Xem tử vi con giáp, người tuổi Sửu vốn chăm chỉ, cần cù nên tìm được những cơ hội tốt để thăng tiến trong công việc. Bên cạnh đó, nhờ có quý nhân nâng đỡ mà các mục tiêu đã gần thu hoạch được những kết quả rực rỡ.

Tin vui tài lộc cho người tuổi Sửu trong 7 ngày tới. Đó là ngày bạn được tận hưởng thành quả nếu đã chăm chỉ làm thêm suốt thời gian qua. Mọi sự cố gắng của bạn đều được đền đáp xứng đáng.

Những khoản thu bất ngờ giúp bản mệnh dễ dàng củng cố nguồn tài chính cho mình. Bất đồng trong quan điểm sống gây ra những xung đột và cãi vả cho mối quan hệ hai người. Con giáp này gặp khó khăn trong việc kiểm soát cảm xúc của mình nên dễ có những lời nói khó nghe làm tổn thương nửa kia.

Những khoản thu bất ngờ giúp bản mệnh dễ dàng củng cố nguồn tài chính cho mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Xem tử vi dự đoán, không quá khó khăn để người tuổi Mão hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Mặc dù khó tránh khỏi các rắc rối phát sinh bất ngờ nhưng nhờ cách ứng biến linh hoạt mà giải quyết được ổn thoả mọi việc.

Bản mệnh nên thận trọng với túi tiền của mình hơn trong mọi tình huống. Bạn và nửa kia sắp có thêm bước tiến đáng kể trong mối quan hệ tình cảm hiện tại. Con giáp này vẫn luôn trông chờ vào hạnh phúc, sự ngọt ngào như chuyện cổ tích trong tương lai.

Bạn vốn là người có chí tiến thủ, luôn cố gắng làm tốt nhiệm vụ của mình, song bạn nên mở rộng hơn các mối quan hệ xã giao của mình. Trước khi quyết định việc gì, bạn cũng cần thảo luận trước với mọi người nhiều hơn, không nên lẳng lặng làm theo suy nghĩ của riêng mình.

Mặc dù khó tránh khỏi các rắc rối phát sinh bất ngờ nhưng nhờ cách ứng biến linh hoạt mà giải quyết được ổn thoả mọi việc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Người tuổi Thân không những hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao mà còn có thời gian để giúp đỡ những người xung quanh. Sự tốt bụng, chân thật sẽ mang lại cho bản mệnh niềm tin từ những người xung quanh.

Sự nhạy bén, linh hoạt giúp bản mệnh không bỏ qua bất cứ cơ hội kiếm tiền giá trị nào. Mối quan hệ tình cảm của các cặp đôi đã bắt đầu xuất hiện vết rạn nứt. Và sự né tránh của người trong cuộc chỉ càng khiến cho cảm xúc thêm phai nhạt.

Tuổi Thân với tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm sẽ nhận được sự đánh giá cao của người làm lãnh đạo. May mắn hơn nữa, bạn có cơ hội được cất nhắc ngay trong ngày hôm nay.

Trong chuyện tình cảm, bạn và nửa kia có thể xảy ra tranh cãi trong ngày hôm nay. Vợ chồng có một vài quan điểm không phù hợp với nhau là chuyện bình thường, bạn chớ nên vì điều ấy mà thất vọng hoặc nói ra những lời gây tổn thương đối phương.

Người tuổi Thân không những hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao mà còn có thời gian để giúp đỡ những người xung quanh - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo