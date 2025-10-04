Gia Lai: Tìm kiếm nam sinh lớp 8 mất tích bí ẩn nhiều ngày, sau khi bị mẹ đánh mắng vì chơi game

Đời sống 04/10/2025 09:46

Nhận được tin báo, Công an xã cùng lực lượng chức năng xã Chư Prông, người dân, nhà trường đã tổ chức đi tìm kiếm em nhưng vẫn không thấy.

Theo thông tin báo Dân Trí, ngày 4/10, Công an xã Chư Prông, tỉnh Gia Lai cho biết đã phát đi thông báo tìm học sinh lớp 8 bị mất tích nhiều ngày.

Trước đó ngày 1/10, Công an xã Chư Prông nhận được tin báo của gia đình chị Vũ Thị Hương (SN 1977, trú tại thôn 1, xã Chư Prông) về việc con trai là Vũ Nguyễn Hoàng Nguyên (SN 2012) không rõ đang ở đâu.

Theo gia đình trình báo, ngày 29/9, Nguyên đi xe đạp điện đến quán Internet thuộc xã Chư Prông chơi game. Phát hiện con đi chơi, chị Hương đánh mắng và yêu cầu con trở về nhà.

Đến tối cùng ngày, gia đình không thấy Nguyên đâu nên đi tìm kiếm khắp nơi. "Nguyên rất ít chơi với bạn bè. Nhiều ngày qua, gia đình đã đến khắp nhà bạn bè, người thân tìm kiếm nhưng đều không thấy", chị Hương nói.

Gia Lai: Tìm kiếm nam sinh lớp 8 mất tích bí ẩn nhiều ngày, sau khi bị mẹ đánh mắng vì chơi game - Ảnh 1
Cháu Vũ Nguyễn Hoàng Nguyên (SN 2012). Ảnh: Báo Dân Trí. 

Công an xã Chư Prông cho biết cháu Nguyên cao khoảng 1m63, cân nặng khoảng 48kg. Trước khi mất tích, nam sinh mặc trang phục học sinh, quần xanh, áo khoác ngoài đồng phục Trường THCS Chu Văn An.

Công an xã Chư Prông cho biết cháu Nguyên cao khoảng 1m63, cân nặng khoảng 48kg. Trước khi mất tích, nam sinh mặc trang phục học sinh, quần xanh, áo khoác ngoài đồng phục Trường THCS Chu Văn An.

Người dân ai phát hiện thông tin liên quan đến cháu Nguyên, thông báo cho Công an xã Chư Prông qua số điện thoại 02693.885.799.

Trước đó trên địa bàn Thủ đô Hà Nội cũng xảy ra nam sinh lớp 8 mất tích bí ẩn. Cụ thể theo báo Người Lao Động, ngày 1/6, Công an TP Hà Nội đã phát thông báo tìm kiếm người mất tích.

Theo thông báo, em T.N.Q.H. (học sinh lớp 8 ở Hà Nội) cao khoảng 1,68 m, tóc ngắn, đeo kính cận, khi mất tích mặc áo phông màu ghi cổ tròn, quần đùi, đi xe đạp Thống Nhất màu trắng có giỏ nhựa.

Theo chia sẻ từ gia đình, sáng 23/5, em H. rời nhà bằng xe đạp rồi mất tích. Sau khi không thể liên lạc được với em H., gia đình đã trình báo cơ quan chức năng.

Tuy nhiên, đến sáng 2/6, ông Th.V.D. (trú tại quận Đống Đa, TP Hà Nội) cho biết gia đình đã tìm thấy con trai là em T.N.Q.H. (học sinh lớp 8 ở Hà Nội) mất tích bí ẩn hơn 1 tuần.

Hà Nội: Tìm kiếm nữ sinh viên Đại học Ngoại ngữ mất tích đã 5 ngày, gia đình vô cùng lo lắng

Hà Nội: Tìm kiếm nữ sinh viên Đại học Ngoại ngữ mất tích đã 5 ngày, gia đình vô cùng lo lắng

Khi đi, nữ sinh mặc áo trắng, có kẻ vàng trước ngực, quần kẻ ô nhỏ màu vàng, đi xe đạp điện màu trắng.

