Theo thông tin báo Dân Việt, ngày 14/9, Công an phường Dương Nội (TP.Hà Nội) cho biết đã tiếp nhận đơn trình báo của chị Lê Quỳnh Trang (SN 1983, trú tại tổ dân phố Kiên Quyết, phường Dương Nội) về việc con trai là Trần Lê Anh (SN 2008, học sinh lớp 12, Trường THPT Quang Trung - Hà Đông) bất ngờ mất tích bí ẩn sau giờ tan học. Theo đơn trình báo của gia đình Trần Lê Anh: Khoảng 15 giờ ngày 12/9, sau khi kết thúc buổi học chiều, Trần Lê Anh rời trường để về nhà. Tuy nhiên, đến nay Trần Lê Anh vẫn chưa thấy về nhà. Gia đình đã tức tốc đi tìm khắp nơi, liên hệ với thầy cô giáo, bạn bè và người quen nhưng hoàn toàn không có bất kỳ manh mối nào.

Cháu Trần Lê Anh (SN 2008, học sinh lớp 12, Trường THPT Quang Trung - Hà Đông). Ảnh: Báo Dân Việt. Trao đổi với PV Dân Việt, chị Lê Quỳnh Trang (SN 1983, mẹ của nam sinh lớp 12 ở Hà Nội mất tích bí ẩn sau khi tan học) nghẹn ngào chia sẻ: “Ở nhà, con tôi rất ngoan, hiền lành, luôn nghe lời bố mẹ. Trưa 12/9, tôi còn gọi qua camera dặn con ăn cơm rồi đi học buổi chiều. Vậy mà sau buổi học, con đã bặt vô âm tín. Mong cơ quan chức năng giúp đỡ để tôi sớm tìm thấy con mình”. Hiện Công an phường Dương Nội đang phối hợp cùng gia đình để tìm kiếm, đồng thời mong nhận được sự hỗ trợ từ cộng đồng. Ai phát hiện hoặc có thông tin liên quan đến nam sinh Trần Lê Anh, xin vui lòng liên hệ số điện thoại của mẹ cháu: 0936040183 hoặc báo ngay cho Công an phường Dương Nội.

Hình ảnh nam sinh Trần Lê Anh lúc rời khỏi nhà. Ảnh: Báo Dân Việt. Mọi sự chia sẻ và giúp đỡ của cộng đồng đều vô cùng quý giá, để gia đình sớm tìm được cháu Trần Lê Anh. Trước đó trên địa bàn Hà Nội cũng xảy ra vụ nam sinh mất liên lạc bí ẩn sau khi ăn phở gần sân bay Nội Bài. Cụ thể theo thông tin VietNamNet, ngày 21/8, trang Facebook chính thức của Công an TP Hà Nội đã đăng tải thông tin về việc gia đình trình báo nam sinh Đ.P.T (SN 2007, trú tại phường Tương Mai, Hà Nội) mất liên lạc từ trưa 18/8 đến nay. Gia đình cho biết T. rời khỏi nhà từ trưa 18/8, mặc áo xanh dài tay, quần đen và đi xe đạp. Từ thời điểm đó đến nay, em chưa trở về. Ngay sau khi phát hiện sự việc, gia đình đã trình báo cơ quan chức năng, đồng thời kêu gọi cộng đồng mạng chia sẻ thông tin để hỗ trợ tìm kiếm.

