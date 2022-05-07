Đúng giờ Tý ngày mai 8/5: Những con giáp này gặp thời đổi vận, lên hương chỉ sau một đêm, sự nghiệp hanh thông, tình duyên nở rộ

Tâm linh - Tử vi 07/05/2022 10:28

Tử vi dự đoán đúng giờ Tý ngày mai 8/5, những con giáp này gặp thời đổi vận, lên hương chỉ sau một đêm, cầu được ước thấy, phát tài phát lộc.

Tuổi Dần

Tuổi Dần luôn có quý nhân kề cận giúp đỡ, hễ gặp khó khăn nào cũng vượt qua êm xuôi. Song bản mệnh tránh nên chủ quan, nếu muốn có bước tiến xa hơn nữa thì buộc lòng phải nỗ lực gấp nhiều lần. Con giáp này may mắn nhận được tin vui liên quan tới phương diện tài chính như bốc thăm trúng thưởng, được tặng tiền. 

Song niềm vui nhờ tiền bạc rủng rỉnh trong tay cũng khó lòng bù đắp được những tổn thương trong chuyện tình cảm mà con giáp này đang phải chịu đựng. Mộc - Kim xung khắc với nhau, người có đôi tranh cãi và mâu thuẫn gay gắt, chưa tìm được hướng giải quyết để không tiếp tục làm tổn thương nhau thêm nữa.

Người độc thân vẫn chưa có cơ hội thoát khỏi tình trạng hiện tại khi chính bản thân bạn cũng chưa sẵn sàng để bước vào một mối quan hệ mới. Bạn lo sợ những tổn thương trong quá khứ sẽ lặp lại một lần nữa nên chưa dám mở lòng mình. Chuyện tình yêu lứa đôi tiến triển như mong muốn đem lại cảm giác bình yên, hạnh phúc cho những người yêu nhau. 

Đúng giờ Tý ngày mai 8/5: Những con giáp này gặp thời đổi vận, lên hương chỉ sau một đêm, sự nghiệp hanh thông, tình duyên nở rộ - Ảnh 1
Tuổi Dần luôn có quý nhân kề cận giúp đỡ, hễ gặp khó khăn nào cũng vượt qua êm xuôi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Xem tử vi hàng ngày, quý nhân nâng đỡ giúp vận trình công danh sự nghiệp của tuổi Mão có bước chuyển mình đáng kể. Tuy nhiên, bản mệnh cũng nên chuẩn bị tâm lý vững vàng để đối diện với các tình huống xấu nhất có thể xảy ra bất ngờ.

May mắn ghé thăm đem lại cho bản mệnh nhiều nguồn thu rủng rỉnh, ngoài ra còn có lộc ăn uống trong ngày.  Thần Tài lại bù đắp cho bạn đường tài lộc khởi phát, hanh thông nhờ những khoản thu phụ. Con giáp này có thể sẽ gặt hái được nhiều thành quả là tài lộc cho mình. Bản mệnh nếu làm văn phòng thì sẽ có người giới thiệu thêm cho việc kiếm tiền ngoài luồng bằng chính tài năng của mình.

Người làm kinh doanh có một ngày buôn bán phát tài, hàng hóa bán chạy vô cùng. Chất lượng sản phẩm được đảm bảo, bản mệnh làm ăn có uy tín nên giành được lòng tin của khách hàng, không cần quảng cáo nhiều mà vẫn có lượng khách hàng nhất định.

Người độc thân có cơ hội gặp gỡ nhiều đối tượng khác giới và dễ dàng rung động bởi một trong số họ. Mối quan hệ có khả năng tiến triển tốt đẹp nhờ nỗ lực và thái độ nghiêm túc của người trong cuộc.

Đúng giờ Tý ngày mai 8/5: Những con giáp này gặp thời đổi vận, lên hương chỉ sau một đêm, sự nghiệp hanh thông, tình duyên nở rộ - Ảnh 2
May mắn ghé thăm đem lại cho bản mệnh nhiều nguồn thu rủng rỉnh, ngoài ra còn có lộc ăn uống trong ngày - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Sự chính trực, thái độ làm việc nghiêm túc và tinh thần trách nhiệm cao giúp tuổi Thân gặt hái được nhiều thành tựu nổi bật. Đây là thời điểm phù hợp để con giáp này triển khai các kế hoạch, dự định mới.

Khả năng kiểm soát chi tiêu và tiết kiệm tốt giúp con giáp này có một khoản dư dả đáng kể. Kim khí quá vượng có thể gây bất lợi tới sức khỏe của những chú Khỉ, nhất là những người có tiền sử các bệnh về hô hấp. Thời tiết thay đổi bất thường, lại thêm công việc căng thẳng và mệt mỏi, chúng ta có thể sinh ốm đau bệnh tật bất cứ lúc nào. Bạn nên tăng cường rèn luyện thể dục để cải thiện sức đề kháng.

Trong ngày này, vị trí của Thai thần ở hướng Đông Nam phía ngoài nhà kho, tổ chim hoặc lồng chim. Do đó, bạn không nên dịch chuyển vị trí đồ đạc, tiến hành các công việc sửa chữa đục đẽo ở nơi này. Bởi việc làm đó có thể làm động Thai thần, ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi.

Mối quan hệ tình cảm của cn giáp này với nửa kia giữ được sự ấm êm, hoà thuận nhờ nỗ lực gìn giữ tình cảm của người trong cuộc. Người độc thân dù chưa tìm được ý trung nhân nhưng đang có người theo đuổi.

Đúng giờ Tý ngày mai 8/5: Những con giáp này gặp thời đổi vận, lên hương chỉ sau một đêm, sự nghiệp hanh thông, tình duyên nở rộ - Ảnh 3
Sự chính trực, thái độ làm việc nghiêm túc và tinh thần trách nhiệm cao giúp tuổi Thân gặt hái được nhiều thành tựu nổi bật - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Đúng 12h ngày mai 8/5: Những con giáp này hưởng trọn lộc trời ban, tài vận hanh thông, tiền đổ ào ào như thác, tình duyên tiến triển, hạnh phúc viên mãn

Đúng 12h ngày mai 8/5: Những con giáp này hưởng trọn lộc trời ban, tài vận hanh thông, tiền đổ ào ào như thác, tình duyên tiến triển, hạnh phúc viên mãn

Dự đoán tử vi vào đúng 12h ngày mai 8/5, những con giáp này có quý nhân nâng đỡ, cát tinh chiếu mạng. Làm gì cũng thuận lợi, tình duyên của có tiến triển tốt.

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