm thủ tục mai táng".

Trước đó, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Đắk Lắk cho biết, đến hết ngày 6/8 toàn tỉnh ghi nhận thêm 17 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Cụ thể, huyện Krông Bông ghi nhận 6 trường hợp có yếu tố dịch tễ liên quan đến hai bệnh nhân BN124011 và BN124011; huyện Cư M’gar có 4 trường hợp có yếu tố dịch tễ về từ TP. Hồ Chí Minh; huyện Ea Súp ghi nhận 1 trường hợp là bệnh nhân S.A.P., và thị xã Buôn Hồ có 1 trường hợp là bệnh nhân H.D.A. Ngoài ra, các trường hợp khác có yếu tố dịch tễ trở về từ tỉnh Bình Dương.

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Theo Thanh Niên, đến nay, Đắk Lắk ghi nhận tổng số 347 trường hợp mắc Covid-19. Đáng chú ý, có trường hợp bé gái người dân tộc Ê đê dương tính Covid-19 nhỏ tuổi nhất (1 tuổi) vừa được phát hiện tại đường Ama Jhao (P.Tân Lập, TP.Buôn Ma Thuột). Đây là trường hợp có yếu tố dịch tễ liên quan bệnh nhân Covid-19 số định danh BN 124017 (64 tuổi, trú cùng địa chỉ). Đường Ama Jhao hiện có 10 bệnh nhân Covid-19, tập trung chủ yếu ở 2 gia đình.

Trong số 40 bệnh nhân Covid-19 vừa được ghi nhận ở Đắk Lắk, 18 trường hợp có yếu tố dịch tễ trở về từ Bình Dương, Đồng Nai, TP.HCM. Hiện 15/15 huyện, thị xã thành phố trong tỉnh Đắk Lắk đều có ca bệnh Covid-19, số ca nhiễm tiếp tục tăng ở một số huyện vùng sâu của tỉnh này. Hai địa phương có số ca nhiễm nhiều nhất là H.Cư Kuin (66 ca), H.Krông Bông (53 ca).

Trong diễn biến liên quan, UBND TP.Buôn Ma Thuột vừa có báo cáo, đề xuất Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đắk Lắk xem xét chủ trương để thành phố điều chỉnh biện pháp phòng chống dịch, áp dụng Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ, dự kiến từ 0 giờ ngày 8/8. Hiện TP Buôn Ma Thuột đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 thêm 1 tuần từ ngày 8/8, còn huyện Cư Kuin thực hiện theo Chỉ thị 15.

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