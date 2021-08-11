Bộ Y tế công bố thêm 342 bệnh nhân mắc Covid-19 tử vong tại 9 tỉnh, thành phố.

Tối 11/8, Bộ Y tế dẫn thông tin từ Tiểu ban điều trị của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 cho biết có thêm 342 bệnh nhân Covid-19 tử vong.

Cụ thể, số ca tử vong mới được ghi nhận tại 9 tỉnh, thành phố: TP.HCM (261), Cần Thơ (24), Bình Dương (22), Đồng Nai (11), Đồng Tháp (10), Long An (10), Tiền Giang (2), Đà Nẵng (1), Bà Rịa - Vũng Tàu (1). Tính đến nay, Việt Nam ghi nhận tổng cộng 4.487 bệnh nhân Covid-19 tử vong.

Theo TTXVN, trong ngày 11/8 Việt Nam ghi nhận 8.766 ca nhiễm mới Covid-19, trong đó cao nhất tại Thành phố Hồ Chí Minh (3.416), Bình Dương (1.897), Đồng Nai (979). Về tình hình điều trị, trong ngày 11/8, có 4.806 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi là 85.154 ca. Hiện số bệnh nhân nặng đang điều trị ICU là 489 ca, số bệnh nhân nguy kịch đang điều trị ECMO là 21 ca.

Về tình hình tiêm chủng, tổng số liều vaccine đã được Việt Nam tiêm là 11.341.864 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 10.305.762 liều, tiêm mũi 2 là 1.036.102 liều.

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Đồng thời, theo Tiền Phong, ngày 11/8, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, đợt dịch Covid-19 thứ tư này có tốc độ lây rất nhanh, đã lan rộng ra nhiều địa phương với quy mô lớn nhất từ trước đến nay và tiếp tục diễn biến khó lường. Đặc biệt, dịch đã ngấm sâu vào cộng đồng.

"Khả năng tác động, bùng phát của dịch bệnh đã có thể còn lớn hơn nhiều lần nữa nếu không kịp thời triển khai các biện pháp phòng, chống dịch mạnh mẽ, quyết liệt như trong thời gian qua", Bộ trưởng nói.

Cũng trong hôm nay, Sở Y tế TPHCM cũng đã có văn bản cập nhật hướng dẫn chăm sóc người mắc Covid-19 tại nhà. Trong đó, bổ sung 2 loại thuốc kháng đông dạng uống để điều trị Covid-19, nâng số loại thuốc kháng đông dạng uống cho bệnh nhân Covid-19 điều trị tại nhà lên 3 loại.

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