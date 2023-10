Tử vi tháng 5 dương lịch: THẦN TÀI gõ cửa, QÚY NHÂN chiếu cố, vận may đến với những con giáp này nhiều không kể xiết, 'ngồi không' cũng hưởng trọn hết cát lộc thiên hạ

So với những con giáp khác, tuổi Dậu là người luôn khao khát làm giàu, luôn tự mình vươn lên trong bất cứ hoàn cảnh nào, vì họ luôn tin rằng nếu không dựa vào bản thân thì chẳng thể dựa vào ai.

Tử vi học có nói, trong tháng 5 này, cuộc sống tuổi Dậu có nhiều chuyển biến, đặc biệt là sự nghiệp và tài vận, cả hai đều được cải thiện đáng kể.

Vận trình tình cảm trong tháng tương đối ổn định. Tình cảm các cặp đôi thuận hòa. Đây là khoảng thời gian đáng để đôi bên trân trọng và tạo nhiều kỉ niệm đẹp bên nhau. Tuy nhiên, tuổi Dậu nên lưu ý hạn chế thái độ quá nhiệt tình đối với đồng nghiệp, đối tác để tránh để hiểu nhầm phát sinh.

Trong tháng này, sức khỏe của tuổi Dậu cũng có dấu hiệu sa sút, nên cần chú trọng hơn tới việc chăm sóc bản thân. Bản mệnh nên ra ngoài ít nhất có thể, tránh xa các hoạt động liều lĩnh và nguy hiểm, nếu không sẽ làm tổn hại chính mình.

Đa số những người tuổi Dậu đều gặt hái được nhiều thành công vào giai đoạn tiền vận - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Trời sinh những người tuổi Mùi chính là con giáp thông minh, lanh lợi, biết tự mình nhìn nhận vấn đề một cách khách quan và tự tìm kiếm cơ hội để xây dựng cuộc sống thăng hoa viên mãn.

Trước khi đến với sự thành công, tuổi Mùi phải trải qua nhiều thử thách. Thay vì trốn chạy như những người khác thì tuổi Mùi lại càng muốn đối mặt trực diện, muốn tự mình vượt qua thử thách, rèn luyện bản thân để ngày càng mạnh mẽ hơn.

Đa số, những người tuổi Mùi một khi đã thành công thì không ai có thể ngăn cản được. Năm 2022 là một minh chứng rõ ràng nhất cho việc đó.

Vận trình tình cảm khá lý tưởng, vợ chồng gắn kết, cha mẹ con cái hòa hợp, gia đạo an yên. Người độc thân có một vài cơ hội gặp gỡ trong tháng. Việc cả hai có đi đến đâu hay không còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố nhưng chuyện tình cảm nên để diễn ra theo lẽ tự nhiên, càng gượng ép càng khó mà có được hạnh phúc.

Về phương diện tình cảm, tuổi Mùi cần được chú ý chăm sóc, điều dưỡng mới đạt được thể trạng sức khỏe sung mãn nhất. Việc đi lại, di chuyển trong tháng cũng nên hết sức cẩn thận kẻo vướng họa huyết quang.

Trời sinh những người tuổi Mùi chính là con giáp thông minh, lanh lợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Trời sinh những người tuổi Tý hiền lành, nhân hậu, sống dĩ hòa vi quý nên luôn có quý nhân phù trợ.

So với những con giáp khác, người tuổi Tý được trời ban nhiều phước lành hơn, họ cũng dễ dàng gặp được nhiều may mắn trong cuộc sống, ít khi nào gặp thất bại. Có nhiều người an phận thủ thường thì cuộc sống sẽ trôi đi bình yên, có những người cầu tiến thì sẽ gặp khó khăn nhưng cũng không đáng kể.

Nhìn chung, cuộc sống tuổi Tý khá viên mãn đủ đầy. Trong năm 2022 này, ai khổ thì khổ nhưng tuổi Tý vẫn tìm được cơ hội thăng hoa viên mãn cả tình lẫn tiền.

Vận trình tài chính không quá khả quan do có họa hao tài đe dọa. Do đó, cần chú ý túi tiền và học cách tiết kiệm nhiều nhất có thể. Đặc biệt, tuổi Tý nên đề phòng kẻ xấu lừa gạt tiền bạc hoặc mất tiền vì tình. Thận trọng với những người ngỏ lời vay tiền, tránh tình trạng tiền chỉ đi mà không có đường quay trở về.

Ngũ hành tương sinh giúp người độc thân có một vài cơ hội để có những cuộc gặp gỡ lãng mạn và tìm được một đối tác phù hợp. Tình yêu có thể được tìm thấy giữa bạn bè chứ không ở quá xa. Tuy nhiên, các cặp đôi cần có sự chia sẻ với nhau nhiều hơn để hạn chế hiểu lầm không đáng.

Ngoài ra, tuổi Tý được nhắc nhở cần đặc biệt chú ý tới phương diện sức khỏe. Nhất là phải đề phòng tình huống tai nạn hay sự cố khi di chuyển giao thông, lao động chân tay... có thể dẫn tới thương tật, thậm chí nguy hiểm tính mạng.

Nhìn chung, cuộc sống tuổi Tý khá viên mãn đủ đầy - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm