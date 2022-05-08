Đúng 12h hôm nay 8/5: Top con giáp này hưởng trọn lộc trời ban, tiền của đuề huê, tiêu xài thả ga, đào hoa rộng mở

Khả năng quan sát nhạy bén, suy nghĩ sâu sắc giúp người tuổi Ngọ giải quyết dễ dàng các khó khăn phát sinh bất ngờ. Tuy nhiên, tính cách bảo thủ và có phần kém thân thiện với đồng nghiệp vô tình cản trở khả năng thể hiện năng lực của con giáp này có bước nhảy vọt đáng kể. Ngoài công việc chính thì các nghề tay trái cũng mang lại cho con giáp này một khoản tiền rủng rỉnh.

Cẩn trọng: người tuổi Ngọ hãy quan tâm đến những người xung quanh mình hơn.

Dù công việc có nhiều vấn đề cần giải quyết nhưng con giáp này vẫn không quên dành thời gian cho gia đình. Những lời hỏi han hay cử chỉ quan tâm ân cần chính là cách bản mệnh dùng để giữ gìn tình cảm hiện có.

Giờ tốt trong ngày: 11h – 13h

Khả năng quan sát nhạy bén, suy nghĩ sâu sắc giúp người tuổi Ngọ giải quyết dễ dàng các khó khăn phát sinh bất ngờ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Vận trình công việc của tuổi Thân trong ngày mai diễn ra thuận lợi. Sự chính trực, thái độ làm việc nghiêm túc và tinh thần trách nhiệm cao giúp bản mệnh gặt hái được nhiều thành tựu nổi bật. Đây là thời điểm phù hợp để con giáp này triển khai các kế hoạch, dự định mới.

Vận trình tình cảm bình ổn. Mối quan hệ tình cảm của người tuổi Thân với nửa kia giữ được sự ấm êm, hoà thuận nhờ nỗ lực gìn giữ tình cảm của người trong cuộc. Người độc thân dù chưa tìm được ý trung nhân nhưng đang có người theo đuổi.

Vận trình tài lộc dồi dào. Khả năng kiểm soát chi tiêu và tiết kiệm tốt giúp con giáp này có một khoản dư dả đáng kể.

Cẩn trọng: Các mối quan hệ xã giao gặp vấn đề khiến bản mệnh vô cùng mệt mỏi.

Giờ tốt trong ngày: 12h - 14h

Vận trình tình cảm bình ổn. Mối quan hệ tình cảm của người tuổi Thân với nửa kia giữ được sự ấm êm - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Xem tử vi ngày mới cho thấy, nguồn năng lượng dồi dào, trí tưởng tượng phong phú giúp những người đang làm các công việc liên quan tới nghệ thuật, sáng tạo dễ dàng có những bước tiến đáng kể. Tuy nhiên, tuổi Dậu cần mạnh dạn và tự tin hơn trong việc trình bày các ý tưởng của mình. Khả năng nhìn xa trông rộng giúp con giáp này không bỏ lỡ những cơ hội kiếm tiền khả quan.

Con giáp này nên tranh thủ tận hưởng những phút giây ngọt ngào và lãng mạn bên cạnh nửa kia của mình. Người độc thân cần phải ra ngoài nhiều hơn mới mong tìm được người phù hợp với mình. Tình duyên: tuổi Dậu bạn hãy trân trọng người kia vì có thể họ sẽ rời xa bạn bất cứ lúc nào đấy nhé.

Cẩn trọng: tuổi Dậu bạn cần chú ý đến sức khỏe của bản thân.

Giờ tốt trong ngày: 16h – 18h

Con giáp này nên tranh thủ tận hưởng những phút giây ngọt ngào và lãng mạn bên cạnh nửa kia của mình - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo