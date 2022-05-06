Đúng 12h ngày mai 7/5: THIÊN TÀI chỉ lối, con giáp này làm việc gì cũng thuận lợi, vận khí lên hương, tình cảm có bước tiến triển

Người tuổi Hợi tính tình phóng khoáng, không thích nghe theo sự sắp đặt của người khác. Hợi thích khám phá và tìm kiếm những thử thách mới mẻ. Trong cuộc sống, công danh sự nghiệp, Hợi tuy có gặp chông gai nhưng con giáp này luôn sẵn sàng vượt qua để đạt được thứ mà họ muốn. Bằng cách nỗ lực vượt qua khó khăn, người tuổi Hợi có thêm kinh nghiệm sống và ngày càng vững vàng hơn.

Vận trình tình cảm khởi sắc rõ rệt. Người độc thân dễ dàng tìm được người tâm đầu ý hợp và có thể đi chung một đoạn đường dài. Những người đã lập gia đình có thể đón nhận thêm một vài tin vui mới.

Cuối tuần này công danh sự nghiệp của Hợi sẽ càng thăng tiến. Con giáp này bỏ ra bao nhiêu công sức thì sẽ thu về bấy nhiêu quả ngọt. Đây cũng là khoảng thời gian Hợi tích được cho mình khoản tiền lớn nhờ đầu tư. Hợi càng chăm chỉ thì càng dễ đổi vận.

Cuối tuần này công danh sự nghiệp của Hợi sẽ càng thăng tiến - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tử vi cuối tuần này cho biết, vận thế của Tuất càng vượng, mọi việc suôn sẻ, chỉ cần con giáp này làm những gì mình cho là đúng và tập trung hơn vào việc kiếm tiền là có thể nhận được nhiều tài lộc. Tuất là người có đầu óc linh hoạt, có năng lực trong công việc và có thể xử lý bất cứ việc gì với khả năng thích ứng của mình.

Tuất sống luôn có mục tiêu, lý tưởng và theo đuổi ước mơ rất rõ ràng, trong tuần mới này vận khí của Tuất cực vượng, có thể dành nhiều thời gian hơn cho việc kiếm tiền. Với sự thông minh và tài giỏi của Tuất, việc kiếm tiền đương nhiên trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.

Vận trình tình cảm bình yên. Các cặp đôi yêu nhau có khoảng thời gian vui vẻ, thoải mái bên cạnh tình yêu không có nhiều xáo trộn của mình. Giấc mộng tình yêu cổ tích của bản mệnh đã sắp trở thành hiện thực.

Tử vi cuối tuần này cho biết, vận thế của Tuất càng vượng, mọi việc suôn sẻ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Bước vào cuối tuần này những người tuổi Sửu sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, cuộc sống có nhiều chuyển biến tích cực, đặc biệt từ tháng 4 âm lịch này trở đi lại thăng hoa bất ngờ. Tuổi Sửu là những người chăm chỉ, siêng năng, không ngừng cố gắng và nỗ lực với mong muốn được đổi đời.

Thời gian tới, cơ hội tốt sẽ xuất hiện trước mắt tuổi Sửu, họ chỉ cần đi đến là nắm bắt được. Từ giai đoạn này trở đi, tuổi Sửu sẽ gặp được nhiều cơ hội tốt hơn để đổi đời, cuối năm 2022 này, tuổi Sửu nếu không thành Rồng thì cũng thành Phượng, sự nghiệp vững chắc ổn định chưa đủ mà tài vận ngày càng dồi dào. Những nỗ lực của họ trong thời gian qua cũng đã đến lúc được đền đáp xứng đáng, từ đó họ sẽ càng biết trân trọng và nỗ lực nhiều hơn cho những năm sau.

Vận trình tình cảm vô cùng thăng hoa. Đào hoa nở rộ đem đến cho con giáp này nhiều tin vui trong chuyện tình cảm. Người độc thân dễ dàng tìm được người tâm đầu ý hợp từ các mối quan hệ xã giao thường ngày.

Thời gian tới, cơ hội tốt sẽ xuất hiện trước mắt tuổi Sửu, họ chỉ cần đi đến là nắm bắt được - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo