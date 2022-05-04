Tử vi 2 ngày tới: THẦN TÀI gõ cửa, những con giáp này hưởng trọn lộc trời ban, cuối ngày còn có may mắn bất ngờ, hạnh phúc viên mãn

Tâm linh - Tử vi 04/05/2022 12:24

Tử vi 2 ngày tới của những con giáp này phải nói là cực kì may mắn vì hưởng trọn lộc trời ban, cuối ngày còn có phúc lộc, hạnh phúc viên mãn.

Tuổi Sửu

Xem tử vi ngày mới của 12 con giáp, Thiên Tài đem tới tin vui tài lộc cho người tuổi Sửu. 2 ngày tới là ngày bạn được tận hưởng thành quả nếu đã chăm chỉ làm thêm suốt thời gian qua. Mọi sự cố gắng của bạn đều được đền đáp xứng đáng.

Một số người có thể phát tài nhanh chóng nhờ những trò may rủi, tuy nhiên bạn không nên có tư tưởng “há miệng chờ sung”, sống phụ thuộc vào số tiền này. Hãy cố gắng kiếm tiền dựa trên chính sức lao động của mình.

Đáng buồn là chuyện tình cảm giữa vợ chồng người tuổi này không được như ý muốn. Đôi bên có thể tranh cãi vì một số vấn đề tưởng chừng nhỏ nhặt. Hai người cần tìm cách dung hòa những điểm khác biệt của mình.

Thổ khí vượng ảnh hưởng không nhỏ tới sức khỏe của bản mệnh vào lúc này, việc này chủ yếu là vì bạn quá chủ quan tin rằng mình đang rất ổn mà thôi. Hãy lắng nghe cơ thể mình để cảm nhận được những thay đổi và tìm cách kịp thời chữa trị nếu bị bệnh đấy nhé. 

Tử vi 2 ngày tới: THẦN TÀI gõ cửa, những con giáp này hưởng trọn lộc trời ban, cuối ngày còn có may mắn bất ngờ, hạnh phúc viên mãn - Ảnh 1
Thiên Tài đem tới tin vui tài lộc cho người tuổi Sửu - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Công việc của người tuổi Mùi tiến triển tốt trong 2 ngày tới. Nếu biết đánh giá năng lực bản thân và tình hình thực tế chính xác, bạn có thể lập ra những kế hoạch công việc phù hợp.

Rất may mắn, bạn có cơ hội gặp gỡ quý nhân ngay trong ngày hôm nay. Đối phương có thể đưa ra định hướng giúp bạn, để bạn xác định được hướng đi của chính bản thân mình trong tương lai, đồng thời biết điểm yếu của mình ở đâu để khắc phục.

Tuy nhiên, hôm nay bạn không nên dành quá nhiều thời gian cho công việc mà thiếu quan tâm đến gia đình. Dù có bận rộn đến mấy, bạn cũng chớ tìm cớ đẩy mọi công việc nhà cho người ấy, bỏ mặc con cái tự do phát triển.

Thổ khí vượng nhắc nhở bản mệnh cần chú trọng hơn tới việc chăm sóc sức khỏe của bản thân. Ngoài việc sử dụng thuốc theo chỉ dẫn của bác sĩ thì bạn cũng cần chú ý điều chỉnh chế độ sinh hoạt thích hợp cũng như ăn uống lành mạnh, dùng các món ăn tốt cho sức khỏe.

Theo Hải Thượng Lãn Ông, ngày 6 âm lịch nhân thần ở phía trong ở thắt lưng trên, cạnh trong khớp cổ chân, mu bàn chân. Tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích tại vị trí này.

Tử vi 2 ngày tới: THẦN TÀI gõ cửa, những con giáp này hưởng trọn lộc trời ban, cuối ngày còn có may mắn bất ngờ, hạnh phúc viên mãn - Ảnh 2
Công việc của người tuổi Mùi tiến triển tốt trong 2 ngày tới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Chính Quan chiếu mệnh, người tuổi Thân với tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm sẽ nhận được sự đánh giá cao của người làm lãnh đạo. May mắn hơn nữa, bạn có cơ hội được cất nhắc ngay trong 2 ngày tới.

Khi thời cơ xuất hiện trước mắt, bạn cần phải nhanh chóng nắm bắt. Hãy để mọi người xung quanh nhận thấy và công nhận khả năng của bạn. Bạn chẳng hề thua kém bất cứ ai và bạn còn nhiều tiềm năng chưa phát hiện.

Trong chuyện tình cảm, bạn và nửa kia có thể xảy ra tranh cãi trong 2 ngày tới. Vợ chồng có một vài quan điểm không phù hợp với nhau là chuyện bình thường, bạn chớ nên vì điều ấy mà thất vọng hoặc nói ra những lời gây tổn thương đối phương.

Ngũ hành tương sinh hậu thuẫn rất nhiều cho chuyện tình cảm của con giáp tuổi Thân trong ngày này. Thứ 6 này là lúc hiếm hoi người ấy muốn lắng nghe bạn, do đó nhớ tìm cách để chia sẻ, nói ra lòng mình một cách thẳng thắn. Khi hiểu nhau hơn thì những xung đột cũng sẽ được giảm bớt trong tương lai.

Tử vi 2 ngày tới: THẦN TÀI gõ cửa, những con giáp này hưởng trọn lộc trời ban, cuối ngày còn có may mắn bất ngờ, hạnh phúc viên mãn - Ảnh 3
Chính Quan chiếu mệnh, người tuổi Thân với tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm sẽ nhận được sự đánh giá cao - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

 

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