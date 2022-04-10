Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 10/4/2022: Lưu Diệc Phi và Lý Hiện đang cạnh tranh phần diễn, Đàm Tùng Vận kinh doanh nhà hàng?

1. Bộ phim "Ninh An Như Mộng" của Bạch Lộc giữa tháng 5 sẽ khai máy.

2. Quan Hiểu Đồng muốn lợi dụng chuyện tình yêu để tẩy trắng sự việc quán trà sữa nhưng đoàn đội Lộc Hàm không đồng ý.

3. Lưu Diệc Phi cùng Lý Hiện còn đang tranh dành phiên vị. Đây là thứ tự xuất hiện tên diễn viên trong các hoạt động tuyên truyền và ở phần giới thiệu diễn viên đầu phim. Do đó, cả hai bên đều không muốn nhượng bộ, đoàn phim hiện tại thật đau đầu.

4. Tam Phân Dã do Trương Bân Bân và Ngô Thiến đóng chính vì tình hình dịch bệnh nên phải lùi lịch đóng máy.

5. Bảy Đêm Tuyết chuyển thể từ nguyên tác của Thương Nguyệt, diễn chính do Hồ Nhất Thiên, Ngu Thư Hân đảm nhận.

6. Ngô Cẩn Ngôn chủ động yêu cầu tham gia Sóng Tỷ 3 vì hiện tạidanh tiếng đã "hạ nhiệt".

7. Bạn bè của Đặng Luân lại có người sắp kết hôn nhưng lần này anh ấy có lẽ sẽ không xuất hiện được nữa.

8. Ngô Lỗi rất muốn cùng Cốc Ái Lăng hợp tác quay vlog thám hiểm.

9. Điện ảnh mới của Trần Khải Ca tạm định diễn chính là Trần Phi Vũ, Chu Nhất Long.

10. Đàm Tùng Vận đang tính toán sau dịch sẽ kinh doanh nhà hàng.

11. Cung Tuấn sẽ trở thành thường trú của Thử thách cực hạn.

12. Tống Á Hiên là một đứa trẻ nhạy cảm, mỗi một chuyện mà công ty nói với cậu ấy đều làm cậu ấy suy nghĩ rất lâu.

13. Chương Tử Di hiện tại căn bản không quản Trương Tuyết Nghênh nữa, bởi vì cô ấy không muốn động chạm tới người trong nhà.

Nguồn: Yêu Phim Hoa Ngữ - Hóng Thị Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz.