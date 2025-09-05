Quảng Ngãi: Tai nạn liên hoàn giữa xe máy, xe đạp và xe khách, 2 người tử vong tại chỗ

Đời sống 05/09/2025 10:05

Hậu quả, anh C. và anh T. tử vong tại chỗ. Bà H. bị thương và được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện T.Ư Quảng Nam (TP.Đà Nẵng).

Theo thông tin báo Thanh Niên, tối 4/9, Công an xã Bình Sơn (Quảng Ngãi) cho biết các lực lượng chức năng đã khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên tuyến đường Trì Bình - Cảng Dung Quất (đoạn qua thôn Bàu Chuốc). Vụ tai nạn xảy ra lúc 18 giờ 40 cùng ngày, khiến 2 người tử vong tại chỗ và 1 người bị thương.

Quảng Ngãi: Tai nạn liên hoàn giữa xe máy, xe đạp và xe khách, 2 người tử vong tại chỗ - Ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Báo Thanh Niên. 

Thời điểm trên, anh Trần Văn C. (22 tuổi, ở xã Ba Gia, Quảng Ngãi) điều khiển xe máy BS 76C - 165.57 chở theo anh Huỳnh Anh T. (30 tuổi, ở xã Hàm Tân, Lâm Đồng) di chuyển theo hướng đông - tây. Khi đến địa điểm trên, xe máy va quẹt với xe đạp do bà Lê Thị H. (chưa rõ năm sinh, ở thôn Mỹ Tân, xã Bình Sơn) điều khiển, đang lưu thông cùng chiều.

Sau cú va chạm, xe máy mất lái, va vào xe khách BS 60B - 053.31 do tài xế Nguyễn Anh T. (45 tuổi, ở xã Sơn Hạ, Quảng Ngãi) điều khiển, chạy hướng ngược lại.

Quảng Ngãi: Tai nạn liên hoàn giữa xe máy, xe đạp và xe khách, 2 người tử vong tại chỗ - Ảnh 2
Vụ tai nạn khiến 2 người tử vong, 1 người bị thương nặng. Ảnh: Báo Tuổi Trẻ. 

Theo thông tin báo Tuổi Trẻ, hậu quả, anh C. và anh T. tử vong tại chỗ. Bà H. bị thương, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Quảng Nam (TP Đà Nẵng).

Ngay sau tai nạn, Công an xã Bình Sơn phối hợp lực lượng cảnh sát giao thông và các đơn vị liên quan nhanh chóng có mặt, khám nghiệm hiện trường, phân luồng giao thông, hỗ trợ đưa người bị nạn đi cấp cứu.

Đến tối cùng ngày, công tác khám nghiệm hoàn tất, phương tiện được di dời, giao thông trên tuyến trở lại bình thường. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Liên tiếp 2 vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, khiến 9 ô tô “dồn toa”, nhiều người hoảng loạn

Liên tiếp 2 vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, khiến 9 ô tô “dồn toa”, nhiều người hoảng loạn

Vụ va chạm xảy ra vào khoảng 18h30 trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây khi các xe vừa tới địa phận tỉnh Đồng Nai.

Xem thêm
Từ khóa:   tai nạn giao thông tin mới tin đời sống

TIN MỚI NHẤT

Vì sao phải cài bông hồng lên áo trong ngày lễ Vu Lan?

Vì sao phải cài bông hồng lên áo trong ngày lễ Vu Lan?

Đời sống 1 giờ 3 phút trước
Nóng: Kẹo Kera do Thùy Tiên, Quang Linh Vlogs bán chỉ chiếm 0,61% đến 0,75% bột rau củ

Nóng: Kẹo Kera do Thùy Tiên, Quang Linh Vlogs bán chỉ chiếm 0,61% đến 0,75% bột rau củ

Đời sống 1 giờ 8 phút trước
Cô gái 25 tuổi hoại tử bụng sau khi đụng dao kéo để có 'eo con kiến'

Cô gái 25 tuổi hoại tử bụng sau khi đụng dao kéo để có 'eo con kiến'

Đời sống 1 giờ 24 phút trước
Tôm giàu giá trị dinh dưỡng nhưng ăn thế nào để tốt cho sức khỏe?

Tôm giàu giá trị dinh dưỡng nhưng ăn thế nào để tốt cho sức khỏe?

Dinh dưỡng 1 giờ 26 phút trước
Trong 2 ngày cuối tuần (6-7/9/2025), 3 con giáp chính thức hết khổ, tiền vô ào ào, làm ăn thuận lợi, may mắn tụ hội, cuộc đời êm ấm, mọi việc hanh thông

Trong 2 ngày cuối tuần (6-7/9/2025), 3 con giáp chính thức hết khổ, tiền vô ào ào, làm ăn thuận lợi, may mắn tụ hội, cuộc đời êm ấm, mọi việc hanh thông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 27 phút trước
Bé trai nặng 6,2kg chào đời đúng ngày Quốc khánh 2/9

Bé trai nặng 6,2kg chào đời đúng ngày Quốc khánh 2/9

Sức khỏe 1 giờ 40 phút trước
3 con giáp 'đeo trên vai' lộc trời ban, tiền lương thưởng 'kếch xù', sự nghiệp hanh thông, hạnh phúc tròn đầy viên mãn sau ngày 5/9/2025

3 con giáp 'đeo trên vai' lộc trời ban, tiền lương thưởng 'kếch xù', sự nghiệp hanh thông, hạnh phúc tròn đầy viên mãn sau ngày 5/9/2025

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 42 phút trước
Sức khỏe hiện tại của bé gái bị bầm tím mặt sau khoảng 7 tiếng ở nhà trẻ

Sức khỏe hiện tại của bé gái bị bầm tím mặt sau khoảng 7 tiếng ở nhà trẻ

Đời sống 1 giờ 46 phút trước
Đà Nẵng: Bắt nóng nghi phạm cầm đầu nhóm cướp giật táo tợn khi đang trên đường tẩu thoát

Đà Nẵng: Bắt nóng nghi phạm cầm đầu nhóm cướp giật táo tợn khi đang trên đường tẩu thoát

Đời sống 1 giờ 56 phút trước
Vụ bé gái 1 tuổi bị bầm tím mặt khi gửi nhà trẻ ở Bắc Ninh: Tạm giữ cô giáo

Vụ bé gái 1 tuổi bị bầm tím mặt khi gửi nhà trẻ ở Bắc Ninh: Tạm giữ cô giáo

Đời sống 1 giờ 59 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tàu điện trật bánh đâm vào tòa nhà bên đường khiến ít nhất 15 người tử vong, 18 người bị thương

Tàu điện trật bánh đâm vào tòa nhà bên đường khiến ít nhất 15 người tử vong, 18 người bị thương

Gia đình ở Hà Nội hốt hoảng xem clip con trai hoảng loạn kêu khóc cầu cứu

Gia đình ở Hà Nội hốt hoảng xem clip con trai hoảng loạn kêu khóc cầu cứu

Vụ bé gái 1 tuổi bị bầm tím mặt khi gửi nhà trẻ ở Bắc Ninh: Tạm giữ cô giáo

Vụ bé gái 1 tuổi bị bầm tím mặt khi gửi nhà trẻ ở Bắc Ninh: Tạm giữ cô giáo

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao phải cài bông hồng lên áo trong ngày lễ Vu Lan?

Vì sao phải cài bông hồng lên áo trong ngày lễ Vu Lan?

Nóng: Kẹo Kera do Thùy Tiên, Quang Linh Vlogs bán chỉ chiếm 0,61% đến 0,75% bột rau củ

Nóng: Kẹo Kera do Thùy Tiên, Quang Linh Vlogs bán chỉ chiếm 0,61% đến 0,75% bột rau củ

Cô gái 25 tuổi hoại tử bụng sau khi đụng dao kéo để có 'eo con kiến'

Cô gái 25 tuổi hoại tử bụng sau khi đụng dao kéo để có 'eo con kiến'

Sức khỏe hiện tại của bé gái bị bầm tím mặt sau khoảng 7 tiếng ở nhà trẻ

Sức khỏe hiện tại của bé gái bị bầm tím mặt sau khoảng 7 tiếng ở nhà trẻ

Đà Nẵng: Bắt nóng nghi phạm cầm đầu nhóm cướp giật táo tợn khi đang trên đường tẩu thoát

Đà Nẵng: Bắt nóng nghi phạm cầm đầu nhóm cướp giật táo tợn khi đang trên đường tẩu thoát

Vụ bé gái 1 tuổi bị bầm tím mặt khi gửi nhà trẻ ở Bắc Ninh: Tạm giữ cô giáo

Vụ bé gái 1 tuổi bị bầm tím mặt khi gửi nhà trẻ ở Bắc Ninh: Tạm giữ cô giáo