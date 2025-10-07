Người đàn ông sát hại người tình rồi nhảy lầu tự tử, tiết lộ nguyên nhân gây án

Đời sống 07/10/2025 05:30

Ngày 6/10, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an tỉnh Tây Ninh đang tiếp tục điều tra vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra tại khu phố Thanh Sơn, phường Thanh Điền, tỉnh Tây Ninh khiến một phụ nữ tử vong.

Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, tối 6/10, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Tây Ninh hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường vụ án mạng xảy ra tại quán cà phê P.N (KP Thanh Sơn, phường Thanh Điền, tỉnh Tây Ninh) khiến 2 người tử vong. Sau khi điều tra và xác nhận nguyên nhân hoàn tất, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bàn giao thi thể 2 nạn nhân cho người nhà đem về lo hậu sự.

2 nạn nhân được xác định là chị N.T.N. (SN 1987, chủ quán cà phê) và L.T.K. (SN 1987, ngụ KP Long Hải, phường Long Hoa, tỉnh Tây Ninh). Bước đầu xác định nguyên nhân dẫn đến vụ án mạng trên là do mâu thuẫn tình cảm.

Người đàn ông sát hại người tình rồi nhảy lầu tự tử, tiết lộ nguyên nhân gây án - Ảnh 1
Quán cà phê nơi nữ chủ quán bị đâm tử vong - Ảnh: Báo Lao Động

Qua điều tra, chị N. từng có một đời chồng (hiện đã ly dị) sống chung với  K. như vợ chồng ở quán cà phê nêu trên. Trước khi vụ án mạng xảy ra khoảng 10 ngày, chị N. đi du lịch còn K. ở lại trông coi quán.

Ngày 5/10, sau khi đón chị N. đi du lịch về, K. chở chị N. đi đến đón cháu nội chị N. là L.K.A. (SN 2024) về quán chơi. Do ghen tuông, trong ngày này giữa chị N. và K. liên tục xảy ra mâu thuẫn nhưng không xảy ra đánh nhau.

Khuya cùng ngày, mâu thuẫn càng lúc càng nặng nề, K. đã dùng hung khí đâm chị N. tử vong. Sau khi gây án, K. chở cháu A. về xã Châu Thành trả cho chồng cũ chị N. sau đó điều khiển xe máy bỏ trốn.

Người đàn ông sát hại người tình rồi nhảy lầu tự tử, tiết lộ nguyên nhân gây án - Ảnh 2
K. nhảy từ trên lầu 4 của bệnh viện xuống đất tự sát sau khi gây án - Ảnh: Báo Công an nhân dân

Theo thông tin từ báo Lao Động, khoảng 5h30 ngày 6/10, K. nhắn tin cho nhân viên quán, nói cãi nhau và đã sát hại chị N. Đồng thời, K  bảo nhân viên trình báo vụ việc cho Công an và người nhà để lo hậu sự cho chị N., còn K. sẽ đi đầu thú sau.

Trưa cùng ngày, sau nhiều giờ lang thanh trên đường, K. đã đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tây Ninh nhảy từ trên lầu 4 xuống đất tự sát. Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp với các đơn vị chức năng  nhanh chóng điều tra làm rõ nguyên nhân vụ án.

Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và VKSND tỉnh đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để phục vụ công tác điều tra.

Hiện, vụ việc đang được Công an tỉnh Tây Ninh làm rõ nguyên nhân và các tình tiết liên quan.

Hành khách tử vong trên máy bay, nguyên nhân vẫn đang điều tra

Hành khách tử vong trên máy bay, nguyên nhân vẫn đang điều tra

Trên chuyến bay của hãng hàng không easyJet vào ngày 16/9, một hành khách trên đường tới đảo nghỉ dưỡng Lanzarote (Tây Ban Nha) gặp phải sự cố y tế nghiêm trọng.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vong tin moi mâu thuẫn tình cảm

TIN MỚI NHẤT

Tử vi thứ Tư 8/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Tư 8/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tâm linh - Tử vi 59 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 7/10/2025, 3 con giáp thu hút sự chú ý đặc biệt của Thần Tài, Tài Lộc nhân đôi, tiền cất chật két, rủng rỉnh tiền tiêu

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 7/10/2025, 3 con giáp thu hút sự chú ý đặc biệt của Thần Tài, Tài Lộc nhân đôi, tiền cất chật két, rủng rỉnh tiền tiêu

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 14 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Ba 7/10/2025, Thần Tài 'nâng khăn sửa túi' cho 3 con giáp trúng số độc đắc bất ngờ, tích góp được gia tài bạc tỷ, phủ phê tiêu xài

Đúng hôm nay, thứ Ba 7/10/2025, Thần Tài 'nâng khăn sửa túi' cho 3 con giáp trúng số độc đắc bất ngờ, tích góp được gia tài bạc tỷ, phủ phê tiêu xài

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 24 phút trước
Người đàn ông sát hại người tình rồi nhảy lầu tự tử, tiết lộ nguyên nhân gây án

Người đàn ông sát hại người tình rồi nhảy lầu tự tử, tiết lộ nguyên nhân gây án

Đời sống 1 giờ 44 phút trước
Rau xà lách là siêu thực phẩm xanh và 6 công dụng "vàng" cho sức khỏe

Rau xà lách là siêu thực phẩm xanh và 6 công dụng "vàng" cho sức khỏe

Dinh dưỡng 1 giờ 44 phút trước
Đi làm nương, hai vợ chồng bị sét đánh tử vong

Đi làm nương, hai vợ chồng bị sét đánh tử vong

Đời sống 1 giờ 59 phút trước
"Bé" Xuân Mai tiết lộ: Các con không thích nghe nhạc của mẹ

"Bé" Xuân Mai tiết lộ: Các con không thích nghe nhạc của mẹ

Hậu trường 2 giờ 14 phút trước
Sau hôm nay, thứ Ba 7/10/2025, 3 con giáp rũ sạch vận xui, vận đỏ như son, tiền đổ ào ào về túi đếm không xuể

Sau hôm nay, thứ Ba 7/10/2025, 3 con giáp rũ sạch vận xui, vận đỏ như son, tiền đổ ào ào về túi đếm không xuể

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 29 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/10/2025), 3 con giáp vinh hoa phú quý, vận trình hanh thông như 'hóa phượng hoàng', tiền tài đầy ví, phúc lộc vô biên

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/10/2025), 3 con giáp vinh hoa phú quý, vận trình hanh thông như 'hóa phượng hoàng', tiền tài đầy ví, phúc lộc vô biên

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 59 phút trước
Cuối ngày hôm nay (7/10/2025), sách trời định sẵn, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc, tiền bạc tự tìm tới, sự nghiệp 'phất cao bay bổng'

Cuối ngày hôm nay (7/10/2025), sách trời định sẵn, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc, tiền bạc tự tìm tới, sự nghiệp 'phất cao bay bổng'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 44 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Nóng: Bắt giữ nghi phạm sát hại 3 người trong một gia đình ở Đồng Nai

Nóng: Bắt giữ nghi phạm sát hại 3 người trong một gia đình ở Đồng Nai

Lời khai 'lạnh người' của nghi phạm sát hại 3 người ở Đồng Nai: 'Thực hiện nhiệm vụ trong game'

Lời khai 'lạnh người' của nghi phạm sát hại 3 người ở Đồng Nai: 'Thực hiện nhiệm vụ trong game'

Lửa bất ngờ bùng phát vào rạng sáng, 7 người trong gia đình tử vong thương tâm trong ngọn lửa dữ dội bao trùm

Lửa bất ngờ bùng phát vào rạng sáng, 7 người trong gia đình tử vong thương tâm trong ngọn lửa dữ dội bao trùm

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đi làm nương, hai vợ chồng bị sét đánh tử vong

Đi làm nương, hai vợ chồng bị sét đánh tử vong

Cháy lớn ở chợ xã U Minh Thượng, thiêu rụi 7 căn nhà

Cháy lớn ở chợ xã U Minh Thượng, thiêu rụi 7 căn nhà

Bé trai 2 tuổi bị pháo hoa bắn trúng mắt khi xem Trung thu

Bé trai 2 tuổi bị pháo hoa bắn trúng mắt khi xem Trung thu

Nghi phạm sát hại 3 người ở Đồng Nai không kịp trở tay khi bị bắt

Nghi phạm sát hại 3 người ở Đồng Nai không kịp trở tay khi bị bắt

Nóng: Công an Hà Nội điều tra dự án tiền ảo của Shark Bình

Nóng: Công an Hà Nội điều tra dự án tiền ảo của Shark Bình

Giá vàng chiều nay, ngày 6/10/2025: Giá vàng tăng mạnh, vàng SJC vượt 140 triệu đồng/lượng

Giá vàng chiều nay, ngày 6/10/2025: Giá vàng tăng mạnh, vàng SJC vượt 140 triệu đồng/lượng