Luôn dùng diễn viên đóng thế ở các cảnh múa, Triệu Lệ Dĩnh cuối cùng cũng bật mí cho fan, ai nấy nghe xong cũng té ngửa vì lý do đặc biệt này

Sao quốc tế 07/05/2022 19:03

Luôn được fan cho rằng là nữ diễn viên toàn diện nhất trên màn ảnh khi có thể diễn xuất được mọi loại phân cảnh khác nhau trên phim. Tuy nhiên, Triệu Lệ Dĩnh cũng có lúc rơi vào bế tắc.

Trong suốt 16 năm theo nghiệp diễn với gia tài phim ảnh đồ sộ, Triệu Lệ Dĩnh luôn là cái tên được khán giả khắp nơi săn đón. Điều này đến từ một phần nhờ vào nhan sắc xinh đẹp và diễn xuất tài tình của mỹ nhân họ Triệu.

Luôn dùng diễn viên đóng thế ở các cảnh múa, Triệu Lệ Dĩnh cuối cùng cũng bật mí cho fan, ai nấy nghe xong cũng té ngửa vì lý do đặc biệt này - Ảnh 1
Nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh: Internet

Dẫu được cho là nữ diễn viên toàn diện tại Cbiz nhưng Triệu Lệ Dĩnh vẫn có điểm yếu của riêng mình. Mới đây, cư dân mạng truyền tai nhau một thông tin thú vị là mỹ nhân Hoa Thiên Cốt thực sự không thể tự thực hiện các cảnh múa, dù là múa nghệ thuật hay dùng binh khí mà phải nhờ thế thân.

Cụ thể, nguồn tin cho biết Triệu Lệ Dĩnh có một thế thân riêng chuyên diễn cảnh múa vì nữ diễn viên múa không đẹp. Được biết, mỗi lần thực hiện cảnh này, tay chân nữ diễn viên không thể phối hợp với nhau. Vì vậy, ''nữ hoàng rating'' chỉ còn cách cầu cứu đến diễn viên đóng thế trong các cảnh này.

Luôn dùng diễn viên đóng thế ở các cảnh múa, Triệu Lệ Dĩnh cuối cùng cũng bật mí cho fan, ai nấy nghe xong cũng té ngửa vì lý do đặc biệt này - Ảnh 2
Những phân cảnh múa luôn được cô nàng sử dụng người thế thân - Ảnh: Internet

Dù thông tin trên chưa được kiểm chứng nhưng trên các diễn đàn, cộng đồng mạng đã bàn luận xôn xao. Tuy nhiên phần đông người đều không trách cứ cô nàng mà ngược lại họ rất ủng hộ cách xử lý của nữ diễn viên. 

Bởi lẽ, Triệu Lệ Dĩnh vốn có vóc dáng nhỏ bé, lại không được huấn luyện chuyên nghiệp từ trước nên việc cô gặp khó khăn khi thực hiện cảnh múa là điều bình thường.

Hiện nữ hoàng rating vẫn đang tích cực tập luyện nhằm chuẩn bị tốt nhất cho những dự án tới đây và hứa hẹn sẽ mang đến cho khán giả những tác phẩm kinh điển như cách mà cô vẫn thường làm. 

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