Dự đoán cuối ngày hôm nay 4/5: Thiên thời địa lợi, quý nhân bám gót, những con giáp này cát lộc đuề huề, ngồi trên núi vàng, tiêu xài không hết

Tâm linh - Tử vi 04/05/2022 14:04

Cuối ngày hôm nay, những con giáp này chuẩn bị đón nhận loạt tin vui, cát lộc đầy nhà, tiền vô như nước, tiêu xài không hết.

Tuổi Tý

Tình cảm: Nếu được người mình không thích theo đuổi thì phải thẳng thắn từ chối, đừng lấy họ làm lốp dự phòng kẻo tự chuốc lấy phiền phức cho mình.

Sự nghiệp: Vận trình sự nghiệp của bạn tương đối ổn, ý thức cân đối rất quan trọng, dù ở vị trí nào trong công ty cũng phải biết sửa sai, đừng tùy tiện xen vào chuyện của người khác.

Tài lộc: Thể hiện qua cuộc sống, hơi xa hoa, không biết hoạch toán tiền bạc, có nhiều khoản chi tiêu tương đối lớn, không có tiền tiêu là bao. Một số người công ty sa sút, doanh thu có phần giảm.

Dự đoán cuối ngày hôm nay 4/5: Thiên thời địa lợi, quý nhân bám gót, những con giáp này cát lộc đuề huề, ngồi trên núi vàng, tiêu xài không hết - Ảnh 1
Vận trình sự nghiệp của tuổi Tý tương đối ổn - Ảnh minh họa: Internet

Hướng xuất hành tốt: Đông, Đông Bắc, Tây Nam.

Con số may mắn: 3, 5, 14

Màu sắc may mắn: Xanh ô liu, mơ, đỏ hồng.

Cẩn trọng: Sắp tới, gia đình khiến cho tuổi Tý bực bội rất nhiều.

Giờ tốt trong ngày: 10h - 12h

Tuổi Sửu

Tình cảm: Hôm nay bản thân không được vui vẻ lắm, dễ xảy ra chênh lệch với người yêu vì một số rắc rối nhỏ trong công việc.

Sự nghiệp: Vận trình sự nghiệp của bạn sẽ có trạng thái tổng quát hơn, khối lượng công việc hôm nay tương đối nhiều nên cần phải dành nhiều thời gian hơn để giải quyết, thậm chí cần phải làm thêm giờ.

Tài lộc: Vận may tài lộc hôm nay tạm ổn, không có ham muốn tiêu tiền, tiết kiệm nên tiền gửi ngày càng nhiều. Công việc thuận lợi, có thể được thúc đẩy bởi mức lương cao hơn, tất cả những món nợ trước đây đã được trả hết.

Dự đoán cuối ngày hôm nay 4/5: Thiên thời địa lợi, quý nhân bám gót, những con giáp này cát lộc đuề huề, ngồi trên núi vàng, tiêu xài không hết - Ảnh 2
Vận trình sự nghiệp của bạn sẽ có trạng thái tổng quát hơn - Ảnh minh họa: Internet

Hướng xuất hành tốt: Đông Bắc, Tây Nam, Tây Nam.

Con số may mắn: 1, 15, 36.

Màu sắc may mắn: Bạc, xanh ngọc lục bảo.

Cẩn trọng: Bản mệnh sắp tới sẽ có nhiều dự định cho tương lai.

Giờ tốt trong ngày: 13h - 15h

Tuổi Dần

Tình cảm: Mải mê sự nghiệp, chưa muốn tìm bạn đời cho lắm, lại từ chối nhiều lời giới thiệu nồng nhiệt của mọi người.

Sự nghiệp: Vận trình sự nghiệp của bạn tương đối tốt, năng lượng của bạn dôi dào, cả ngày đều tỉnh táo và tràn đầy năng lượng nên rất nhiều công việc đều có thể hoàn thành một cách nhanh chóng.

Tài lộc: Được phản ánh trong cuộc sống, bán được đồ cũ, thu nhập rất nhiều. Cuộc sống thanh đạm hơn, ngại tiêu tiền.

Dự đoán cuối ngày hôm nay 4/5: Thiên thời địa lợi, quý nhân bám gót, những con giáp này cát lộc đuề huề, ngồi trên núi vàng, tiêu xài không hết - Ảnh 3
Vận trình sự nghiệp của bạn tương đối tốt, năng lượng của bạn dôi dào - Ảnh minh họa: Internet

Hướng xuất hành tốt: Tây, Tây Bắc, Tây Nam.

Con số may mắn: 15, 18, 22.

Màu sắc may mắn: Lục lam, đỏ thẫm, xanh xám.

Cẩn trọng: Hôm nay tuổi Mão sớm muộn gì cũng bị người khác "dắt mũi" về những chuyện không hay.

Giờ tốt trong ngày: 10h - 12h

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Tử vi 2 ngày tới: THẦN TÀI gõ cửa, những con giáp này hưởng trọn lộc trời ban, cuối ngày còn có may mắn bất ngờ, hạnh phúc viên mãn

Tử vi 2 ngày tới: THẦN TÀI gõ cửa, những con giáp này hưởng trọn lộc trời ban, cuối ngày còn có may mắn bất ngờ, hạnh phúc viên mãn

Tử vi 2 ngày tới của những con giáp này phải nói là cực kì may mắn vì hưởng trọn lộc trời ban, cuối ngày còn có phúc lộc, hạnh phúc viên mãn.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp tử vi 12 con giáp con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Sự thật cảm động đằng sau vật dụng bất thường tôi vô tình thấy trong túi áo chồng

Sự thật cảm động đằng sau vật dụng bất thường tôi vô tình thấy trong túi áo chồng

Tâm sự Eva 22 phút trước
Gia đình sốc nặng khi phát hiện trăn khổng lồ dài 6 mét bò vào nhà bị ngập nước

Gia đình sốc nặng khi phát hiện trăn khổng lồ dài 6 mét bò vào nhà bị ngập nước

Video 52 phút trước
Cuộc trò chuyện bí mật lúc nửa đêm của người chồng và phản ứng của người vợ

Cuộc trò chuyện bí mật lúc nửa đêm của người chồng và phản ứng của người vợ

Tâm sự gia đình 1 giờ 22 phút trước
Sự thật sau hành động vứt tiền và yêu cầu bất ngờ của người chồng

Sự thật sau hành động vứt tiền và yêu cầu bất ngờ của người chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 52 phút trước
Đêm mất ngủ của tôi sau lời nhờ vả không ai ngờ từ cô hàng xóm

Đêm mất ngủ của tôi sau lời nhờ vả không ai ngờ từ cô hàng xóm

Tâm sự gia đình 2 giờ 22 phút trước
Sự thật đằng sau lời đề nghị của mẹ chồng về bộ vàng cưới và cách xử lý của con dâu

Sự thật đằng sau lời đề nghị của mẹ chồng về bộ vàng cưới và cách xử lý của con dâu

Tâm sự gia đình 2 giờ 52 phút trước
Sự thật đằng sau đơn giao hàng khiến người vợ phát hiện ra góc khuất của chồng

Sự thật đằng sau đơn giao hàng khiến người vợ phát hiện ra góc khuất của chồng

Tâm sự gia đình 3 giờ 22 phút trước
Sự thật sau hành trình tìm hiểu từ câu nói bất ngờ của con gái đi học về

Sự thật sau hành trình tìm hiểu từ câu nói bất ngờ của con gái đi học về

Ngoại tình 3 giờ 52 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 2 phút trước
Sự thật đằng sau câu nói khiến cả hội trường vỗ tay trong ngày gặp lại tình cũ

Sự thật đằng sau câu nói khiến cả hội trường vỗ tay trong ngày gặp lại tình cũ

Tâm sự 4 giờ 22 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, quan lộ rộng mở, 3 con giáp sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, tiền tài rủng rỉnh, vận đào hoa ghé thăm

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, quan lộ rộng mở, 3 con giáp sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, tiền tài rủng rỉnh, vận đào hoa ghé thăm

Qua đêm nay, 3 con giáp làm 1 được 10, giàu có khó ai sánh bằng, tiền rủng rỉnh túi, Lộc Lá đầy tay, tương lai tươi sáng

Qua đêm nay, 3 con giáp làm 1 được 10, giàu có khó ai sánh bằng, tiền rủng rỉnh túi, Lộc Lá đầy tay, tương lai tươi sáng