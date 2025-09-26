Vụ việc xảy ra vào khoảng 23 giờ 30 phút ngày 25/9, tại Km 769+700 Quốc lộ 1, đoạn qua khu phố 3, phường Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị. Hậu quả khiến anh L. tử vong tại chỗ, đầu xe máy bị biến dạng.

Theo thông tin báo Người Lao Động, sáng 26/9, Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 1, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị, xác nhận một nam thanh niên đã tử vong sau khi tông vào xe ô tô đầu kéo đỗ bên đường.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 23 giờ 30 phút ngày 25/9, tại Km 769+700 Quốc lộ 1, đoạn qua khu phố 3, phường Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị.

Tại thời điểm trên, xe máy BKS 74G1-131.xx do anh N.H.L (30 tuổi, ngụ tại thôn Thượng Nguyên, xã Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị) điều khiển theo hướng Triệu Phong - Hải Lăng. Khi đến địa điểm trên thì xe tông vào đuôi xe ô tô đầu kéo BKS 29H-347.xx kéo theo sơ mi rơ-moóc 29R-032.xx của ông Nguyễn Trung Hiếu (45 tuổi, ngụ phường Quảng Trị), đang đỗ bên phải đường.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Báo Người Lao Động.

Cú va chạm mạnh khiến anh L. tử vong tại chỗ, đầu xe máy bị biến dạng. Vụ việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Trước đó trên địa bàn TP.HCM cũng xảy ra vụ tai nạn chết người khi tông đuôi xe đầu kéo container. Cụ thể theo thông tin báo Dân Trí, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 11h30 ngày 23/8, trên đường NE2, phường Thới Hòa, TPHCM (TP Bến Cát, tỉnh Bình Dương cũ).

Thời điểm trên, xe máy do đôi nam nữ chở nhau, đang lưu thông trên đường NE2 thì tông vào đuôi xe đầu kéo container đang đỗ trong làn ô tô.

Cú tông mạnh khiến xe máy văng xa, hai người ngã xuống đường. Cô gái tử vong tại chỗ, nam thanh niên nguy kịch. Tại hiện trường, xe máy hư hỏng nặng, thi thể nạn nhân nữ nằm gần đó.

Bắc Giang: Giúp người bị tai nạn giao thông, 2 anh em bị đánh nhập viện Hậu quả, anh T. bị đánh đến hôn mê, trật khớp tay, đang nguy kịch, còn anh V. bị thương nặng, đứt một bên tai, đang phải điều trị tại bệnh viện.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/quang-tri-tong-vao-xe-o-to-au-keo-o-ben-uong-nam-thanh-nien-tu-vong-tai-cho-743007.html