Nóng: Công an Hà Nội xuất hiện ở tòa nhà có trụ sở công ty của Shark Bình

Đời sống 07/10/2025 10:00

Trước đó, Lãnh đạo Công an TP.Hà Nội cho biết, đơn vị này đã vào cuộc điều tra, xác minh những lùm xùm liên quan đến Shark Bình và dự án AntEx của doanh nhân này.

Theo thông tin báo Tiền Phong, khoảng 22h, một số người mặc cảnh phục, gồm công an và cảnh sát cơ động, xuất hiện tại tòa nhà 18 Tam Trinh (Hà Nội) - nơi có trụ sở công ty của ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình).

Nóng: Công an Hà Nội xuất hiện ở tòa nhà có trụ sở công ty của Shark Bình - Ảnh 1
Hình ảnh lực lượng chức năng có mặt tại tòa nhà lúc hơn 22h ngày 6/10. Ảnh: Báo Tiền Phong. 

Khoảng hơn 1 giờ sau, một nhóm cán bộ công an đi ô tô biển xanh và biển trắng đến và tiếp tục đi vào thang máy tòa nhà. Trong thời gian hơn 4 tiếng, có một số người được cho là nhân viên công ty cũng xuất hiện.

Nóng: Công an Hà Nội xuất hiện ở tòa nhà có trụ sở công ty của Shark Bình - Ảnh 2
Một số người được cho là nhân viên công ty cũng xuất hiện. Ảnh: Báo Tiền Phong. 
Nóng: Công an Hà Nội xuất hiện ở tòa nhà có trụ sở công ty của Shark Bình - Ảnh 3
Đến hơn 3h hôm nay (7/10), lực lượng chức năng rời khỏi tòa nhà. Ảnh: Báo Tiền Phong. 

Đến hơn 3h hôm nay (7/10), lực lượng chức năng rời khỏi tòa nhà cùng một số người, trong đó có một nam giới mặc áo tối màu, đội mũ được đưa đi.

Theo thông tin VietNamNet, trước đó, tại cuộc họp báo do Bộ Công an tổ chức vào chiều 6/10, Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, đã thông tin về việc tiếp nhận và xử lý đơn tố giác liên quan ông Nguyễn Hòa Bình và dự án tiền ảo AntEx.

Theo Đại tá Nguyễn Đức Long, ngay sau khi xuất hiện các thông tin phản ánh, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tiến hành xác minh, thu thập tài liệu và làm rõ các dấu hiệu vi phạm (nếu có).

Qua rà soát bước đầu, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an Hà Nội) đã tiếp nhận đơn trình báo của một công dân ở Ninh Bình, phản ánh bị chiếm đoạt khoảng 2.000 USD khi tham gia đầu tư vào dự án AntEx.

Nóng: Công an Hà Nội xuất hiện ở tòa nhà có trụ sở công ty của Shark Bình - Ảnh 4
Tòa nhà nơi cảnh sát xuất hiện. Ảnh: VietNamNet. 

“Công an Hà Nội khẳng định tất cả những người có đơn tố giác sẽ được tiếp nhận, thụ lý và giải quyết theo đúng quy định của pháp luật, không có ngoại lệ, không có vùng cấm trong quá trình xử lý” - Đại tá Nguyễn Đức Long nhấn mạnh tại buổi họp báo.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin phản ánh liên quan dự án tiền số AntEx, được cho là nằm trong hệ sinh thái NextTech Group của doanh nhân Nguyễn Hòa Bình.

Cụ thể, một số nhà đầu tư cho rằng họ bị mất tiền hoặc không rút được vốn sau khi đầu tư vào nền tảng này.

Chiều 6/10, tại buổi họp báo của Bộ Công an, đại diện Công an TP Hà Nội đã cung cấp thông tin liên quan đến dự án tiền ảo AntEx.

