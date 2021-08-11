Tối 11/8, Bộ Y tế công bố thêm 342 bệnh nhân Covid-19 tử vong, riêng TP.HCM có 261 ca

Tin y tế 11/08/2021 19:18

Bộ Y tế công bố thêm 342 bệnh nhân mắc Covid-19 tử vong tại 9 tỉnh, thành phố.

Tối 11/8, Bộ Y tế dẫn thông tin từ Tiểu ban điều trị của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 cho biết có thêm 342 bệnh nhân Covid-19 tử vong.

Cụ thể, số ca tử vong mới được ghi nhận tại 9 tỉnh, thành phố: TP.HCM (261), Cần Thơ (24), Bình Dương (22), Đồng Nai (11), Đồng Tháp (10), Long An (10), Tiền Giang (2), Đà Nẵng (1), Bà Rịa - Vũng Tàu (1). Tính đến nay, Việt Nam ghi nhận tổng cộng 4.487 bệnh nhân Covid-19 tử vong.

Theo TTXVN, trong ngày 11/8 Việt Nam ghi nhận 8.766 ca nhiễm mới Covid-19, trong đó cao nhất tại Thành phố Hồ Chí Minh (3.416), Bình Dương (1.897), Đồng Nai (979). Về tình hình điều trị, trong ngày 11/8, có 4.806 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi là 85.154 ca. Hiện số bệnh nhân nặng đang điều trị ICU là 489 ca, số bệnh nhân nguy kịch đang điều trị ECMO là 21 ca.

Về tình hình tiêm chủng, tổng số liều vaccine đã được Việt Nam tiêm là 11.341.864 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 10.305.762 liều, tiêm mũi 2 là 1.036.102 liều.

Tối 11/8, Bộ Y tế công bố thêm 342 bệnh nhân Covid-19 tử vong, riêng TP.HCM có 261 ca - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 Đồng thời, theo Tiền Phong, ngày 11/8, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, đợt dịch Covid-19 thứ tư này có tốc độ lây rất nhanh, đã lan rộng ra nhiều địa phương với quy mô lớn nhất từ trước đến nay và tiếp tục diễn biến khó lường. Đặc biệt, dịch đã ngấm sâu vào cộng đồng.

 "Khả năng tác động, bùng phát của dịch bệnh đã có thể còn lớn hơn nhiều lần nữa nếu không kịp thời triển khai các biện pháp phòng, chống dịch mạnh mẽ, quyết liệt như trong thời gian qua", Bộ trưởng nói.

Cũng trong hôm nay, Sở Y tế TPHCM cũng đã có văn bản cập nhật hướng dẫn chăm sóc người mắc Covid-19 tại nhà. Trong đó, bổ sung 2 loại thuốc kháng đông dạng uống để điều trị Covid-19, nâng số loại thuốc kháng đông dạng uống cho bệnh nhân Covid-19 điều trị tại nhà lên 3 loại.

Kỳ tích: Bác sĩ Bệnh viện Quân y 175 'chia đôi' máy ECMO cứu sản phụ trẻ mắc Covid-19 thoát 'cửa tử'

Kỳ tích: Bác sĩ Bệnh viện Quân y 175 'chia đôi' máy ECMO cứu sản phụ trẻ mắc Covid-19 thoát 'cửa tử'

Nhờ sáng tạo của các bác sĩ mà sản phụ mắc Covid-19 may mắn qua cơn nguy kịch.

Xem thêm
Từ khóa:   bệnh nhân Covid-19 khỏi bệnh chi phí điều trị Covid-19 Bệnh nhân nhiễm Covid-19 tử vong

TIN MỚI NHẤT

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Tâm linh - Tử vi 38 phút trước
Đang lái xe trong đêm, người dân gặp chú chó đứng giữa đường liên tục sủa cầu cứu

Đang lái xe trong đêm, người dân gặp chú chó đứng giữa đường liên tục sủa cầu cứu

Video 1 giờ 8 phút trước
Tử vi 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp HƯỞNG LỘC trời cho, TÀI LỘC BUNG CỬA, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tử vi 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp HƯỞNG LỘC trời cho, TÀI LỘC BUNG CỬA, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 38 phút trước
Tai nạn thương tâm, sập tòa nhà 7 tầng, nhiều người bị mắc kẹt bên trong, ít nhất 1 người không qua khỏi

Tai nạn thương tâm, sập tòa nhà 7 tầng, nhiều người bị mắc kẹt bên trong, ít nhất 1 người không qua khỏi

Video 2 giờ 8 phút trước
Ô tô con lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt và cái kết

Ô tô con lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt và cái kết

Video 2 giờ 37 phút trước
Nhóm ngư dân phấn khích câu được con cá ngừ khổng lồ nặng 506 kg trên biển

Nhóm ngư dân phấn khích câu được con cá ngừ khổng lồ nặng 506 kg trên biển

Video 3 giờ 0 phút trước
Từ ngày 10/10 đến 20/10, 3 con giáp Thần Tài hậu thuẫn, tiền bạc vô biên, trăm sự đều suôn sẻ, LỘC LÁ LÊN HƯƠNG

Từ ngày 10/10 đến 20/10, 3 con giáp Thần Tài hậu thuẫn, tiền bạc vô biên, trăm sự đều suôn sẻ, LỘC LÁ LÊN HƯƠNG

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 38 phút trước
Hết hôm nay, 3 con giáp Quý Nhân trợ lực, vượng phát Tài Lộc, thuận đường tiến thân, công danh phát đạt, tiền tài rủng rỉnh

Hết hôm nay, 3 con giáp Quý Nhân trợ lực, vượng phát Tài Lộc, thuận đường tiến thân, công danh phát đạt, tiền tài rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 38 phút trước
Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Xã hội 5 giờ 2 phút trước
Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

Dinh dưỡng 5 giờ 8 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

4 người bị chó mắc bệnh dại cắn, Đăk Lăk khoanh vùng ổ dịch

4 người bị chó mắc bệnh dại cắn, Đăk Lăk khoanh vùng ổ dịch

Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại