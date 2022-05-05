Cuối ngày hôm nay 5/5: Những con giáp này có quà bất ngờ, vận may tìm đến, tài lộc vượng sắc, tình duyên thăng hoa

Công việc: Vận trình công việc của tuổi Mão trong cuối ngày hôm nay diễn ra thuận lợi. Sự nhạy bén, khả năng tiếp thu nhanh giúp những chú Mèo gây ấn tượng mạnh trong mắt cấp trên. Con giáp này còn tìm được khách hàng tiềm năng phục vụ tốt cho công việc buôn bán của mình.

Dù bản thân không tin nhưng duyên phận đã sắp đặt bạn và người kia sẽ bên nhau mãi mãi. Trong công việc tuổi Mão gắng gượng để vượt qua mọi khó khăn tuy nhiên lại bị nhiều người phá phách. Tình hình tài chính sắp tới sẽ ổn định hơn vậy nên bạn không còn phải lo lắng gì nữa.

Tình cảm: Vận trình tình cảm tồn tại mâu thuẫn. Đây là thời điểm mà người tuổi Mão và nửa kia cần xem xét lại những hiểu lầm tồn đọng bấy lâu. Bởi lẽ, việc né tránh chỉ càng khiến cả hai thêm khó xử trong mối quan hệ này.

Tài vận: Vận trình tài lộc gặp nhiều may mắn. Đặc biệt nếu đang theo đuổi con đường kinh doanh sẽ nhận được khoản lộc lá lớn.

Cẩn trọng: Thiếu kế hoạch chi tiêu hợp lý nên tiền vào túi này, ra túi kia.

Vận trình công việc của tuổi Mão trong cuối ngày hôm nay diễn ra thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Công việc: Vận trình công việc của tuổi Thìn trong cuối ngày hôm nay diễn ra suôn sẻ. Các kế hoạch vẫn đang đi đúng hướng, đây cũng là thời điểm thích hợp để con giáp này bắt tay vào các dự định đã ấp ủ trước đó. Nhưng đừng quên tri ân những người đã giúp đỡ mình vượt qua giai đoạn khó khăn.

Tình cảm: Vận trình tình cảm hài hoà. Chuyện tình yêu không quá nồng nhiệt nhưng cũng không đến nỗi tẻ nhạt. Tuổi Thìn và nửa kia luôn ý thức được trách nhiệm của mình trong mối quan hệ tình cảm này.

Thời gian này, chuyện tình cảm của bạn và người kia dường như không có gì tốt đẹp. Công việc sớm muộn gì cũng trên bờ vực thất bại nếu bạn không chú ý vào những gì mà mình cần xử lý. Thìn sẽ kiếm được nhiều tiền hơn nhờ công việc kinh doanh của mình.

Tài vận: Vận trình tài lộc sa sút. Ảnh hưởng của cục diện Thìn Sửu tương phá đe doạ trực tiếp tới tình hình tài chính của con giáp này.

Cẩn trọng: Sự chủ quan, tuỳ ý có thể gây ra nhiều tai hoạ nghiêm trọng.

Vận trình công việc của tuổi Thìn trong cuối ngày hôm nay diễn ra suôn sẻ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Công việc: Vận trình công việc của tuổi Thân trong cuối ngày hôm nay diễn ra hanh thuận. Người tuổi Thân đã từng bước vượt qua những ngáng trở, thách thức trong công việc. Con giáp này cũng dần tìm được cho mình nguồn cảm hứng mới, hăng say làm việc và mang lại những hiệu quả bất ngờ.

Tình cảm: Vận trình tình cảm gõ cửa yêu thương. Người độc thân nhanh chóng tìm được người tâm đầu ý hợp với mình nhờ sự hóm hỉnh, hài hước. Tuy nhiên, nếu vui đùa quá trớn thì sẽ tạo cho đối phương cảm giác thiếu nghiêm túc.

Tuổi Thân rất cần sự trợ giúp của tuổi Thìn mới có thể tiến đến được với người kia. Trong công việc con giáp này có quá nhiều sự lựa chọn nhưng bạn lại không nhận ra được. Tình hình tài chính tương đối ổn định, không có gì cần phải lo lắng nữa.

Tài vận: Vận trình tài lộc tăng tiến. Bên cạnh công việc chính thì các nghề tay trái cũng mang lại cho con giáp này khoản hời đáng kể.

Cẩn trọng: Không nên quá lơ là tới cảm xúc, nhu cầu cá nhân của mình.

Vận trình tình cảm gõ cửa yêu thương. Người độc thân nhanh chóng tìm được người tâm đầu ý hợp - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo