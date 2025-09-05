Hậu quả, anh C. và anh T. tử vong tại chỗ. Bà H. bị thương và được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện T.Ư Quảng Nam (TP.Đà Nẵng).

Theo thông tin báo Thanh Niên, tối 4/9, Công an xã Bình Sơn (Quảng Ngãi) cho biết các lực lượng chức năng đã khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên tuyến đường Trì Bình - Cảng Dung Quất (đoạn qua thôn Bàu Chuốc). Vụ tai nạn xảy ra lúc 18 giờ 40 cùng ngày, khiến 2 người tử vong tại chỗ và 1 người bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Báo Thanh Niên.

Thời điểm trên, anh Trần Văn C. (22 tuổi, ở xã Ba Gia, Quảng Ngãi) điều khiển xe máy BS 76C - 165.57 chở theo anh Huỳnh Anh T. (30 tuổi, ở xã Hàm Tân, Lâm Đồng) di chuyển theo hướng đông - tây. Khi đến địa điểm trên, xe máy va quẹt với xe đạp do bà Lê Thị H. (chưa rõ năm sinh, ở thôn Mỹ Tân, xã Bình Sơn) điều khiển, đang lưu thông cùng chiều.

Sau cú va chạm, xe máy mất lái, va vào xe khách BS 60B - 053.31 do tài xế Nguyễn Anh T. (45 tuổi, ở xã Sơn Hạ, Quảng Ngãi) điều khiển, chạy hướng ngược lại.

Vụ tai nạn khiến 2 người tử vong, 1 người bị thương nặng. Ảnh: Báo Tuổi Trẻ.

Theo thông tin báo Tuổi Trẻ, hậu quả, anh C. và anh T. tử vong tại chỗ. Bà H. bị thương, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Quảng Nam (TP Đà Nẵng).

Ngay sau tai nạn, Công an xã Bình Sơn phối hợp lực lượng cảnh sát giao thông và các đơn vị liên quan nhanh chóng có mặt, khám nghiệm hiện trường, phân luồng giao thông, hỗ trợ đưa người bị nạn đi cấp cứu.

Đến tối cùng ngày, công tác khám nghiệm hoàn tất, phương tiện được di dời, giao thông trên tuyến trở lại bình thường. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

