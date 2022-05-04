Dự đoán cuối ngày hôm nay 4/5: Thiên thời địa lợi, quý nhân bám gót, những con giáp này cát lộc đuề huề, ngồi trên núi vàng, tiêu xài không hết

Tình cảm: Nếu được người mình không thích theo đuổi thì phải thẳng thắn từ chối, đừng lấy họ làm lốp dự phòng kẻo tự chuốc lấy phiền phức cho mình.

Tài lộc: Thể hiện qua cuộc sống, hơi xa hoa, không biết hoạch toán tiền bạc, có nhiều khoản chi tiêu tương đối lớn, không có tiền tiêu là bao. Một số người công ty sa sút, doanh thu có phần giảm.

Sự nghiệp: Vận trình sự nghiệp của bạn tương đối ổn, ý thức cân đối rất quan trọng, dù ở vị trí nào trong công ty cũng phải biết sửa sai, đừng tùy tiện xen vào chuyện của người khác.

Vận trình sự nghiệp của tuổi Tý tương đối ổn - Ảnh minh họa: Internet

Hướng xuất hành tốt: Đông, Đông Bắc, Tây Nam.

Con số may mắn: 3, 5, 14

Màu sắc may mắn: Xanh ô liu, mơ, đỏ hồng.

Cẩn trọng: Sắp tới, gia đình khiến cho tuổi Tý bực bội rất nhiều.

Giờ tốt trong ngày: 10h - 12h

Tuổi Sửu

Tình cảm: Hôm nay bản thân không được vui vẻ lắm, dễ xảy ra chênh lệch với người yêu vì một số rắc rối nhỏ trong công việc.

Sự nghiệp: Vận trình sự nghiệp của bạn sẽ có trạng thái tổng quát hơn, khối lượng công việc hôm nay tương đối nhiều nên cần phải dành nhiều thời gian hơn để giải quyết, thậm chí cần phải làm thêm giờ.

Tài lộc: Vận may tài lộc hôm nay tạm ổn, không có ham muốn tiêu tiền, tiết kiệm nên tiền gửi ngày càng nhiều. Công việc thuận lợi, có thể được thúc đẩy bởi mức lương cao hơn, tất cả những món nợ trước đây đã được trả hết.

Vận trình sự nghiệp của bạn sẽ có trạng thái tổng quát hơn - Ảnh minh họa: Internet

Hướng xuất hành tốt: Đông Bắc, Tây Nam, Tây Nam.

Con số may mắn: 1, 15, 36.

Màu sắc may mắn: Bạc, xanh ngọc lục bảo.

Cẩn trọng: Bản mệnh sắp tới sẽ có nhiều dự định cho tương lai.

Giờ tốt trong ngày: 13h - 15h

Tuổi Dần

Tình cảm: Mải mê sự nghiệp, chưa muốn tìm bạn đời cho lắm, lại từ chối nhiều lời giới thiệu nồng nhiệt của mọi người.

Sự nghiệp: Vận trình sự nghiệp của bạn tương đối tốt, năng lượng của bạn dôi dào, cả ngày đều tỉnh táo và tràn đầy năng lượng nên rất nhiều công việc đều có thể hoàn thành một cách nhanh chóng.

Tài lộc: Được phản ánh trong cuộc sống, bán được đồ cũ, thu nhập rất nhiều. Cuộc sống thanh đạm hơn, ngại tiêu tiền.

Vận trình sự nghiệp của bạn tương đối tốt, năng lượng của bạn dôi dào - Ảnh minh họa: Internet

Hướng xuất hành tốt: Tây, Tây Bắc, Tây Nam.

Con số may mắn: 15, 18, 22.

Màu sắc may mắn: Lục lam, đỏ thẫm, xanh xám.

Cẩn trọng: Hôm nay tuổi Mão sớm muộn gì cũng bị người khác "dắt mũi" về những chuyện không hay.

Giờ tốt trong ngày: 10h - 12h

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo