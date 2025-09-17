Vào thời điểm xảy ra tai nạn trên cầu Nhật Tân, ô tô mang biển kiểm soát 30L-026.XX đang di chuyển theo hướng đi sân bay Nội Bài trong làn đường sát dải phân cách. Bất ngờ, một người đàn ông đi xe đạp đã đi ngược chiều vào giữa làn đường này.

Theo thông tin báo Dân Trí, sáng ngày 17/9, trao đổi với phóng viên Dân Trí, chỉ huy Đội CSGT đường bộ số 2 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) cho biết, khoảng 0h18 cùng ngày, tại cầu Nhật Tân xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa một xe đạp và một ô tô, khiến một người tử vong tại chỗ.

Theo camera hành trình trên ô tô ghi lại, vào thời điểm xảy ra sự việc, một người đàn ông trung niên có hành vi điều khiển xe đạp đi ngược chiều cầu Nhật Tân (hướng từ ngoại thành sang nội thành).

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Báo Dân Trí.

Theo cảnh sát, sau cú va chạm cực mạnh với ô tô, người đàn ông đi xe đạp tử vong tại chỗ.

Theo thông tin báo VietNamNet, đại diện Đội CSGT đường bộ số 2 (Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội) cho biết, sau khi nhận được tin báo, đơn vị đã cử cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để phối hợp cùng Công an phường Hồng Hà để giải quyết vụ tai nạn.

"Hiện chúng tôi chưa xác định được nhân thân của người đàn ông đi xe đạp gặp nạn", đại diện Đội CSGT đường bộ số 2 thông tin.

Nguyên nhân của vụ tai nạn đang được điều tra, làm rõ.

