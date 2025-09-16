Theo thông báo của ĐH Quốc gia Hà Nội, nữ sinh đã mất tích từ ngày 11/9. Trao đổi với phóng viên Dân Trí sáng nay (16/9), đại diện gia đình em Phương cho biết, nữ sinh mất tích 5 ngày chưa có bất cứ thông tin nào, gia đình vô cùng lo lắng.

Theo thông tin trên báo Dân Trí , nữ sinh mất tích là Bùi Bích Phương (sinh ngày 26/7/2003), trú tại phường Đông Ngạc, Hà Nội), Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Nhật Bản, Trường ĐH Ngoại ngữ (ĐH Quốc gia Hà Nội).

Khi đi, nữ sinh mặc áo trắng, có kẻ vàng trước ngực, quần kẻ ô nhỏ màu vàng, đi xe đạp điện màu trắng. Khoảng 16h, Phương gọi điện cho mẹ, nói đang ở Lotte Ciputra, Tây Hồ, Hà Nội. Đây là lần liên lạc cuối cùng của em với gia đình.

Trước đó, khoảng 15h ngày 11/9, do buồn bã vì cãi nhau với bạn trên mạng xã hội, Phương có xin mẹ cho uống thuốc ngủ nhưng không được đồng ý. Sau đó, Phương xin phép đi chơi để khuây khỏa.

Bùi Bích Phương rời khỏi nhà từ chiều 11/9 và mất liên lạc. Ảnh: Báo Dân Trí.

Tối 11/9 và cả ngày 12/9, gia đình gọi nhiều lần nhưng chỉ có chuông reo, Phương không nghe máy. Ngày 12/9, gia đình phát hiện xe đạp điện màu trắng của Phương dựng ở bờ sông Hồng, gần chỗ tìm thấy ba lô và mũ bảo hiểm.

Chia sẻ trên VietNamNet, bà Phạm Thị Thủy (SN 1973, mẹ ruột của Phương) nghẹn ngào cho biết: “Suốt những ngày qua, gia đình tôi sống trong bất an. Kể từ khi con bỏ đi, mọi người hoang mang và lo sợ cho sự an toàn của cháu".

Cũng theo bà Thủy: "Trong gia đình không hề có mâu thuẫn, chúng tôi luôn yêu thương và chăm lo cho Phương. Gần đây, cháu có chút buồn phiền do cãi nhau với bạn, nhưng tuyệt nhiên không có khúc mắc nào với người thân. Việc con đột ngột bỏ nhà đi khiến chúng tôi suy sụp...”.

Ngay sau khi phát hiện con mất liên lạc, gia đình đã trình báo cơ quan công an. Bà Thủy cho biết, gia đình đã gọi điện, nhắn tin khắp nơi, liên hệ bạn bè của Phương, thậm chí đăng tải thông tin lên mạng xã hội để nhờ cộng đồng giúp đỡ, nhưng nhiều ngày trôi qua vẫn chưa có bất kỳ tung tích nào.

“Từng giờ từng phút trôi qua, nỗi lo trong lòng tôi càng lớn. Tôi chỉ mong con gái bình an trở về với gia đình”, người mẹ lo lắng nói.

Theo gia đình, người dân sống gần đó cho biết, khoảng hơn 15h ngày 11/9, họ nhìn thấy hai thanh niên mặc áo tối màu dắt xe đến để tại đây, sau đó ném ba lô của Phương xuống bờ sông Hồng và rời đi theo lối khác. Gia đình nữ sinh đã trình báo cơ quan chức năng về vụ việc.