Bước qua ngày hôm nay 7/5: Những con giáp này vận khí tăng cao, tiền tài dư dả, tiêu xài thả ga, đào hoa rộng mở, sung túc viên mãn

Là một trong số những con giáp may mắn cuối tuần này, tuổi Tý đón những thay đổi tích cực trong thời gian này. Bản mệnh ngày càng cho thấy năng lực của bản thân có thể làm được những gì.

Những mạo hiểm, liều lĩnh có thể không mang lại những điều mà bạn hy vọng ngày hôm nay. Thế nên, liên quan đến tài chính thì cách tốt nhất là hãy thận trọng một chút và chờ đợi sự ổn định đi

Con giáp này có nhiều tham vọng muốn thực hiện, và thời điểm như này là một dịp thích hợp để bạn mạnh dạn theo đuổi.

Ngày tốt theo Nhị thập bát tú, hôm nay bản mệnh nên làm: Khởi công tạo tác mọi việc đều tốt, thứ nhất là xây dựng nhà, chôn cất, cưới gã, xuất hành, đi thuyền, mưu sự, chặt cỏ phá đất, cắt áo.

Là một trong số những con giáp may mắn cuối tuần này, tuổi Tý đón những thay đổi tích cực trong thời gian này - Ảnh minh họa: Internet

Về chuyện tình cảm, tình yêu lứa đôi ngày càng thăng hoa khiến tâm trạng bạn thêm phấn chấn. Bạn có thể lên kế hoạch cho một chuyến du lịch ngắn ngày cùng người ấy trong thời gian tới để thắt chặt tình cảm đôi lứa.

Tuổi Mùi

Với người tuổi Mùi, có cát tinh chỉ đường dẫn lối, bạn hoàn toàn có thể thoải mái đón nhận những điều tốt đẹp xảy đến với mình trong hôm nay bởi đó là điều bạn xứng đáng nhận được.

Với thái độ biết người biết ta, lại luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người, con giáp này có thể nhanh chóng chiếm được cảm tình của đồng nghiệp, làm gì cũng có người giúp đỡ nhiệt tình.

Người tuổi Mùi sẽ trở nên hoạt bát hơn thường lệ dưới sự nâng đỡ của Thực Thần. Mức năng lượng của bạn sẽ luôn được đong đầy bởi những con người sôi nổi xung quanh. Đây là một chuyện vô cùng tích cực, nhưng bạn cũng đừng nên ham vui quá mà chấp nhận mọi lời mời từ bạn bè, người quen.

Vận trình tình cảm của bản mệnh lúc này diễn ra suôn sẻ, người độc thân sẽ có buổi hẹn hò như ý. Ngày này cũng là lúc bạn được hậu thuẫn để xử lý các vấn đề liên quan tới tiền nong.

Người tuổi Mùi sẽ trở nên hoạt bát hơn thường lệ dưới sự nâng đỡ của Thực Thần - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Cuối tuần này, tuổi Thìn có thể đón vận trình khởi sắc ở nhiều phương diện. Bản mệnh có cơ hội thể hiện tài năng của mình trong công việc.

Con giáp này là người thông minh, tài giỏi, lại tự đặt ra lộ trình phát triển rõ ràng nên cơ hội vừa có là bạn biết cách tận dụng ngay.

Mặc dù đôi khi vẫn gặp chút trở ngại nhưng nhờ sự thông minh và khả năng ứng biến linh hoạt nên cuối cùng bạn vẫn thuận lợi vượt qua, đổi lại ánh mắt ngưỡng mộ của nhiều người.

Bên cạnh đó, bạn còn được những người xung quanh nhiệt tình giúp đỡ và tạo điều kiện để thăng tiến. Cũng bởi thường ngày con giáp này luôn khéo léo xây dựng mối quan hệ tốt với mọi người nên nhận được sự ủng hộ như vậy là điều đương nhiên.

Trong ngày này, vị trí của Thai thần ở hướng Đông Nam phía ngoài nhà kho, tổ chim hoặc lồng chim. Do đó, không nên dịch chuyển vị trí đồ đạc, tiến hành các công việc sửa chữa đục đẽo ở nơi này. Bởi việc làm đó có thể làm động Thai thần, ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi.

Cuối tuần này, tuổi Thìn có thể đón vận trình khởi sắc ở nhiều phương diện - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo