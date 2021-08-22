Cận cảnh 50.000 bình oxy được bà Phương Hằng sẵn sàng tặng miễn phí cho bà con, tuyên bố 1 câu nghe ấm lòng: 'Làm để giúp đời'

Đời sống 22/08/2021 15:56

Hành động nghĩa tình của bà Phương Hằng dành cho bà con giữa thời điểm dịch bệnh bùng phát đã nhận được rất nhiều lời khen ngợi của cư dân mạng.

TÌnh hình dịch Covid-19 tại các tỉnh thành miền Nam đang có những diễn biến hết sức phức tạp với số lượng hàng nghìn ca nhiễm mỗi ngày tại các tỉnh TP.HCM hay Bình Dương. Lo ngại tình trạng thiếu oxy sẽ xảy ra, mới đây bà Nguyễn Phương Hằng cho biết đã gửi tặng 50.000 bình oxy miễn phí để giúp người dân.

Trên trang cá nhân, bà chủ của khu du lịch Đại Nam chia sẻ hình ảnh những bình oxy cập bến khu du lịch. Được biết, đây là số lượng oxy do Quỹ từ thiện Hằng Hữu của Công ty Cổ phần Đại Nam cung cấp nhằm giúp sức để cùng vượt qua đại dịch.

Cận cảnh 50.000 bình oxy được bà Phương Hằng sẵn sàng tặng miễn phí cho bà con, tuyên bố 1 câu nghe ấm lòng: 'Làm để giúp đời' - Ảnh 1
Số bình oxy được bà Phương Hằng chia sẻ trên trang cá nhân. (Ảnh: FB N.P.H)

 Trên một livestream gần đây, bà Phương Hằng cho biết: "Tôi đã chuẩn bị 50.000 bình oxy đủ cỡ, phục vụ cho việc cứu người. Bình nào không có logo của Đại Nam thì không phải của Đại Nam... Đại Nam là nơi để lại cho đời, là khu du lịch tâm linh, và những gì chúng tôi làm là để giúp đời, chứ không phải để buôn bán oxy...". Được biết, toàn bộ số bình oxy này đều đề tên "Huỳnh Uy Dũng - Nguyễn Phương Hằng", đồng thời ghi rõ thông tin về số điện thoại của công ty và quỹ từ thiện để người dân có thể liên lạc. Bài đăng đã lập tức nhận được sự ủng hộ lớn từ dân mạng. Nhiều người bày tỏ sự vui mừng vì số lượng bình oxy lớn như vậy sẽ giúp những trường hợp F0 diễn tiến nặng được điều trị kịp thời. 

Cận cảnh 50.000 bình oxy được bà Phương Hằng sẵn sàng tặng miễn phí cho bà con, tuyên bố 1 câu nghe ấm lòng: 'Làm để giúp đời' - Ảnh 2
Mỗi bình oxy đều ghi rõ thông tin về số điện thoại của công ty và quỹ từ thiện để người dân có thể liên lạc - Ảnh: FBNV

 Bà Phương Hằng từng chia sẻ ý định nhập oxy về xuất phát từ những hình ảnh thương tâm tại Ấn Độ khi người dân phải chống chọi với đại dịch. Cơn khủng hoảng oxy khiến nhiều người không qua khỏi đã làm chồng bà, ông Dũng lò vôi nảy ra ý định nhập oxy về để giúp người dân cần đến. Bà cho biết số tiền để nhập oxy về không hề ít nhưng đây là việc cần làm để chung tay đẩy lùi đại dịch. 

Trong thời điểm dịch bệnh bùng phát, vợ chồng bà Phương Hằng đã có rất nhiều hành động ý nghĩa để giúp đỡ người dân. Khu du lịch Đại Nam trị giá 6.000 tỷ của bà những ngày này cũng đã được biến thành khu cách ly. 

Mỗi người dân khi đến cách ly tại trường đua Đại Nam đều sẽ được phát gối mền, máy quạt riêng. Không gian riêng tư cũng được đề cao khi mỗi người có một lều riêng biệt. Đặc biệt hơn, bà Phương Hằng còn đặc biệt tặng cho mỗi người một chiếc kính bảo hộ của Nhật có giá gần 1 triệu đồng miễn phí. Trước đó, bà Phương Hằng đã hỗ trợ 1500 lít oxy mỗi ngày cho bệnh viện Chợ Rẫy, thậm chí 'cẩu' nhà máy sản xuất oxy của  gia đình để đáp ứng nhu cầu của người bệnh. 

Cận cảnh 50.000 bình oxy được bà Phương Hằng sẵn sàng tặng miễn phí cho bà con, tuyên bố 1 câu nghe ấm lòng: 'Làm để giúp đời' - Ảnh 3
Vợ chồng chủ khu du lịch Đại Nam có nhiều hành động ý nghĩa giúp đỡ người dân trong mùa dịch - Ảnh: Internet

 Bên cạnh đó, theo Báo Giao thông, trong quá khứ, vợ chồng bà Phương Hằng – ông Huỳnh Uy Dũng từng bày tỏ mong muốn được hiến tặng 4ha đất đô thị, trị giá lên đến 1.000 tỷ đồng để bán đấu giá. Số tiền thu về sẽ được dùng để mua sắm trang thiết bị y tế nhằm phục vụ công tác dập dịch. Nhận thông tin từ phía nữ đại gia, lãnh đạo tỉnh Bình Dương đã tổ chức cuộc họp để bàn về vấn đề này. Bên cạnh đó, bà chủ Đại Nam còn tuyên bố có thể đặt mua 10 - 15 triệu liều vaccine hỗ trợ bà con và gửi tặng 10.000 bộ test nhanh nếu bệnh viện yêu cầu.

Cận cảnh 50.000 bình oxy được bà Phương Hằng sẵn sàng tặng miễn phí cho bà con, tuyên bố 1 câu nghe ấm lòng: 'Làm để giúp đời' - Ảnh 4
 Khu cách ly tập trung khách sạn Đại Nam - Ảnh: Báo Bình Dương
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