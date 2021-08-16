TP.HCM: Người đàn ông 49 tuổi tiêm 2 mũi vắc xin Covid-19 chỉ trong vòng 1 phút

Tin y tế 16/08/2021 10:31

TP.HCM lại thêm 1 trường hợp tiêm 2 mũi vắc xin Covid-19 cùng lúc.

Thông tin trên Thanh Niên, anh Phạm Quốc Bảo (49 tuổi, ngụ Q.Gò Vấp) cho biết, vào lúc 9h35 sáng 15/8, anh "được" tiêm hai mũi vắc xin Vero Cell của Sinopharm tại điểm tiêm Trường THCS Nguyễn Du (phường 11, quận Gò Vấp).

Lúc 9 giờ 35 phút, sau khi khám sàng lọc, tôi vào bàn tiêm. Cô nhân viên y tế tiêm kiểm tra kỹ họ tên. Sau tiêm tôi được xác nhận đã tiêm mũi 1. Tôi vừa đứng lên đi ra và thấy vết tiêm có rướm máu, cô nhân viên y tế bàn bên cạnh kêu tôi ngồi xuống, cô lấy bông gòn xoa xoa, tôi tưởng sát trùng. Tôi sợ đau, nhìn qua bên phải nhưng rồi bất ngờ tôi bị tiêm mũi nữa, cạnh mũi tiêm 1 bên tay trái. 2 mũi tiêm cạnh nhau chừng 1 phút”, anh Bảochia sẻ.

Anh Bảo thắc mắc nên hỏi nữ nhân viên y tế đã tiêm mũi thứ 2 thì người này cho biết là đã tiêm nhầm.

TP.HCM: Người đàn ông 49 tuổi tiêm 2 mũi vắc xin Covid-19 chỉ trong vòng 1 phút - Ảnh 1
Giấy xác nhận đã tiêm "liên tục 2 mũi vắc xin COVID-19" của anh Bảo - Ảnh: Thanh Niên

 Theo Tuổi Trẻ Online, sau đó, anh Bảo nằm nghỉ ngơi, theo dõi sau tiêm. Khoảng chục phút sau, anh có biểu hiện đau đầu, huyết áp cao. Lúc này, một người đại diện điểm tiêm trách anh Bảo tại sao lại để nhân viên y tế tiêm 2 mũi.  Đến trưa cùng ngày, anh Bảo được về nhà, nhưng nhịp tim tự đo tại nhà lên đến 124 nhịp/phút. Lo lắng, anh Bảo gọi điện đến vị bác sĩ hồi sức sau tiêm tại điểm trên và được hướng dẫn quay lại điểm tiêm, đồng thời lấy giấy xác nhận sau tiêm. Tuy nhiên, người cấp giấy xác nhận sau tiêm cho rằng vụ việc đáng tiếc xảy ra là lỗi của anh Bảo. "Người này nói lỗi do tôi, đã tiêm 1 mũi rồi không đi mà còn ngồi xuống bàn kế bên để tiêm mũi 2" - anh Bảo cho hay. 

Cũng xác nhận trên Tuổi Trẻ Online, đại diện UBND phường 11, quận Gò Vấp cho biết có vụ việc trên. Tuy nhiên khoảng cách giữa hai bàn tiêm cách nhau khoảng 2m, đồng thời trước khi tiêm, nhân viên y tế có hỏi anh Bảo nhưng không nghe anh trả lời.

TS-BS Nguyễn Trung Hòa, Giám đốc Trung tâm y tế Q.Gò Vấp nói thêm trên Thanh Niên, điểm tiêm này được một đơn vị y tế tư nhân trên địa bàn quận tăng cường thực hiện. Quận cũng đã giao bác sĩ điểm tiêm theo dõi sức khỏe ông Bảo. Bác sĩ Hòa cho biết khó có chuyện nhầm lẫn xảy ra. Về việc tiêm 2 mũi có ảnh hưởng sức khỏe? Theo bác sĩ Hòa không ảnh hưởng vì mỗi mũi chỉ 0,5 ml.

Trước đó, vào ngày 22/6, nhân viên bốc xếp của một công ty làm việc tại sân bay Tân Sơn Nhất cũng được tiêm 2 mũi vắc xin Covid-19 AstraZeneca ở 2 bàn tiêm cùng 1 địa điểm, chỉ cách nhau 30 phút. Sức khỏe người này sau đó không có gì bất thường. Theo bác sĩ Trương Hữu Khanh, chuyên gia bệnh truyền nhiễm, việc tiêm 2 mũi vắc xin Covid-19 trong vài phút không ảnh hưởng sức khỏe, không tăng phản ứng phụ. Bởi vì trong quá nghiên cứu vắc xin AstraZeneca, có nhóm tiêm mũi 1 ml và 0,5 ml. Sau đó, người ta thấy mũi 0,5 ml vẫn có hiệu quả nên dùng mũi 0,5 ml.

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