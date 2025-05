Bắt khẩn cấp nhóm lập sàn giao dịch tiền ảo lừa hàng chục ngàn người với gần 10.000 tỉ đồng

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, ngày 28/5, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã phối hợp Cục C02 – Bộ Công an; Công an TP Hà Nội, Công an TP HCM và Công an các tỉnh Hưng Yên, Bình Định, Đắk Lắk, Gia Lai, Bắc Giang... đồng loạt phá án, khống chế bắt giữ, áp giải và khám xét nơi ở, làm việc của các đối tượng giữ vai trò cầm đầu liên quan sàn giao dịch tiền ảo (MTC - Matrix Chain).

Cụ thể, công an đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Quốc Hùng (41 tuổi); Bùi Thị Thanh Nga (34 tuổi, cùng ngụ TP Hà Nội); Hồ Long Trí (45 tuổi, ngụ TP HCM); Đinh Hữu Hay (34 tuổi, ngụ tỉnh Bình Định); Thân Văn Hiệp (43 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) và triệu tập một số các đối tượng giúp sức để làm việc.