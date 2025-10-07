Công an Hà Nội thông tin vụ bé trai viết tâm thư 'cứu con khỏi dì ghẻ độc ác'

Đời sống 07/10/2025 10:25

Ngày 6/10, tại buổi Họp báo thông báo tình hình, kết quả các mặt công tác công an quý III/2025, Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết, cơ quan công an đã tiến hành xác minh, làm rõ vụ việc bé trai viết “tâm thư” tố mẹ kế bạo hành xảy ra tại phường Kiến Hưng, TP Hà Nội.

Theo thông tin từ VTC News, ngày 6/10, tại họp báo của Bộ Công an, Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an Công an TP Hà Nội thông tin kết quả xác minh ban đầu vụ bé trai Đ.C.H. (13 tuổi) viết tâm thư “hãy cứu con khỏi dì ghẻ độc ác”, xảy ra tại chung cư Văn Phú - Victoria, phường Kiến Hưng.

Theo Đại tá Nguyễn Đức Long, sau khi vụ việc được chia sẻ lên mạng xã hội và thông tin từ cơ quan báo chí, Công an thành phố vào cuộc xác minh, làm rõ nội dung.

Qua thu thập, cơ quan chức năng xác định 3 đoạn video được đăng tải trên mạng xã hội là hình ảnh được quay lại vào các ngày 16/1, 20/1 và 1/2, phản ánh quá trình sinh hoạt của cháu H..

Kết quả giám định nội dung cho thấy, trong đoạn video ngày 16/1, hình ảnh thể hiện chị N.T.T. (mẹ kế của H.) cầm cán chổi dọa đánh, song không có hành vi tác động gây thương tích cho cháu.

Đoạn video ngày 20/1 ghi lại cảnh cháu H. nằm trên bàn học, chị T. cầm chổi đập nhẹ vào tay cháu đang cầm điện thoại, mục đích nhắc nhở cháu tập trung học bài.

Đoạn video ngày 1/2 quay cảnh H. khóc trong phòng do bị thu đồ chơi, sau đó chị T. có lời nói dỗ dành, yêu cầu cháu quay lại học, không có hành vi bạo lực hay đánh đập.

Công an Hà Nội thông tin vụ bé trai viết tâm thư 'cứu con khỏi dì ghẻ độc ác' - Ảnh 1
Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an Công an TP Hà Nội thông tin tại họp báo - Ảnh : VTC News

Theo thông tin từ VOV, Phó Giám đốc Công an Hà Nội, lời khai của cháu H. cùng cháu T.V.T.P. (con riêng của chị T., sống cùng nhà) và người giúp việc đều thống nhất rằng chị T. nhiều lần nhắc nhở, dạy dỗ cháu H. trong quá trình học tập, sinh hoạt, nhưng không có hành vi đánh đập gây thương tích.

Các nhân chứng đều khẳng định mối quan hệ giữa chị T. và cháu H. bình thường, không có mâu thuẫn, bạo lực hay xâm hại thân thể.

Theo kết quả xác minh, anh Đ.V.H. (41 tuổi) là cha ruột cháu H., chị T. kết hôn với anh H. từ năm 2022. Cả hai sinh sống cùng cháu H. và con riêng của chị T. tại tòa V1 chung cư Văn Phú - Victoria.

Anh V.H. khai trong quá trình chung sống, đầu năm nay phát hiện con trai mình có biểu hiện sợ sệt, gầy yếu, ít nói nên gặng hỏi thì được H. kể bị chị T. phạt, bắt nói những điều không đúng.

Sau đó, anh đã quay clip và gửi ông bà nội H. xem xét xử lý nội bộ gia đình. Đến tháng 5, 2 người ly hôn nhưng chưa giải quyết xong tài sản. Anh V.H. cung cấp cho tòa án 3 đoạn video và 2 lá thư có nội dung “dì ghẻ bạo hành con riêng” nhưng xin rút lại.

Tuy nhiên, người cha sau đó lại đăng lên mạng xã hội.

Công an Hà Nội thông tin vụ bé trai viết tâm thư 'cứu con khỏi dì ghẻ độc ác' - Ảnh 2
Hình ảnh đoạn clip và "tâm thư" liên quan vụ việc - Ảnh: VOV

Về phía mình, chị T. khai nhận trong quá trình sống chung, giữa chị và H. có một số lần mâu thuẫn do cháu vi phạm nội quy học tập, song, chị chỉ nhắc nhở, chưa bao giờ đánh hay gây thương tích.

Chị T. cũng cung cấp nhiều tài liệu, thư viết tay, bản kiểm điểm của cháu H. thể hiện việc cháu nhận lỗi và bày tỏ tình cảm tốt với chị.

Kết quả xác minh bước đầu của Công an Hà Nội cho thấy, nội dung phản ánh “dì ghẻ đánh con riêng” là không có căn cứ, các clip đăng tải trên mạng xã hội mang tính suy diễn, phản ánh sai bản chất sự việc; chưa có cơ sở xác định hành vi bạo hành trẻ em.

Cơ quan điều tra đang tiếp tục thu thập ý kiến, chứng cứ để bảo đảm tính khách quan, toàn diện trước khi có kết luận chính thức.

