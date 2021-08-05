Không 'lòng vòng', Hải Phòng hỏi mượn TP.HCM 500.000 liều vắc xin của Sinopharm để kịp thời tiêm cho người dân

UBND TP.Hải Phòng đã có văn bản mượn tạm TP.HCM 500.000 liều vắc xin phòng Covid-19 Sinopharm.

Theo Thanh Niên, ngày 5/8, UBND TP.Hải Phòng đã có văn bản gửi Bộ Y tế và UBND TP.HCM về việc mượn tạm 500.000 liều vaccine Sinopharm. Theo UBND TP.Hải Phòng, địa phương này có khoảng 1,6 triệu đủ điều kiện tiêm vaccine phòng Covid-19. Để đáp ứng nhu cầu tiêm, Hải Phòng đã đề nghị Bộ Y tế hỗ trợ 2 triệu liều vắc xin Sinopharm và 1,2 triệu liều vaccine phòng Covid-19 khác. Đến nay, Bộ Y tế mới phân bổ cho Hải Phòng gần 165.000 liều vaccine phòng Covid-19 các loại. Trong khi đó, tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, nguy cơ dịch bệnh xâm nhập vào Hải Phòng là rất lớn. Để kịp thời tiêm vắc xin cho người dân TP.Hải Phòng, UBND TP.Hải Phòng đã đề nghị được mượn tạm 500.000 liều/1 triệu liều vaccine Sinopharm mà TP.HCM đang có.

Dẫn tin từ báo Sức khỏe & Đời sống, ông Phạm Hưng Hùng - Chánh Văn phòng UBND TP.Hải Phòng cho biết, việc thành phố ngỏ ý mượn 500.000 liều vaccine Covid-19 là do hiện nay TP.HCM có 1 triệu liều vaccine Sinopharm chưa tiêm hết trong khi Hải Phòng vẫn đang trong quá trình đợi Bộ Y tế phân bổ vaccine về theo kế hoạch. Do đó, thành phố mượn tạm 500.000 liều vaccine Sinopharm để tiêm trước cho 3 nhóm ưu tiên. Cụ thể: Nhóm ưu tiên số 1 là lái xe, phụ xe đường dài. Nhóm ưu tiên số 2 là công nhân đang làm việc tại các doanh nghiệp Trung Quốc và công nhân đang làm việc tại các khu, cụm công nghiệp. Nhóm ưu tiên thứ 3 là người dân xung phong được tiêm.

Vaccine Sinopharm - Ảnh: Internet

Người phát ngôn UBND thành phố cũng nhấn mạnh: Việc mượn tạm số vaccine trên, lãnh đạo TP.Hải Phòng cũng đã có sự trao đổi với lãnh đạo TP.HCM và sẽ trả lượng vaccine được mượn trong thời gian ngắn nhất. Hiện, Hải Phòng vẫn đang đợi phản hồi từ lãnh đạo TP.HCM về đề nghị này.

Đại diện lãnh đạo Sở Y tế Hải Phòng thông tin thêm: Thành phố đã xây dựng kế hoạch tiêm vaccine phòng COVID-19 cho 1,58 triệu người dân từ tháng 7/2021 đến tháng 4/2022 với mục tiêu tối thiểu 50% người từ 18 tuổi trở lên được tiêm vaccine phòng Covid-19 trong năm 2021; trên 70% dân số được tiêm vaccine đến hết quý 1/2022.

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