Tổ trưởng dân phố bị chấn thương sọ não khi chở rau hỗ trợ dân được miễn toàn bộ viện phí, nhận hỗ trợ 40 triệu đồng

Đời sống 24/08/2021 14:44

BV Đà Nẵng cho biết sẽ miễn phí toàn bộ chi phí phẫu thuật, điều trị cho Tổ trưởng tổ dân phố bị chấn thương sọ não khi đi giao rau cho dân.

Sáng 24/8, thông tin trên báo Phunuonline, Bệnh viện Đà Nẵng cho biết sẽ miễn phí toàn bộ chi phí phẫu thuật, điều trị, chăm sóc cho ông Hứa Văn Tráng (55 tuổi, tổ trưởng tổ dân phố 49, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng). Hiện tại, tình hình ông Tráng vẫn còn hôn mê và phải thở máy. Ông Tráng bị chấn thương sọ não do bị tai nạn trong quá trình đi giao rau củ cho người dân và đã được BV Đà Nẵng mổ.

Đồng thời, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng đã quyết định hỗ trợ 40 triệu đồng cho gia đình ông Tráng.

Tổ trưởng dân phố bị chấn thương sọ não khi chở rau hỗ trợ dân được miễn toàn bộ viện phí, nhận hỗ trợ 40 triệu đồng - Ảnh 1
Đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Cẩm Lệ (bên phải) đến thăm và trao hỗ trợ gia đình ông Hứa Văn Tráng - Ảnh: Sài Gòn giải phóng

 Trước đó, theo Tuổi Trẻ Online, vào trưa ngày 21/8, ông Hứa Văn Tráng cùng 1 người trong ban điều hành khu dân cư đến trụ sở UBND phường Hòa An nhận rau củ về cung ứng cho các hộ dân trong tổ dân phố của mình. Trên đường trở về, xe máy của ông Tráng gặp tai nạn giao thông. Hậu quả, ông Tráng chấn thương sọ não, người còn lại bị trầy xước nhẹ. Ngay sau đó, ông Tráng được chuyển vào bệnh viện Đà Nẵng và mổ cấp cứu.

Tổ trưởng dân phố bị chấn thương sọ não khi chở rau hỗ trợ dân được miễn toàn bộ viện phí, nhận hỗ trợ 40 triệu đồng - Ảnh 2
Ông Tráng là người chịu trách nhiệm mua hàng giúp người dân trong lúc Đà Nẵng cách ly nhà với nhà - Ảnh: Tuổi Trẻ Online

 Được biết, hoàn cảnh gia đình của ông Tráng rất khó khăn. Ngoài làm tổ trưởng tổ dân phố, ông Tráng còn làm thêm nhiều việc khác. Ngay sau đó, Quận ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Cẩm Lệ đã thăm hỏi và trao hỗ trợ với tổng số tiền 25 triệu đồng để gia đình có điều kiện chăm sóc sức khỏe ông Hứa Văn Tráng.

Kể từ ngày 16/8 đến nay, Đà Nẵng thực hiện lệnh dừng tất cả các hoạt đồng, yêu cầu người dân "ở yên trong nhà" để triển khai công tác dập dịch, tách các F0 ra khỏi cộng đồng. Trong thời gian này, mọi hoạt động mua bán thực phẩm được thực hiện thông quan ban điều hành ở các tổ dân phố do tổ trưởng làm đầu mối.

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