Quảng Trị: Tông vào xe ô tô đầu kéo đỗ bên đường, nam thanh niên tử vong tại chỗ

Đời sống 26/09/2025 10:06

Vụ việc xảy ra vào khoảng 23 giờ 30 phút ngày 25/9, tại Km 769+700 Quốc lộ 1, đoạn qua khu phố 3, phường Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị. Hậu quả khiến anh L. tử vong tại chỗ, đầu xe máy bị biến dạng.

Theo thông tin báo Người Lao Động, sáng 26/9, Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 1, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị, xác nhận một nam thanh niên đã tử vong sau khi tông vào xe ô tô đầu kéo đỗ bên đường.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 23 giờ 30 phút ngày 25/9, tại Km 769+700 Quốc lộ 1, đoạn qua khu phố 3, phường Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị.

Tại thời điểm trên, xe máy BKS 74G1-131.xx do anh N.H.L (30 tuổi, ngụ tại thôn Thượng Nguyên, xã Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị) điều khiển theo hướng Triệu Phong - Hải Lăng. Khi đến địa điểm trên thì xe tông vào đuôi xe ô tô đầu kéo BKS 29H-347.xx kéo theo sơ mi rơ-moóc 29R-032.xx của ông Nguyễn Trung Hiếu (45 tuổi, ngụ phường Quảng Trị), đang đỗ bên phải đường.

Quảng Trị: Tông vào xe ô tô đầu kéo đỗ bên đường, nam thanh niên tử vong tại chỗ - Ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Báo Người Lao Động. 

Cú va chạm mạnh khiến anh L. tử vong tại chỗ, đầu xe máy bị biến dạng. Vụ việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Trước đó trên địa bàn TP.HCM cũng xảy ra vụ tai nạn chết người khi tông đuôi xe đầu kéo container. Cụ thể theo thông tin báo Dân Trí, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 11h30 ngày 23/8, trên đường NE2, phường Thới Hòa, TPHCM (TP Bến Cát, tỉnh Bình Dương cũ).

Thời điểm trên, xe máy do đôi nam nữ chở nhau, đang lưu thông trên đường NE2 thì tông vào đuôi xe đầu kéo container đang đỗ trong làn ô tô.

Cú tông mạnh khiến xe máy văng xa, hai người ngã xuống đường. Cô gái tử vong tại chỗ, nam thanh niên nguy kịch. Tại hiện trường, xe máy hư hỏng nặng, thi thể nạn nhân nữ nằm gần đó.

Bắc Giang: Giúp người bị tai nạn giao thông, 2 anh em bị đánh nhập viện

Bắc Giang: Giúp người bị tai nạn giao thông, 2 anh em bị đánh nhập viện

Hậu quả, anh T. bị đánh đến hôn mê, trật khớp tay, đang nguy kịch, còn anh V. bị thương nặng, đứt một bên tai, đang phải điều trị tại bệnh viện.

Xem thêm
Từ khóa:   tai nạn giao thông va chạm xe container tin mới

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Xe cáp rơi xuống núi khiến 7 người tử vong thương tâm

Xe cáp rơi xuống núi khiến 7 người tử vong thương tâm

Nhân viên điện lực tử vong, nghi đột quỵ trên cột điện

Nhân viên điện lực tử vong, nghi đột quỵ trên cột điện

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 26/9/2025, 3 con giáp có tiền vào như nước, Đại Cát Đại Lợi, làm gì cũng phất, Hỷ Tín ngập nhà, Phúc khí dồi dào

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 26/9/2025, 3 con giáp có tiền vào như nước, Đại Cát Đại Lợi, làm gì cũng phất, Hỷ Tín ngập nhà, Phúc khí dồi dào

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nghẹt thở giải cứu người đàn ông khóa trái cửa, mở van 3 bình gas định tự tử

Nghẹt thở giải cứu người đàn ông khóa trái cửa, mở van 3 bình gas định tự tử

Nhiều cư dân chung cư ở TP.HCM nhập viện sau khi ăn bánh mì

Nhiều cư dân chung cư ở TP.HCM nhập viện sau khi ăn bánh mì

Hà Nội: Xe máy "kẹp 3" lao vào ô tô tải, 3 người thương vong

Hà Nội: Xe máy "kẹp 3" lao vào ô tô tải, 3 người thương vong

Nam sinh mắc bẫy 'bắt cóc online', tự nhốt mình trong nhà nghỉ suốt 1 ngày

Nam sinh mắc bẫy 'bắt cóc online', tự nhốt mình trong nhà nghỉ suốt 1 ngày

Thót tim cảnh người phụ nữ đi xe máy va chạm với tàu hỏa ở Bắc Ninh

Thót tim cảnh người phụ nữ đi xe máy va chạm với tàu hỏa ở Bắc Ninh

Giá vàng hôm nay, ngày 26/9/2025: Thế giới tăng trở lại, vàng SJC duy trì trên 134 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 26/9/2025: Thế giới tăng trở lại, vàng SJC duy trì trên 134 triệu/lượng