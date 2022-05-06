Tử vi tháng 5 âm lịch: QUÝ NHÂN nâng đỡ, THẦN TÀI gõ cửa, những con giáp này như 'cá gặp nước', vận khí lên hương, tiền về đầy túi, viên mãn thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 06/05/2022 10:47

Dự đoán tử vi tháng 5 âm lịch, những con giáp này có quý nhân phù trợ, lên hương như 'cá gặp nước', may mắn không ai sánh bằng.

Tuổi Sửu

Tử vi tháng 6/2022 nói rằng tuổi Sửu là một trong những con giáp may mắn nhất trong tháng. Sự nghiệp của con giáp này có dấu hiệu thăng tiến rõ rệt. Nhiều người có được danh tiếng tốt, thậm chí còn nhận thêm một khoản tiền lớn.

Những nỗ lực trước đây của tuổi Sửu bắt đầu cho quả ngọt. Công việc làm ăn tiến triển thuận lợi hơn trước rất nhiều. Nếu tuổi Sửu biết chủ động nắm bắt cơ hội thì lợi nhuận kiếm được trong tháng này không hề nhỏ.

Vận trình tài lộc cũng chưa có nhiều tiến triển đáng kể. Bản mệnh tốn nhiều công sức để giải quyết sự cố nên chưa thể tập trung cho những kế hoạch phát triển của mình. Tuy nhiên, nếu bạn chăm chỉ làm ăn, tập trung vào nhiệm vụ của mình thì đến cuối tháng, bạn ắt nhận được khoản tiền kha khá.

Tử vi tháng 5 âm lịch: QUÝ NHÂN nâng đỡ, THẦN TÀI gõ cửa, những con giáp này như 'cá gặp nước', vận khí lên hương, tiền về đầy túi, viên mãn thăng hoa - Ảnh 1
Những nỗ lực trước đây của tuổi Sửu bắt đầu cho quả ngọt - Ảnh minh họa: Internet

Dù nhiều phương diện cuộc sống của người tuổi Sửu vướng phải đủ loại khó khăn thì may mắn, tình duyên lại là một điểm sáng đáng kể, bất kể bạn còn độc thân hay đã tìm được người mình yêu mến.

 

Tuổi Mùi

Tuổi Mùi có cơ hội kiếm tiền rõ ràng trong tháng 6 tới đây. Con giáp này biết cách thích nghi với môi trường nên chuyện làm ăn diễn ra thuận lợi.

Cát tinh mang đến nhiều may mắn cho tuổi Mùi, quan trọng là bản mệnh có đủ nhanh nhạy để nắm bắt được hay không. Khi tiền bạc rủng rỉnh, tuổi Mùi nên cố gắng gia tăng số tiền tiết kiệm, tránh tiêu xài hoang phí.

Trên phương diện sự nghiệp, bạn biết rõ mình cần phải làm gì nếu muốn chinh phục mục tiêu. Lại thêm tính cách vui vẻ, cởi mở, bạn xây dựng được các mối quan hệ xã giao rộng rãi và hợp tác tốt với mọi người, nhờ thế mà công việc dù khó khăn cũng được giải quyết nhanh chóng, thậm chí có người còn chinh phục được đỉnh cao.

Việc hợp tác làm ăn cũng có lợi trong tháng 6 này. Bạn nên mở rộng các mối quan hệ của mình, tăng cơ hội gặp được những đối tác, khách hàng triển vọng, khiến đồng tiền đổ về túi từ nhiều nguồn hơn.

Khi có đồng tiền rủng rỉnh trong tay, bạn cũng có thể tiếp tục đầu tư hoặc bồi dưỡng cho bản thân để biết thêm nhiều kiến thức mới hữu ích, phục vụ tương lai.

Tử vi tháng 5 âm lịch: QUÝ NHÂN nâng đỡ, THẦN TÀI gõ cửa, những con giáp này như 'cá gặp nước', vận khí lên hương, tiền về đầy túi, viên mãn thăng hoa - Ảnh 2
Cát tinh mang đến nhiều may mắn cho tuổi Mùi, quan trọng là bản mệnh có đủ nhanh nhạy để nắm bắt được hay không - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tuổi Tuất có nguồn năng lượng lớn giúp hiệu quả công việc tăng lên rõ rệt. Những nhiệm vụ trước đây có thể tốn nhiều thời gian để giải quyết nay có thể được tuổi Tuất xử lý trong "phút mốt".

Tuổi Tuất có năng lực tốt nên hiệu quả công việc không cần phải bàn cãi. Bản thân con giáp này cũng phá vỡ những quan điểm xưa cũ, loại bỏ định kiến và tìm ra những con đường phát triển mới tốt hơn.

Đường tình duyên của người tuổi Tuất trở nên sáng sủa hơn hẳn trong tháng 6 này. Bạn hãy mở lòng để đón nhận hạnh phúc, bởi bạn hoàn toàn xứng đáng. Người độc thân với tính cách nhiệt tình, cởi mở dễ dàng ghi điểm trong mắt người khác giới. Nhiều người nhận được lời mời làm quen, gặp gỡ. Nếu có thiện cảm với ai, bạn nên cho đôi bên một cơ hội, bởi rất có thể đó là người mà bạn chờ đợi đã lâu.

Với các cặp đôi, vợ chồng bạn biết thông cảm và thấu hiểu với nhau, vì thế mà nhiều khúc mắc cũng dần dần được tháo gỡ. Bạn nhận ra rằng đôi khi những giận hờn vu vơ lại là chất xúc tác cần thiết cho tình yêu đôi lứa.

Tử vi tháng 5 âm lịch: QUÝ NHÂN nâng đỡ, THẦN TÀI gõ cửa, những con giáp này như 'cá gặp nước', vận khí lên hương, tiền về đầy túi, viên mãn thăng hoa - Ảnh 3
Đường tình duyên của người tuổi Tuất trở nên sáng sủa hơn hẳn trong tháng 6 này - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

 

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