Hà Nội: Đạp xe ngược chiều trên cầu Nhật Tân, người đàn ông tử nạn sau cú tông ô tô

Đời sống 17/09/2025 09:33

Vào thời điểm xảy ra tai nạn trên cầu Nhật Tân, ô tô mang biển kiểm soát 30L-026.XX đang di chuyển theo hướng đi sân bay Nội Bài trong làn đường sát dải phân cách. Bất ngờ, một người đàn ông đi xe đạp đã đi ngược chiều vào giữa làn đường này.

Theo thông tin báo Dân Trí, sáng ngày 17/9, trao đổi với phóng viên Dân Trí, chỉ huy Đội CSGT đường bộ số 2 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) cho biết, khoảng 0h18 cùng ngày, tại cầu Nhật Tân xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa một xe đạp và một ô tô, khiến một người tử vong tại chỗ.

Theo camera hành trình trên ô tô ghi lại, vào thời điểm xảy ra sự việc, một người đàn ông trung niên có hành vi điều khiển xe đạp đi ngược chiều cầu Nhật Tân (hướng từ ngoại thành sang nội thành).

Hà Nội: Đạp xe ngược chiều trên cầu Nhật Tân, người đàn ông tử nạn sau cú tông ô tô - Ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Báo Dân Trí. 

Theo cảnh sát, sau cú va chạm cực mạnh với ô tô, người đàn ông đi xe đạp tử vong tại chỗ.

Theo thông tin báo VietNamNet, đại diện Đội CSGT đường bộ số 2 (Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội) cho biết, sau khi nhận được tin báo, đơn vị đã cử cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để phối hợp cùng Công an phường Hồng Hà để giải quyết vụ tai nạn.

"Hiện chúng tôi chưa xác định được nhân thân của người đàn ông đi xe đạp gặp nạn", đại diện Đội CSGT đường bộ số 2 thông tin.

Nguyên nhân của vụ tai nạn đang được điều tra, làm rõ.

Bắt khẩn cấp 2 kẻ hành hung hai anh em trong vụ cứu người tai nạn bị đánh nhập viện ở Bắc Ninh

Bắt khẩn cấp 2 kẻ hành hung hai anh em trong vụ cứu người tai nạn bị đánh nhập viện ở Bắc Ninh

Viện kiểm sát nhân dân khu vực 9, tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định phê chuẩn lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Trịnh Đình Luân và Trịnh Đình Long.

Xem thêm
Từ khóa:   tai nạn giao thông tin mới tin đời sống

TIN MỚI NHẤT

Sữa hạnh nhân, "thức uống vàng" cho sức khỏe và những lưu ý quan trọng

Sữa hạnh nhân, "thức uống vàng" cho sức khỏe và những lưu ý quan trọng

Dinh dưỡng 16 phút trước
Danh tính các nạn nhân thương vong trong vụ xe tải mất lái lao vào chợ chuối

Danh tính các nạn nhân thương vong trong vụ xe tải mất lái lao vào chợ chuối

Đời sống 16 phút trước
Bé gái 9 tuổi bị rối loạn ý thức, hôn mê sâu sau khi ăn ốc biển

Bé gái 9 tuổi bị rối loạn ý thức, hôn mê sâu sau khi ăn ốc biển

Sức khỏe 37 phút trước
Từ 19/9 đến hết 30/9/2025, 3 con giáp Đắc Lộc Đắc Tài, đổi đời lên hương, giàu sang may mắn ngút trời, cuộc đời Phú Quý giàu sang

Từ 19/9 đến hết 30/9/2025, 3 con giáp Đắc Lộc Đắc Tài, đổi đời lên hương, giàu sang may mắn ngút trời, cuộc đời Phú Quý giàu sang

Tâm linh - Tử vi 46 phút trước
Cháy chung cư mini ở Hà Nội, mùi khét nồng nặc, người dân hô hoán thoát thân

Cháy chung cư mini ở Hà Nội, mùi khét nồng nặc, người dân hô hoán thoát thân

Đời sống 57 phút trước
Xe tải mất lái lao vào chợ chuối, 3 người tử vong, 7 người bị thương

Xe tải mất lái lao vào chợ chuối, 3 người tử vong, 7 người bị thương

Đời sống 1 giờ 8 phút trước
Đúng 10 ngày tới (27/9/2025), 3 con giáp làm giàu không khó, vượng phát bất ngờ, sớm gia nhập hội đại gia trăm tỷ, ngồi mát ăn bát vàng

Đúng 10 ngày tới (27/9/2025), 3 con giáp làm giàu không khó, vượng phát bất ngờ, sớm gia nhập hội đại gia trăm tỷ, ngồi mát ăn bát vàng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 46 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2025: Trong nước đứng yên dù thế giới biến động mạnh, thu hẹp giá trong và ngoài nước

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2025: Trong nước đứng yên dù thế giới biến động mạnh, thu hẹp giá trong và ngoài nước

Đời sống 2 giờ 2 phút trước
Hà Nội: Đạp xe ngược chiều trên cầu Nhật Tân, người đàn ông tử nạn sau cú tông ô tô

Hà Nội: Đạp xe ngược chiều trên cầu Nhật Tân, người đàn ông tử nạn sau cú tông ô tô

Đời sống 2 giờ 12 phút trước
TP.HCM: Cháy nhà 3 tầng lửa đỏ rực, khu dân cư nháo nhào, vợ chồng lớn tuổi may mắn thoát nạn

TP.HCM: Cháy nhà 3 tầng lửa đỏ rực, khu dân cư nháo nhào, vợ chồng lớn tuổi may mắn thoát nạn

Đời sống 2 giờ 22 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Vụ cháy 4 người tử vong ở Hà Nội: Tiết lộ cuộc gọi cuối cùng của người con dâu

Vụ cháy 4 người tử vong ở Hà Nội: Tiết lộ cuộc gọi cuối cùng của người con dâu

Vừa vào phòng tắm, bác sĩ la hét khi thấy cảnh con rắn dài 1,5 rít lên dữ dội

Vừa vào phòng tắm, bác sĩ la hét khi thấy cảnh con rắn dài 1,5 rít lên dữ dội

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 17/9/2025, TRỜI không phụ lòng người, 3 con giáp Phúc cao hơn núi, Lộc nhiều hơn sông, tiền bạc ngập lối, giàu sang hơn người

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 17/9/2025, TRỜI không phụ lòng người, 3 con giáp Phúc cao hơn núi, Lộc nhiều hơn sông, tiền bạc ngập lối, giàu sang hơn người

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Giải cứu thiếu niên 17 tuổi khỏi màn kịch 'bắt cóc online'

Giải cứu thiếu niên 17 tuổi khỏi màn kịch 'bắt cóc online'

Danh tính các nạn nhân thương vong trong vụ xe tải mất lái lao vào chợ chuối

Danh tính các nạn nhân thương vong trong vụ xe tải mất lái lao vào chợ chuối

Cháy chung cư mini ở Hà Nội, mùi khét nồng nặc, người dân hô hoán thoát thân

Cháy chung cư mini ở Hà Nội, mùi khét nồng nặc, người dân hô hoán thoát thân

Xe tải mất lái lao vào chợ chuối, 3 người tử vong, 7 người bị thương

Xe tải mất lái lao vào chợ chuối, 3 người tử vong, 7 người bị thương

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2025: Trong nước đứng yên dù thế giới biến động mạnh, thu hẹp giá trong và ngoài nước

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2025: Trong nước đứng yên dù thế giới biến động mạnh, thu hẹp giá trong và ngoài nước

TP.HCM: Cháy nhà 3 tầng lửa đỏ rực, khu dân cư nháo nhào, vợ chồng lớn tuổi may mắn thoát nạn

TP.HCM: Cháy nhà 3 tầng lửa đỏ rực, khu dân cư nháo nhào, vợ chồng lớn tuổi may mắn thoát nạn