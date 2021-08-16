NÓNG: Bộ Y tế ra công văn hỏa tốc sau khi phát hiện 10 người ở Hà Nội tiếp xúc chùm Covid-19 ở Bắc Ninh

Tin y tế 16/08/2021 12:30

Sáng 16/8, Bộ Y tế vừa có công điện hỏa tốc về việc điều tra, xử lý trường hợp liên quan chùm ca bệnh COVID-19 tại Bắc Ninh, tiếp xúc 10 người tại Hà Nội.

Báo Sức khỏe và Đời sống dẫn tin từ Bộ Y tế cho biết, theo báo cáo từ hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm Việt Nam ngày 14/8/2021 tại tỉnh Bắc Ninh đã ghi nhận chùm ca bệnh COVID-19 tại huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh.

Ngày 06/8/2021, trường hợp bệnh nhân BN265.734, nam, 27 tuổi,có địa chỉ tại thôn Đông Hương, thị Trấn Thứa, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh, là nhân viên giao hàng của chi nhánh Viettel Post Lương Tài, có tiền sử dịch tễ đi giao nhận hàng tại kho khu vực 1 quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội và có tiếp xúc với khoảng 10 nhân viên kho hàng.

Ngày 13/8/2021, bệnh nhân khởi phát với triệu chứng ho, mệt mỏi. Ngày 14/8/2021, đến phòng khám sàng lọc COVID-19 tại Trung tâm Y tế huyện Lương Tài, được lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm test nhanh và RT-PCR dương tính với virus SARS-CoV-2.

Qua giám sát, điều tra, truy vết, Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh tỉnh Bắc Ninh đã phát hiện qua sàng lọc ho, sốt tại cộng đồng với tổng số 9 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2 (BN265.733-BN265.741), đều là nhân viên giao hàng của chi nhánh Viettel Post Lương Tài. Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh.

NÓNG: Bộ Y tế ra công văn hỏa tốc sau khi phát hiện 10 người ở Hà Nội tiếp xúc chùm Covid-19 ở Bắc Ninh - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 Bộ Y tế đề nghị UBND TP Hà Nội, Bắc Ninh tiếp tục mở rộng điều tra dịch tễ, lập danh sách tất cả người tiếp xúc gần (F1) có liên quan các ca bệnh. Lãnh đạo Hà Nội và Bắc Ninh có trách nhiệm thông báo danh sách các trường hợp trên cho địa phương liên quan để phối hợp truy vết, cách ly y tế kịp thời, đảm bảo không để lọt các trường hợp tiếp xúc gần.

Lấy mẫu xét nghiệm diện rộng các trường hợp nguy cơ (người thân, đồng nghiệp, ca tiếp xúc gần…), xét nghiệm khẳng định và trả lời kết quả nhanh nhất.

Bộ Y tế yêu cầu tiếp tục mở rộng điều tra dịch tễ, lấy mẫu xét nghiệm diện rộng các trường hợp nguy cơ cao, giám sát chặt chẽ hàng ngày tình hình sức khỏe và cách ly y tế.... Nếu phát hiện bất kỳ trường hợp nào có biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở, ngành y tế cần lập tức cho cách ly ngay tại cơ sở y tế và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

Ngoài ra, những nơi các bệnh nhân cư trú, sinh hoạt, đến, ở, làm việc, giao nhận hàng, phương tiện di chuyển cần được khoanh vùng nhanh và khử trùng triệt để. Bộ Y tế đề nghị các địa phương tăng cường giám sát chặt, tuyệt đối không để lây lan trong khu cách ly, lây ra cộng đồng.

Các cơ sở khám chữa bệnh có trách nhiệm phân luồng, khai báo y tế, kiểm tra thân nhiệt, yêu cầu người đến khám bệnh thực hiện các quy định phòng dịch.

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